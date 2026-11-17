Desde hace unos días, Amazon está celebrando su Black Friday anticipado con descuentos en un buen número de dispositivos. Estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 17 de noviembre.

Ring Intercom Audio por 29,99 euros: compatible con Alexa.

por 29,99 euros: compatible con Alexa. Auriculares inalámbricos Beats Powerbeats Pro 2 por 189 euros: con batería de hasta 45 horas.

por 189 euros: con batería de hasta 45 horas. Freidora de aire Ninja CRISPi Pro XL por 189,05 euros: con dos recipientes de cristal y cinco funciones.

por 189,05 euros: con dos recipientes de cristal y cinco funciones. Robot aspirador Roborock Qrevo 2 Pro por 299 euros: con 25.000 Pa y base de autovaciado.

por 299 euros: con 25.000 Pa y base de autovaciado. Smart TV Xiaomi TV F 65 (2026) por 339 euros: con sistema operativo Fire TV.

Ring Intercom Audio

Este es uno de los dispositivos superventas cada vez que Amazon lo tiene rebajado. Ahora, concretamente, tiene aplicado un descuento del 63% y ha pasado de costar 79,99 a 29,99 euros.

El Ring Intercom convierte el portero automático de tu casa en inteligente e incluso abrir el portal de tu edificio a distancia, sin necesidad de estar en casa. Además, es compatible con Alexa, lo que te permite controlarlo mediante comandos de voz.

Ring Intercom Audio Hoy en Amazon — 29,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares inalámbricos Beats Powerbeats Pro 2

Si te gusta escuchar música a todas horas y no quieres molestar a los demás, estos auriculares inalámbricos de Beats tiene ahora un 37% de descuento en el Black Friday anticipado de Amazon. Han pasado de costar 299,95 euros a 189 euros.

Son compatibles con iPhone y Android y cuentan con cancelación activa de ruido, certificación IPX4 para soportar salpicaduras y el sudor. En cuanto a su batería, ofrece una autonomía de hasta 45 horas con el estuche de carga.

Freidora de aire Ninja CRISPi Pro XL

Las freidoras Ninja se han convertido ya en un objeto de deseo para muchos gracias a su principal característica: contar con recipientes de cristal. El modelo Ninja CRISPi Pro XL es uno de los chollos del Black Friday anticipado de Amazon. Ha pasado de costar 249,99 a 189,05 euros.

Esta es la versión XL de la Ninja CRISPi Pro y está disponible en tres colores (verde, piedra y blanco). Viene con dos recipientes (uno de 5,7 litros y otro de 2,3 litros) y ofrece cinco funciones de cocción predeterminadas.

Robot aspirador Roborock Qrevo 2 Pro

Si estabas buscando una solución para automatizar la limpieza de los suelos de tu hogar, este robot aspirador de la firma Roborock es el más vendido en Amazon en estos momentos y está rebajado. Tiene un 57% de descuento y lo puedes comprar por 299 euros (frente a los casi 700 euros que tiene de precio recomendado).

Este robot aspirador cuenta con una potencia de succión de 25.000 Pa y su cepillo antienredos hace que sea una opción perfecta para hogares con mascotas. Su base de autovaciado se limpia y seca automáticamente y además incorpora navegación SLAM con evitación de obstáculos.

Smart TV Xiaomi TV F 65 (2026)

Las teles son uno de los productos estrella cada Black Friday y ahora en Amazon tienes rebajado este modelo de Xiaomi con un descuento del 15%, pudiéndolo comprar por 339 euros en vez de los 399 euros que suele costar.

Esta smart TV monta un panel de 65 pulgadas y funciona bajo el sistema operativo Fire TV (que es el que traen los Fire TV Stick de Amazon). En el apartado imagen es compatible con HDR10 y en el apartado sonido con Dolby Audio y DTS X.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Rubén Andrés (Xataka), Xiaomi, Roborock, Ninja, Beats y Ring

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