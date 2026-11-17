Ya se han entregado los Premios Xataka Verisure 2026 en una ceremonia celebrada en los Cines Capitol. A lo largo de este post, vamos a contarte no solo quiénes han sido los ganadores en esta edición de 2026. Te explicamos las tiendas en las que puedes comprarlos al mejor precio hoy, 17 de noviembre.
Índice de Contenidos (29)
- Categoría mejores móviles
- Mejor móvil calidad precio
- Mejor móvil de gama alta
- Mejor móvil premium
- Mejor móvil plegable
- Mejor móvil fotográfico
- Mejor tablet y smartwatch
- Mejores ordenadores y accesorios
- Mejor ordenador portátil
- Mejor portátil gaming
- Mejor componente de ordenador
- Mejor monitor
- Mejor portátil convertible
- Mejores televisores y dispositivos de sonido
- Mejor televisor innovador
- Mejor televisor de gama alta
- Mejor televisor calidad-precio
- Mejores auriculares
- Mejor altavoz
- Mejores dispositivos conectados en el hogar
- Mejor dispositivo de domótica
- Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza
- Mejor lavadora
- Mejor frigorífico
- Mejor freidora de aire
- Mejor router
- Mejor plataforma de streaming
- Premio de la Comunidad 2026
- Premio Xataka Especial a la cosa más original que hemos probado
Categoría mejores móviles
Mejor móvil calidad precio
El ganador en esta categoría ha sido el Nothing Phone (4a) Pro, un smartphone con pantalla AMOLED flexible de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y 144 Hz. Cuenta con triple cámara firmada por Sony y su cerebro es el procesador Snapdragon 7 Gen 4. Su batería tiene una capacidad de 5.080 mAh y admite carga rápida de 50 W. Su precio es de 509 euros en Fnac.
Nothing Phone (4a) Pro 5g 6,83" 128gb Plata
Mejor móvil de gama alta
Dentro de la categoría, el vencedor ha sido el Oppo Find X9 (999 euros en MediaMarkt). Este es un terminal con pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas, procesador MediaTek 9500 y batería de gran capacidad de 7.025 mAh.
Oppo Find X9 12+512 GB
Mejor móvil premium
El iPhone 18 Pro Max ha sido el smartphone que se ha alzado con el galardón en esta categoría. Con un precio de 1.599 euros (en su versión de 256 GB y si lo quieres en azul o negro), este es el móvil más top recientemente lanzado por Apple. Su gran novedad es la apertura variable de su cámara y el nuevo color burdeos.
Apple iPhone 18 Pro MAX 256 GB - Azul Glacial
Mejor móvil plegable
El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra se impuso al iPhone Duo de Apple y al Honor Magic V6 en esta categoría. Ahora cuesta 1.871,22 euros en esta oferta flash en Amazon. Este móvil permite dividir su pantalla en dos o tres ventanas, convirtiéndose así en una herramienta de productividad.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 512 GB
Mejor móvil fotográfico
El Vivo X300 Ultra ha sido el elegido como el mejor móvil para hacer fotos (imponiéndose al Oppo Find X9 Ultra y al Xiaomi 17 Ultra). En estos momentos, puedes conseguirlo por 2.159 euros en MediaMarkt. Este móvil tiene una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas y viene con un kit de lentes y accesorios para hacer buenas fotografías.
vivo Bundle X300 Ultra, 1 TB, 16GB RAM, 6.82" AMOLED, Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 6600 mAh
Mejor tablet y smartwatch
En el apartado de mejor tablet, la ganadora fue el iPad Air de 13 pulgadas con chip M4 (disponible a 939 euros en Amazon), que se impuso frente a la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra y la Huawei MatePad Pro Max. El modelo de Apple cuenta con pantalla Liquid Retina y cámaras frontal y trasera de 12 MP, conectividad WiFi 7 y su batería dura hasta 10 horas.
Apple iPad Air de 13 Pulgadas (M4): Pantalla Liquid Retina, 128 GB
En cuanto a smartwatch, el modelo ganador ha sido el Huawei Watch GT 7 Pro (que se impuso al Apple Watch Series 12 y el Samsung Galaxy Watch9). Ahora, lo puedes comprar por 367,08 euros usando el código 'A8FRIDAY' y, además, te llevas los auriculares Huawei FreeBuds SE 4 con cancelación activa de ruido.
Huawei Watch GT 7 Pro - Reloj Inteligente de 46 mm
Mejores ordenadores y accesorios
Mejor ordenador portátil
En esta categoría, los nominados eran el MacBook Pro 16 (M5 Pro), el Lenovo Yoga Pro 9n y el LG gram Pro de 16 pulgadas. El modelo de la firma de la manzana mordida fue el galardonado. En Fnac está rebajado a 3.059 euros en su versión de 24 GB de RAM y con 1 TB de almacenamiento interno. Este portátil tiene una pantalla Liquid Retina de 16,2 pulgadas y su peso es de solo 2,14 kg, por lo que podrás llevártelo fácilmente a cualquier sitio.
Apple MacBook Pro de 16,2 Pulgadas portátil con Chip M5 Pro
Mejor portátil gaming
Para jugar a videojuegos exigentes en formato portátil, el portátil gaming galardonado con el premio Xataka ha sido el Lenovo Legion 7a Gen 11 (imponiéndose al Asus ROG Zephyrus Duo 2026 GX651 y el MSI Titan 18 HZ Dragon Edition Draco Epic). Este portátil destaca por su pantalla de 15 pulgadas y por venir con Copilot+ PC. Su precio en la web de la marca es de 3.359,01 euros.
Ordenador portátil Legion 7a Gen 11 (15" AMD)
Mejor componente de ordenador
En plena crisis de la RAM y el encarecimiento de los componentes de ordenador, la CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ha sido galardonada con el premio en esta categoría (colocándose por delante del disco duro Samsung Portable SSD P9 USB 4.0 Gen3x2 o el Intel Core 7 270K Plus). El AMD Ryzen 9 es el primer procesador de escritorio con tecnología AMD 3D V-Cache dual y cuenta con 16 núcleos. Ahora está rebajado en Amazon a 760,99 euros.
AMD Ryzen 9 9950X3D2 WOF (sin disipador Incluido)
Mejor monitor
El monitor es uno de los periféricos imprescindibles en cualquier setup. El LG UltraGear 39GX950B-B ha logrado imponerse al Apple Studio Display XDR y el Samsung Odyssey OLED G8 G80SH en esta categoría. En PcComponentes está rebajado a 1.299 euros ahora. Se trata de un monitor curvo ultrawide de 39 pulgadas con resolución 5K2K y una velocidad de respuesta de 0,03 ms.
Monitor LG UltraGear 39GX950B-B 38,6" UltraWide 5K2K 165Hz OLED Curvo HDR True Black Ajuste altura
Mejor portátil convertible
Los portátiles convertibles son un híbrido entre tablet y ordenador portátil que tienen su público. En esta categoría, el ganador ha sido el Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11 (alzándose con el galardón frente al Asus ProArt GoPro Edition PX13 y Microsoft Surface Pro de 13 pulgadas -12ª edición Snapdragon-). El modelo de Lenovo tiene un precio de 3.349 euros en la tienda oficial y destaca por ser un Copilot+PC con pantalla de 16 pulgadas y procesador NVIDIA RTX Spark N1X 18-Core. Viene con Windows 11 Home y una memoria RAM de 32 GB y un almacenamiento interno de 512 GB.
Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11 (16" NVIDIA)
Mejores televisores y dispositivos de sonido
Mejor televisor innovador
En un sector como el de las smart TV, en el que parece que todo está inventado, la LG OLED evo AI W6 Wallpaper ha logrado ganar el premio a la más innovadora de este año (imponiéndose a la Samsung S99H y la Hisense Serie MicroLED TV 136MX), gracias a sus 9 mm de grosor y la conectividad HDMI inalámbrica. Ahora, en su versión de 77 pulgadas, está rebajada en la web de la marca a 3.493,41 euros.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio.
Smart TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper 77 pulgadas 4K Sin Reflejos | 2026 - OLED77W69LA | LG ES
Mejor televisor de gama alta
Dentro de la gama alta, la tele ganadora ha sido la Samsung Micro RGB R95H (que le ha arrebatado el premio a la LG OLED Evo G6 y la Sony Bravia 9 II True RGB). Esta tele de la firma coreana la puedes comprar por 1.799 euros en su versión de 65 pulgadas y una de sus señas de identidad es su pantalla sin reflejos. Además, gracias a la caja de conexión inalámbrica (con alcance de hasta 10 metros) podrás olvidarte de los cables.
Samsung TV Micro RGB R95H 65" 4K Smart TV con IA y Pantalla sin reflejos
Mejor televisor calidad-precio
En esta categoría, el televisor ganador ha sido el LG QNED evo MiniLED AI QNED87 (mientras que el TCL C7L TV SQD-MiniLED y el Hisense UR8S RGB MiniLED quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente). Esta smart TV cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz, procesador a8 AI Processor 4K Gen 3 y resolución 4K UHD. Ahora, está rebajada en Carrefour a 499 euros en su versión de 50 pulgadas.
Smart Tv QNED EVO Miniled 50'' (127 cm) LG 50QNED87B6A con IA integrada, 4k UHD
Mejores auriculares
Dentro de esta categoría de sonido, los galardonados como mejores auriculares (frente a los Huawei FreeBuds Pro 5 y los Nothing Headphone (1) Pro) fueron los Sony WF-1000XM6. Estos auriculares in-ear de gama alta, cuentan con ecualización a 10 bandas, batería de hasta 24 horas y sonido en calidad Hi-Res. En Amazon, están rebajados, en el Black Friday anticipado, a 228 euros.
Sony WF-1000XM6 Auriculares Inalámbricos Alta Gama con Cancelación de Ruido
Mejor altavoz
Si eres de los que les gusta llevarse la música a todas partes y estás pensando en comprar un altavoz, el LG xboom La Bestia Power 9000 se ha llevado el premio en esta categoría (frente al Sonos Play y el JBL PartyBox Ultimate 2). Este altavoz ganador ofrece una potencia de 440 W, luces LED y estroboscópicas, además de conexión Bluetooth 6.1. En Amazon está disponible por 467 euros.
LG xboom La Bestia POWER9000 - Altavoz de Gran Potencia para Fiestas, 440W
Mejores dispositivos conectados en el hogar
Mejor dispositivo de domótica
En esta categoría, el dispositivo ganador ha sido la Ninja AutoBarista Pro, una cafetera que está agotada incluso en la web de la compañía, pero que tiene un PVP oficial de 899,99 euros. Esta cafetera ha quitado el trofeo a otros dispositivos como el ventilador sin aspas Dreame MF10 y el proyector LG CineBeam HU925V.
Cafetera automática Ninja AutoBarista Pro, 13 bebidas + jarra extra - Plateado y negro
Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza
Los dispositivos de limpieza se han ganado ya un hueco en muchos hogares y este Dreame X60 Pro Ultra Complete es el robot aspirador que se alzó con el premio en esta categoría (en segundo y tercer lugar, respectivamente, quedaron el Dyson Spot+Scrub AI y el Roborock Saros 20 Flow Complete). El robot aspirador está rebajado en Amazon (en el Black Friday) a 999 euros y cuenta con brazos extensibles, una potencia de 42.000 Pa y ofrece fregado caliente para manchas difíciles.
DREAME X60 Pro Ultra Complete Robot Aspirador Brazos UltraExtend
Mejor lavadora
En esta categoría, la lavadora ganadora ha sido la LG F4WR7511AGH. En el outlet de la marca está rebajada ahora a 600,47 euros. Este dispositivo cuenta con autodosificación y una capacidad de carga de 10 kg. Ofrece hasta 1.400 rpm y cuenta con Inteligencia Artificial para detectar las características del tejido y la carga.
LG Lavadora F4WR7510AGH
Mejor frigorífico
El Samsung French Door Bespoke AI Family Hub es el frigorífico que ha ganado en esta categoría. En MediaMarkt lo puedes comprar ahora rebajado a 1.999 euros. Esta nevera cuenta con IA y reduce el consumo de luz de forma inteligente. Cuenta con una cámara interna que reconoce los alimentos en tiempo real y gestiona tu lista de la compra. Además, incorpora una jarra autorrellenable con infusor y dispensador interno.
Frigorífico americano - Samsung RF65DG9H0ESREF, Triple Cooling, 183 cm, 636l, Dispensador de agua, Inox
Mejor freidora de aire
Desde hace unos años, las freidoras de aire se han colado ya en la gran mayoría de cocinas. La que ha conseguido el premio en esta categoría ha sido la Ninja CRISPi Pro XL (la hermana grande de la Ninja CRISPi Pro). Esta aifryer de Ninja viene con dos recipientes de cristal de 5,7 y 2,3 litros e incorpora cinco funciones predefinidas y funciona con una potencia de 2.050 W. En el Black Friday anticipado de Amazon la puedes comprar por 189 euros.
Ninja CRISPi PRO XL, Freidora de Aire con 2 Recipientes
Mejor router
Hoy en día, es casi impensable no tener una conexión a Internet en casa y el router Asus ROG Rapture GT-BE190000AI es el que ha ganado el premio en esta categoría. En Amazon está rebajado a 599,95 euros. Este router gaming ofrece velocidades de hasta 19 Gbps con WiFi 7 de triple banda y cuenta con IA que optimiza automáticamente tu conexión para eliminar lag en juegos. Además, incorpora puertos 10G y 2,5G para conexiones por cable ultrarrápidas.
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI - Router AI Gaming WiFi 7 de Triple Banda |
Mejor plataforma de streaming
Hoy en día, es normal contar con la suscripción a una plataforma de streaming para disfrutar de series y películas. La ganadora en esta edición de los premios Xataka ha sido Apple TV+ (HBO Max y Netflix han quedado en segundo y tercer puesto respectivamente). El catálogo de la plataforma de la firma de la manzana mordida ha ido ganando mucho contenido últimamente con algunos éxitos como 'Ted Lasso' o 'La maldición de Widow's Bay'.
Suscripción Apple TV, 1 mes
Premio de la Comunidad 2026
En esta edición de 2026, el premio de la comunidad ha ido a recaer a un smartphone, el Xiaomi 17 Ultra (rebajado a 1.199,99 euros en la web del fabricante chino en su versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno). El Xiaomi 17 Ultra es un móvil con pantalla OLED de 6,9 pulgadas, batería de 6.000 mAh (con carga rápida a 90 W) y un sistema fotográfico firmado por Leica, con una cámara principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP y una cámara con teleobjetivo de 200 MP. Su cerebro es el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y funciona bajo el sistema operativo Xiaomi HyperOS.
Xiaomi 17 Ultra 16+512 GB
Premio Xataka Especial a la cosa más original que hemos probado
Nuestro compañero Javier Lacort fue padre hace unos meses y probó la Cybex e-Gazelle S, una silla de paseo para bebés eléctrico y que ha sido galardonado con el premio especial a la cosa más original este año. Sus principales ventajas son que se mece solo y que te ayuda a subir cuestas. Además, viene con un segundo asiento y un capazo en tándem, por si tienes dos hijos. En Amazon, la tienes ahora rebajada a 934,15 euros y aunque se está agotando indican que pronto llegarán más unidades.
CYBEX Cochecito dorado e-GAZELLE S
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Imagen | Webedia, Nothing, Oppo, Apple, Samsung, Vivo, Huawei, Lenovo, AMD Ryzen, LG, Sony, Ninja, Dreame, Asus, Xiaomi y Cybex
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