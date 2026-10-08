Ya son oficiales los nuevos altavoces de JBL, dos opciones diferentes con sonido potente e IA donde la luz tiene mucho protagonismo

Habemus nuevos altavoces JBL y ambos, además, ya están disponibles para comprar. Son dos opciones bastante diferentes entre sí, tanto en características como en diseño. El primero de ellos es el JBL Pulse 6, un altavoz más compacto que tiene un diseño que recuerda un poco a un candil antiguo y que está disponible por 299,99 euros. El otro es justo todo lo contrario: se llama PartyBox Ultimate 2, es un monstruo de 1.500 W y está disponible por 1.599 euros. Vamos a hacer un repaso por lo más destacado de ambos a continuación.

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JBL PartyBox Ultimate 2 PVP en JBL — 1.599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dos altavoces ideales para reuniones, pero con conceptos diferentes

Empecemos por el más pequeño de los dos. El JBL Pulse 6 es un altavoz compacto que podría encajar bien incluso en una mesilla de noche. De hecho, el mismo cuenta con una función para ello y hace las veces de lámpara de noche. Para ello, cuenta con un sistema de iluminación en 360 grados con 16 temas diferentes de todo tipo.

En términos de sonido, este altavoz (y también su hermano mayor) cuentan con una tecnología llamada AI Sound Boost, que viene a ser una IA que analiza el sonido en tiempo real para mejorar la experiencia. Además, se puede utilizar con Bluetooth 6.0 o USB-C, ofrece una autonomía de hasta 12 horas y cuenta con certificación IP68.

Turno ahora del JBL PartyBox Ultimate 2. Este nuevo modelo cuenta con una potencia de sonido de 1.500 W, lo que nos puede venir genial si montamos una fiesta o reunión en el patio de casa. También cuenta con tecnología AI Sound Boost y su sistema de iluminación multicapa incluye un sistema de proyección hacia el suelo de luz que genera un efecto muy llamativo.

Para controlarlo, tenemos en la parte superior un panel táctil muy intuitivo y para poder desplazarlo, cuenta con unas ruedas grandes y un asa de transporte. Este modelo tiene una certificación IPX4 y ofrece muchas opciones diferentes de conectividad: WiFi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast y más.

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Imágenes | JBL

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