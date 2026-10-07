Hoy en Action (y rebajada) la solución para tener iluminación inteligente en casa sin gastar más de 10 euros

Si estás pensando dar el salto a la domótica sin que tu bolsillo sufra, desde hoy, Action tiene en sus tiendas una oferta muy tentadora. Concretamente, han rebajado el pack de tres bombillas inteligentes LSC Smart Connect a 9,95 euros.

Igualar en precio a Action con esta oferta es muy difícil, ya que el precio es imbatible. Aunque si no tienes una tienda de la cadena cerca y quieres comprar bombillas inteligentes recibiéndolas cómodamente en tu hogar, hoy en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, puedes conseguir este pack de dos bombillas inteligentes Tapo L530E por 14,99 euros.

Unas bombillas inteligentes fáciles de usar

Una de las mejores cosas de estas bombillas que vende Action es que no necesitan ningún tipo de hub adicional. Se conectan directamente a la red WiFi de casa de forma rápida y sencilla.

Estas bombillas cuentan con casquillo estándar E27, ofrecen un brillo de l700 lúmenes con un consumo de solo 8 W y disponen de tecnología RGB multicolor y regulación de la intensidad, permitiéndote cambiar por completo la atmósfera de cualquier habitación según el momento del día.

Además de ajustar los colores y el brillo a tu gusto, se pueden controlar cómodamente mediante su app móvil gratuita. También permiten programar horarios y rutinas de encendido y pagado, un punto ideal tanto para la comodidad del día a día como para simular presencia cuando no estás en casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para pack de tres bombillas inteligentes en action hoy ✅ LO MEJOR Precio rompedor: por menos de 10 euros es difícil encontrar opciones tan completas que permitan iniciarse en la domótica sin realizar un gran desembolso.

por menos de 10 euros es difícil encontrar opciones tan completas que permitan iniciarse en la domótica sin realizar un gran desembolso. Versatilidad de iluminación: Ofrecen control de brillo, regulación de intensidad y colores RGB para personalizar cualquier ambiente, además de ser compatibles con asistentes de voz. ❌ LO PEOR Dependencia del WiFi de 2,4 GHz... Como ocurre con muchos dispositivos inteligentes económicos, configurarlas o mantener una red estable si hay muchos aparatos conectados puede requerir un poco de paciencia.

Como ocurre con muchos dispositivos inteligentes económicos, configurarlas o mantener una red estable si hay muchos aparatos conectados puede requerir un poco de paciencia. Brillo justo para iluminación principal... Con 700 lúmenes por bombilla, están pensadas más bien para lámparas auxiliares, de mesita o ambientes concretos, quedando algo justas si buscas iluminar una estancia muy grande por completo. 💡 CÓMPRALA SI... Quieres probar qué se siente al apagar las luces con el móvil o programar rutinas automáticas sin gastar un dineral. ⛔ NO LA COMPRES SI... Tu idea es iluminar un gran salón abierto únicamente con estas bombillas ya que su potencia lumínica se quedará corta.

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Imágenes | Webedia y Action

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