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Llega a Lidl el viernes 9 de octubre (por 9,99 euros) el reloj radiocontrolado con termómetro ideal para cocinas y baños

Ajusta automáticamente la hora por radiofrecuencia y cambia él solo entre el horario de invierno y de verano

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Carlos Castillo

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Se acerca el último domingo de octubre y, con él, el cambio de horario de verano al de invierno. Lo que se traduce en tener que retrasar a mano una hora (en la madrugada del sábado 24 al domingo 25) todos aquellos relojes que no lo hacen automáticamente.

Pero desde este mismo viernes, 9 de octubre, según indica en su folleto, Lidl pone a la venta varios modelos de relojes radiocontrolados que realizan este ajuste (y otros tantos) de forma automática. Llegan a las tiendas de Lidl a un precio de 9,99 euros y ya podemos conseguirlos en Lidl online. Como alternativa, Amazon también vende algunos modelos similares en prestaciones que rondan los 25 euros.

Reloj de pared

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Con ajuste automático de la hora y disponible en varios colores

Reloj Lidl Automatico

El aspecto más diferencial de este reloj a la venta en Lidl desde este viernes es que ajusta automáticamente la hora mediante radiofrecuencia. Esto supone que cambia entre los horarios de verano e invierno sin que tengamos que tocar nada, además de realizar constantemente un ajuste automático de la hora. Así, se elimina ese pequeño desfase habitual de los relojes manuales y evita tener que ponerlos en hora cada cierto tiempo.

Este reloj está disponible en tres modelos diferentes y todos ellos ofrecen más información además de la hora: dos son de aguja y añaden una pequeña pantalla con la temperatura, mientras que el otro es totalmente digital y recoge mucha más información ambiental (la hora, la fecha, el día de la semana, la temperatura y también la humedad).

Hoy en Lidl esta hidrolimpiadora Parkside con 1.800 W, 135 bares y tres boquillas
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Hoy en Lidl esta hidrolimpiadora Parkside con 1.800 W, 135 bares y tres boquillas

Cuenta con cuatro ventosas en la parte posterior, lo que permite colocarlo con seguridad en azulejos de cocinas y baños, aunque también se puede usar de pie en cualquier superficie que permita usar sus ventosas. Estando especialmente pensado para cocinas y baños por su resistencia a salpicaduras y la humedad que suele derivar de cocinar y ducharnos. Aunque también encaja de maravilla en salones, dormitorios y vestidores.

⚡ EN RESUMEN: reloj lidl radiocontrolado

 LO MEJOR

  • No necesita ajuste manual ni para poner la hora ni para cambiar entre horario de verano e invierno
  • Más barato que alternativas similares (9,99 euros)

❌ LO PEOR

  • No tiene un diseño especialmente llamativo, sino que prioriza la funcionalidad
  • Funciona a pilas de modo que hay que cambiarla cada cierto tiempo

💡 CÓMPRALO SI... necesitas un nuevo reloj para la cocina o el baño y no quieres estar pendiente de cambiar ni ajustar la hora

⛔ NO LO COMPRES SI... buscas un reloj de diseño o no te importa realizar ese ajuste varias veces al año

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