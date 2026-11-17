Ya se han entregado los Premios Xataka Verisure 2026 en una ceremonia celebrada en los Cines Capitol. A lo largo de este post, vamos a contarte no solo quiénes han sido los ganadores en esta edición de 2026. Te explicamos las tiendas en las que puedes comprarlos al mejor precio hoy, 17 de noviembre.

Categoría mejores móviles

Mejor móvil calidad precio

El ganador en esta categoría ha sido el Nothing Phone (4a) Pro, un smartphone con pantalla AMOLED flexible de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y 144 Hz. Cuenta con triple cámara firmada por Sony y su cerebro es el procesador Snapdragon 7 Gen 4. Su batería tiene una capacidad de 5.080 mAh y admite carga rápida de 50 W. Su precio es de 509 euros en Fnac.

Mejor móvil de gama alta

Dentro de la categoría, el vencedor ha sido el Oppo Find X9 (999 euros en MediaMarkt). Este es un terminal con pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas, procesador MediaTek 9500 y batería de gran capacidad de 7.025 mAh.

Mejor móvil premium

El iPhone 18 Pro Max ha sido el smartphone que se ha alzado con el galardón en esta categoría. Con un precio de 1.599 euros (en su versión de 256 GB y si lo quieres en azul o negro), este es el móvil más top recientemente lanzado por Apple. Su gran novedad es la apertura variable de su cámara y el nuevo color burdeos.

Mejor móvil plegable

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra se impuso al iPhone Duo de Apple y al Honor Magic V6 en esta categoría. Ahora cuesta 1.871,22 euros en esta oferta flash en Amazon. Este móvil permite dividir su pantalla en dos o tres ventanas, convirtiéndose así en una herramienta de productividad.

Mejor móvil fotográfico

El Vivo X300 Ultra ha sido el elegido como el mejor móvil para hacer fotos (imponiéndose al Oppo Find X9 Ultra y al Xiaomi 17 Ultra). En estos momentos, puedes conseguirlo por 2.159 euros en MediaMarkt. Este móvil tiene una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas y viene con un kit de lentes y accesorios para hacer buenas fotografías.

Mejor tablet y smartwatch

En el apartado de mejor tablet, la ganadora fue el iPad Air de 13 pulgadas con chip M4 (disponible a 939 euros en Amazon), que se impuso frente a la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra y la Huawei MatePad Pro Max. El modelo de Apple cuenta con pantalla Liquid Retina y cámaras frontal y trasera de 12 MP, conectividad WiFi 7 y su batería dura hasta 10 horas.

En cuanto a smartwatch, el modelo ganador ha sido el Huawei Watch GT 7 Pro (que se impuso al Apple Watch Series 12 y el Samsung Galaxy Watch9). Ahora, lo puedes comprar por 367,08 euros usando el código 'A8FRIDAY' y, además, te llevas los auriculares Huawei FreeBuds SE 4 con cancelación activa de ruido.

Mejores ordenadores y accesorios

Mejor ordenador portátil

En esta categoría, los nominados eran el MacBook Pro 16 (M5 Pro), el Lenovo Yoga Pro 9n y el LG gram Pro de 16 pulgadas. El modelo de la firma de la manzana mordida fue el galardonado. En Fnac está rebajado a 3.059 euros en su versión de 24 GB de RAM y con 1 TB de almacenamiento interno. Este portátil tiene una pantalla Liquid Retina de 16,2 pulgadas y su peso es de solo 2,14 kg, por lo que podrás llevártelo fácilmente a cualquier sitio.

Mejor portátil gaming

Para jugar a videojuegos exigentes en formato portátil, el portátil gaming galardonado con el premio Xataka ha sido el Lenovo Legion 7a Gen 11 (imponiéndose al Asus ROG Zephyrus Duo 2026 GX651 y el MSI Titan 18 HZ Dragon Edition Draco Epic). Este portátil destaca por su pantalla de 15 pulgadas y por venir con Copilot+ PC. Su precio en la web de la marca es de 3.359,01 euros.

Ordenador portátil Legion 7a Gen 11 (15" AMD) PVP en Lenovo — 3.359,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mejor componente de ordenador

En plena crisis de la RAM y el encarecimiento de los componentes de ordenador, la CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ha sido galardonada con el premio en esta categoría (colocándose por delante del disco duro Samsung Portable SSD P9 USB 4.0 Gen3x2 o el Intel Core 7 270K Plus). El AMD Ryzen 9 es el primer procesador de escritorio con tecnología AMD 3D V-Cache dual y cuenta con 16 núcleos. Ahora está rebajado en Amazon a 760,99 euros.

Mejor monitor

El monitor es uno de los periféricos imprescindibles en cualquier setup. El LG UltraGear 39GX950B-B ha logrado imponerse al Apple Studio Display XDR y el Samsung Odyssey OLED G8 G80SH en esta categoría. En PcComponentes está rebajado a 1.299 euros ahora. Se trata de un monitor curvo ultrawide de 39 pulgadas con resolución 5K2K y una velocidad de respuesta de 0,03 ms.

Mejor portátil convertible

Los portátiles convertibles son un híbrido entre tablet y ordenador portátil que tienen su público. En esta categoría, el ganador ha sido el Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11 (alzándose con el galardón frente al Asus ProArt GoPro Edition PX13 y Microsoft Surface Pro de 13 pulgadas -12ª edición Snapdragon-). El modelo de Lenovo tiene un precio de 3.349 euros en la tienda oficial y destaca por ser un Copilot+PC con pantalla de 16 pulgadas y procesador NVIDIA RTX Spark N1X 18-Core. Viene con Windows 11 Home y una memoria RAM de 32 GB y un almacenamiento interno de 512 GB.

Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11 (16" NVIDIA) PVP en Lenovo — 3.349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mejores televisores y dispositivos de sonido

Mejor televisor innovador

En un sector como el de las smart TV, en el que parece que todo está inventado, la LG OLED evo AI W6 Wallpaper ha logrado ganar el premio a la más innovadora de este año (imponiéndose a la Samsung S99H y la Hisense Serie MicroLED TV 136MX), gracias a sus 9 mm de grosor y la conectividad HDMI inalámbrica. Ahora, en su versión de 77 pulgadas, está rebajada en la web de la marca a 3.493,41 euros.

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Mejor televisor de gama alta

Dentro de la gama alta, la tele ganadora ha sido la Samsung Micro RGB R95H (que le ha arrebatado el premio a la LG OLED Evo G6 y la Sony Bravia 9 II True RGB). Esta tele de la firma coreana la puedes comprar por 1.799 euros en su versión de 65 pulgadas y una de sus señas de identidad es su pantalla sin reflejos. Además, gracias a la caja de conexión inalámbrica (con alcance de hasta 10 metros) podrás olvidarte de los cables.

Mejor televisor calidad-precio

En esta categoría, el televisor ganador ha sido el LG QNED evo MiniLED AI QNED87 (mientras que el TCL C7L TV SQD-MiniLED y el Hisense UR8S RGB MiniLED quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente). Esta smart TV cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz, procesador a8 AI Processor 4K Gen 3 y resolución 4K UHD. Ahora, está rebajada en Carrefour a 499 euros en su versión de 50 pulgadas.

Mejores auriculares

Dentro de esta categoría de sonido, los galardonados como mejores auriculares (frente a los Huawei FreeBuds Pro 5 y los Nothing Headphone (1) Pro) fueron los Sony WF-1000XM6. Estos auriculares in-ear de gama alta, cuentan con ecualización a 10 bandas, batería de hasta 24 horas y sonido en calidad Hi-Res. En Amazon, están rebajados, en el Black Friday anticipado, a 228 euros.

Mejor altavoz

Si eres de los que les gusta llevarse la música a todas partes y estás pensando en comprar un altavoz, el LG xboom La Bestia Power 9000 se ha llevado el premio en esta categoría (frente al Sonos Play y el JBL PartyBox Ultimate 2). Este altavoz ganador ofrece una potencia de 440 W, luces LED y estroboscópicas, además de conexión Bluetooth 6.1. En Amazon está disponible por 467 euros.

Mejores dispositivos conectados en el hogar

Mejor dispositivo de domótica

En esta categoría, el dispositivo ganador ha sido la Ninja AutoBarista Pro, una cafetera que está agotada incluso en la web de la compañía, pero que tiene un PVP oficial de 899,99 euros. Esta cafetera ha quitado el trofeo a otros dispositivos como el ventilador sin aspas Dreame MF10 y el proyector LG CineBeam HU925V.

Cafetera automática Ninja AutoBarista Pro, 13 bebidas + jarra extra - Plateado y negro PVP en Ninja — 899,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza

Los dispositivos de limpieza se han ganado ya un hueco en muchos hogares y este Dreame X60 Pro Ultra Complete es el robot aspirador que se alzó con el premio en esta categoría (en segundo y tercer lugar, respectivamente, quedaron el Dyson Spot+Scrub AI y el Roborock Saros 20 Flow Complete). El robot aspirador está rebajado en Amazon (en el Black Friday) a 999 euros y cuenta con brazos extensibles, una potencia de 42.000 Pa y ofrece fregado caliente para manchas difíciles.

Mejor lavadora

En esta categoría, la lavadora ganadora ha sido la LG F4WR7511AGH. En el outlet de la marca está rebajada ahora a 600,47 euros. Este dispositivo cuenta con autodosificación y una capacidad de carga de 10 kg. Ofrece hasta 1.400 rpm y cuenta con Inteligencia Artificial para detectar las características del tejido y la carga.

Mejor frigorífico

El Samsung French Door Bespoke AI Family Hub es el frigorífico que ha ganado en esta categoría. En MediaMarkt lo puedes comprar ahora rebajado a 1.999 euros. Esta nevera cuenta con IA y reduce el consumo de luz de forma inteligente. Cuenta con una cámara interna que reconoce los alimentos en tiempo real y gestiona tu lista de la compra. Además, incorpora una jarra autorrellenable con infusor y dispensador interno.

Mejor freidora de aire

Desde hace unos años, las freidoras de aire se han colado ya en la gran mayoría de cocinas. La que ha conseguido el premio en esta categoría ha sido la Ninja CRISPi Pro XL (la hermana grande de la Ninja CRISPi Pro). Esta aifryer de Ninja viene con dos recipientes de cristal de 5,7 y 2,3 litros e incorpora cinco funciones predefinidas y funciona con una potencia de 2.050 W. En el Black Friday anticipado de Amazon la puedes comprar por 189 euros.

Mejor router

Hoy en día, es casi impensable no tener una conexión a Internet en casa y el router Asus ROG Rapture GT-BE190000AI es el que ha ganado el premio en esta categoría. En Amazon está rebajado a 599,95 euros. Este router gaming ofrece velocidades de hasta 19 Gbps con WiFi 7 de triple banda y cuenta con IA que optimiza automáticamente tu conexión para eliminar lag en juegos. Además, incorpora puertos 10G y 2,5G para conexiones por cable ultrarrápidas.

Mejor plataforma de streaming

Hoy en día, es normal contar con la suscripción a una plataforma de streaming para disfrutar de series y películas. La ganadora en esta edición de los premios Xataka ha sido Apple TV+ (HBO Max y Netflix han quedado en segundo y tercer puesto respectivamente). El catálogo de la plataforma de la firma de la manzana mordida ha ido ganando mucho contenido últimamente con algunos éxitos como 'Ted Lasso' o 'La maldición de Widow's Bay'.

Suscripción Apple TV, 1 mes PVP en Apple TV — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Premio de la Comunidad 2026

En esta edición de 2026, el premio de la comunidad ha ido a recaer a un smartphone, el Xiaomi 17 Ultra (rebajado a 1.199,99 euros en la web del fabricante chino en su versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno). El Xiaomi 17 Ultra es un móvil con pantalla OLED de 6,9 pulgadas, batería de 6.000 mAh (con carga rápida a 90 W) y un sistema fotográfico firmado por Leica, con una cámara principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP y una cámara con teleobjetivo de 200 MP. Su cerebro es el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y funciona bajo el sistema operativo Xiaomi HyperOS.

Premio Xataka Especial a la cosa más original que hemos probado

Nuestro compañero Javier Lacort fue padre hace unos meses y probó la Cybex e-Gazelle S, una silla de paseo para bebés eléctrico y que ha sido galardonado con el premio especial a la cosa más original este año. Sus principales ventajas son que se mece solo y que te ayuda a subir cuestas. Además, viene con un segundo asiento y un capazo en tándem, por si tienes dos hijos. En Amazon, la tienes ahora rebajada a 934,15 euros y aunque se está agotando indican que pronto llegarán más unidades.

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Imagen | Webedia, Nothing, Oppo, Apple, Samsung, Vivo, Huawei, Lenovo, AMD Ryzen, LG, Sony, Ninja, Dreame, Asus, Xiaomi y Cybex

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