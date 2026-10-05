Aldi venderá la semana que viene la solución ideal para cocinas pequeñas: esta olla eléctrica compacta por 12,99 euros

Si estás buscando una forma rápida, limpia y económica de preparar tus comidas diarias sin necesidad de encender la vitrocerámica, Aldi lanzará la semana que viene (concretamente, el miércoles 14 de octubre) esta olla eléctrica Multicooker de Ambiano, un pequeño electrodoméstico ideal para cocinas pequeñas, estudiantes o la oficina que se puede conseguir por 12,99 euros.

Este es uno de los chollos de Aldi que suelen agotarse rápido, así que si no tienes un supermercado de la cadena cerca, en Amazon tienes una alternativa que podría interesarte. Se trata de la olla eléctrica Gomety de 1,5 litros que ahora está rebajada por 21,99 euros.

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Una mini olla eléctrica muy compacta y versátil

Esta multicooker eléctrica de la marca Ambiano destaca por su diseño compacto y su gran versatilidad. Con una capacidad de 1,4 litros, es el tamaño perfecto para preparar raciones individuales o para dos personas: desde sopas, ramen y arroces hasta guisos rápidos, verduras al vapor o pasta.

Cuenta con una potencia de 600 W y dispone de un selector manual con dos niveles de temperatura y permite ajustar la intensidad de cocción según el tipo de alimento. Entre sus puntos fuertes destaca su recubrimiento antiadherente, que evita que la comida se pegue y facilita enormemente su limpieza tras cada uso.

Además, incluye una tapa de cristal transparente con salida de vapor para controlar la cocción en todo momento y un asa ergonómica de toque frío para manejarla con total seguridad. Se trata, por tanto, de una solución perfecta si necesitas comer caliente en el trabajo o simplemente quieres ahorrar en la factura de la luz evitando encender fuego o vitrocerámica para elaboraciones sencillas.

⚡ EN RESUMEN: multicooker ambiano de aldi ✅ LO MEJOR Formato ultracompacto y portátil: ocupa muy poco espacio en la encimera, es ligera y fácil de guardar en cualquier cajón o de llevar en un viaje.

ocupa muy poco espacio en la encimera, es ligera y fácil de guardar en cualquier cajón o de llevar en un viaje. Versatilidad de cocinado: perfecta para hervir agua, preparar sopas, ramen, guisos sencillos, arroz, pasta o incluso saltear ingredientes gracias a sus 2 niveles de temperatura y recubrimiento antiadherente. ❌ LO PEOR Capacidad ajustada (1,4 litros)... Diseñada exclusivamente para 1 persona o como máximo 2 (para raciones ajustadas).

Diseñada exclusivamente para 1 persona o como máximo 2 (para raciones ajustadas). Potencia limitada (600 W)... tarda algo más en hervir o calentar en comparación con una vitrocerámica de inducción o una olla convencional de alta potencia. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres cocinar de forma rápida e independiente en una cocina pequeña sin ensuciar la vitrocerámica. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas cocinar recetas complejas o carne a la plancha a alta temperatura, ya que sus 600 W se quedan cortos para sellar carnes rápidamente o freír.

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