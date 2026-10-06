Desde el 5 de octubre en Lidl (rebajada a 12,99 euros), la solución para conectar aparatos en la terraza sin depender de enchufes cercanos

Disfrutar de la terraza, si tenemos alguna en casa, no sólo pasa por tomar el sol o el aire. También podemos sacarle partido teletrabajando en ella, viendo series y películas mediante un proyector o la televisión y jugando a la consola portátil, entre otras cosas. Y claro, para la mayoría de estas tareas o aficiones necesitamos tener alguna toma de corriente a mano.

Cable alargador, 10 m. - Parkside PVP en Lidl — 12,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, Lidl tiene una solución muy interesante tanto si contamos con enchufes en la terraza pero no están a mano, como si necesitamos llevar la corriente desde el interior de casa hasta el exterior: este cable alargador con 10 metros de longitud de marca Parkside, disponible desde ayer rebajado a un precio de 12,99 euros.

A un precio similar, disponible en Amazon con envío gratis si somos miembros Prime (o aprovechamos la prueba gratuita de 30 días), encontramos esta alternativa muy bien valorada, con casi 3.000 reseñas y un precio de 13,03 euros. Opción a tener en cuenta en caso de no poder acercarnos a algún Lidl cercano.

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Con 3.680 W de potencia, suficiente para conectar lo que queramos

Una de las novedades más interesantes del actual folleto de Lidl, con llegada a tiendas físicas y online desde ayer, lunes 5 de octubre, la protagoniza este cable alargador Parkside. El cual, en esencia, es un cable que permite llevar la toma de corriente desde cualquier punto de la terraza o el interior de casa a donde estemos (hasta un máximo de esos 10 metros, claro). Ideal para conectar el portátil, cargar el teléfono o la consola o enchufar el proyector.

La gran diferencia de este cable alargador Parkside frente a los convencionales que muchos usamos en nuestro día a día dentro de casa es su diseño y certificación IP44: tiene protección contra salpicaduras y pequeñas partículas, lo que sumado a su tapa de cierre con cubierta de goma hace que resista la intemperie con seguridad.

Aunque ojo, su uso no está recomendado para recibir agua directa de la lluvia, por ejemplo, ni estar permanentemente expuesto a cielo abierto. Lo ideal es colocarlo en algún lugar de la terraza donde, si bien se exponga a los elementos, quede relativamente protegido por alguna pared, techo o mueble.

A tener en cuenta que su potencia es de 3.680 W. Esto permite conectar, con seguridad y sin peligrosas sobrecargas, prácticamente cualquier electrodoméstico doméstico que pensemos usar en la terraza: la hidrolimpiadora o una televisión, por ejemplo. Siendo de sobra para dispositivos mucho menos demandantes de energía, como el cargador del teléfono, un portátil o una mini nevera apta para uso en exteriores.

⚡ EN RESUMEN: cable alargador parkside lidl ✅ LO MEJOR Certificación IP44 que permite el uso en exteriores con seguridad frente a cables convencionales

que permite el uso en exteriores con seguridad frente a cables convencionales Gran potencia con la que conectar prácticamente cualquier dispositivo ❌ LO PEOR Sólo tiene una toma , frente a alternativas de varios enchufes

, frente a alternativas de varios enchufes Limitado a sus 10 metros 💡 CÓMPRALO SI... echas en falta un enchufe cerca cuando estás en la terraza ⛔ NO LO COMPRES SI... necesitas conectar varias cosas al mismo tiempo

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