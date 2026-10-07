Hoy en Lidl esta hidrolimpiadora Parkside con 1.800 W, 135 bares y tres boquillas

Si tienes un porche, patio, terraza o jardín o simplemente quieres limpiar tu coche sin tener que ir a ningún sitio, Lidl tiene el dispositivo perfecto para ti. Se trata de esta hidrolimpiadora Parkside PHD 135 H7, que destaca por sus características de gama más alta y su precio reducido: 67,99 euros.

Limpiadora de alta presión PHD 135 H7 PVP en Lidl — 67,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si cuando vayas a la tienda online de Lidl a comprarla, esta hidrolimpiadora ya no está disponible, en Amazon hemos encontrado una alternativa que podría interesarte. Se trata de la Cecotec HydroBoost 1600 Car&Garden. Está disponible por 79,90 euros y cuenta con una potencia de 1.600 W, 135 bares y un caudal máximo de 468 litros por hora.

Potencia de sobra para terrazas, fachada o vehículos

El corazón de esta hidrolimpiadora Parkside es su motor eléctrico de 1.800 W de potencia, capaz de generar una presión máxima de 135 bares y un caudal de hasta 420 litros por hora. Estas cifras garantizan que puedas arrancar la suciedad incrustada, el musgo o el verdín de baldosas, paredes de exterior, suelos de piedra, mobiliario de jardín o incluso la grasa de las llantas del coche o moto con un esfuerzo mínimo.

Para mayor durabilidad y comodidad durante la labor de limpieza, incorpora una carcasa de plástico resistente a golpes y una bomba de aluminio de alta presión y calidad, garantizando un funcionamiento estable y sin caídas de rendimiento.

Otro de los grandes atractivos de este modelo es la versatilidad de su equipamiento. La Parkside PHD 135 H7 incorpora tres boquillas intercambiables:

Boquilla Vario (de chorro plano): permite regular de forma continua la apertura del abanico de agua, siendo ideal para lavar el coche o superficies delicadas sin dañarlas.

permite regular de forma continua la apertura del abanico de agua, siendo ideal para lavar el coche o superficies delicadas sin dañarlas. Boquilla Turbo: genera un chorro giratorio concentrado de alta potencia, enfocado en desincrustar la suciedad más rebelde en suelos o piedra.

genera un chorro giratorio concentrado de alta potencia, enfocado en desincrustar la suciedad más rebelde en suelos o piedra. Boquilla con depósito de espuma: perfecta para aplicar detergente para carrocerías o jabones de exterior directamente sobre la superficie antes del aclarado.

Además, esta hidrolimpiadora cuenta con un sistema de encendido y apagado automático Auto-Start-Stop, lo que significa que el motor solo funciona cuando mantienes pulsada la palanca de la pistola, ahorrando tanto agua como energía eléctrica.

Gracias a sus ruedas de gran tamaño y a su asa de transporte extensible, moverla por el jardín o la parcela es muy sencillo. Además, su diseño incluye soportes integrados en el propio cuerpo para recoger la manguera de alta presión (de siete metros de longitud), el cable de red y guardar las lanzas y boquillas en un solo bloque compacto sin perder ningún accesorio.

⚡ EN RESUMEN: hidrolimpiadora Parkside PHD 135 H7 en lidl ✅ LO MEJOR Equipamiento completo de serie: incluye 3 boquillas clave (Vario, Turbo giratoria y depósito de detergente/espuma) sin necesidad de gastar un solo euro extra en accesorios.

incluye 3 boquillas clave (Vario, Turbo giratoria y depósito de detergente/espuma) sin necesidad de gastar un solo euro extra en accesorios. Bomba de aluminio de alta calidad: mayor durabilidad y resistencia al desgaste en comparación con las bombas de plástico presentes en otras máquinas económicas. ❌ LO PEOR Conexiones y racores de plástico... Aunque la bomba interna sea de aluminio, los enganches exteriores de manguera y conectores son de plástico y requieren cuidado para no trasroscarlos o forzarlos.

Aunque la bomba interna sea de aluminio, los enganches exteriores de manguera y conectores son de plástico y requieren cuidado para no trasroscarlos o forzarlos. Enrollador de manguera algo rígido... La manguera de presión tiende a ser algo rígida, por lo que desenrollarla o recogerla del todo puede ser incómodo. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un patio, terraza o jardín y quieres limpiar baldosas, muros de piedra, fachadas, toldos o muebles de jardín de forma cómoda y sin esfuerzo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un piso con poco espacio de almacenaje ya que, aunque es relativamente compacta, el volumen total con el asa y las ruedas requiere un espacio mínimo en el garaje o trastero.

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Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)

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