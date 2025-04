Pantallas hasta en las lavadoras y electrodomésticos que hablan entre sí: así imagina Samsung el futuro del hogar conectado

Desde hace tiempo, Samsung ha sido uno de los fabricantes que ha decidido apostar fuerte por la inteligencia artificial. Empezamos a verlo con Galaxy AI en sus smartphones y tablets, pero era cuestión de tiempo que esta tecnología se integrase a un nivel más profundo en sus electrodomésticos. Y así ha sido

La idea de "hogar conectado" tiene sentido para el fabricante surcoreano si nos imaginamos un ecosistema de dispositivos y electrodomésticos que puedan comunicarse entre sí. Y con los que nosotros podamos interactuar a través pantallas. Pantallas por todos lados. Por eso, Samsung ha decidido renovar su catálogo de gama alta y dotar a sus electrodomésticos de funciones de lo más interesantes para el día a día.

La IA en casa, ¿cómo la usamos?

El hogar conectado no es un concepto nuevo. Ya existen dispositivos que se integra entre sí y con los que podemos interactuar a través de la voz o el móvil, pero Samsung parece querer ir un paso más allá usando la inteligencia artificial y las pantallas como pasarela

Asistir al World of Samsung 2025 en Frankfurt (Alemania) me ha servido para comprobar que cuando proclamaron su lema "Pantallas por todas partes", lo decían en serio. Hace años empezamos a ver los primeros frigoríficos inteligentes de Samsung equipados con una gran pantalla, los Bespoke French Door con AI Family Hub+, pero ahora también hay pantallas en la lavadora y la secadora. ¿Por qué? ¿Para qué?

Aunque es una nueva versión, rediseñada, a esta nueva pantalla la han llamado AI Home y que la hayan incorporado en más electrodomésticos tiene un objetivo claro: aprender de nuestros hábitos y rutinas para que no tengamos nada de lo que preocuparnos.

AI Home es más pequeña, podemos encontrarla en 7 o 9 pulgadas (frente a las 32 pulgadas del Family Hub), y va integrada en lavadoras, secadoras y frigoríficos. Tiene la mismas funciones que en un primer momento vimos en el Family Hub: reproducir contenido en streaming, consultar información como el tiempo, compartir imágenes de la galería, recibir llamadas y proporcionar todo tipo de información relacionada con las funciones del electrodoméstico en cuestión y la vimos por primera vez en la Bespoke AI Laundry Combo.

Esta pantalla es la puerta de acceso a la IA que hay detrás de cada electrodoméstico. Es la herramienta que tenemos los usuarios para interactuar con la tecnología que va implementada en estos electrodomésticos y que aspira a cambiar el paradigma del hogar conectado. O esa es la idea de Samsung.

Cómo integra Samsung la IA en sus electrodomésticos

Desde la celebración del CES 2025 hemos visto que Samsung ha anunciado varios electrodomésticos nuevos con funciones de inteligencia artificial que prometen cierta comodidad al usuario.

Las nuevas lavadoras del fabricante, por ejemplo, incorporan la tecnología AI Wash, que detecta el tipo de tejido de las prendas y el nivel de suciedad a través de sensores de peso y carga y algoritmos de inteligencia artificial. A partir de ahí decide cuál es el ciclo de lavado más adecuado y la cantidad de detergente que hace falta. Las secadoras, más de lo mismo, con AI Dry se ajusta el proceso de secado teniendo en cuenta el peso de la ropa y el tipo de tejido.

El procesamiento de esta información se hace, generalmente, de forma local. Este tipo de electrodomésticos cuentan con microprocesadores integrados que son capaces de ejecutar los algoritmos necesarios sin necesidad de hacerlo en la nube.

Y, además, ambos electrodomésticos pueden vincularse con la tecnología Auto Cycle Link, para que no tengamos que molestarnos en seleccionar ningún programa. La secadora recibe la información necesaria de la lavadora sobre las prendas que ha lavado y adapta su ciclo.

La forma en la que la inteligencia artificial se manifiesta en los frigoríficos tiene mucho que ver con cómo son capaces de regular la temperatura interior en caso de necesidad. Ya sea para adaptarse a la temperatura exterior o para que no haya problema si se necesita estar abriendo y cerrando la puerta durante un rato. Así los cambios de temperatura no influirán directamente en los alimentos.

Al igual que en las lavadoras y secadoras, la experiencia de usuario con esta tecnología en los frigoríficos se nutre principalmente a través de la AI Home. Gracias a la cámara y la función AI Vision Inside, el usuario puede acceder a una lista de alimentos que se han ido registrando al ser introducidos y sacados del interior. Así, por ejemplo, no hace falta estar en casa y mirar qué hace falta en la nevera, se puede consultar directamente desde SmartThings.

En los aires acondicionados y las aspiradoras no encontramos la AI Home, pero no por ello se olvidan de la inteligencia artificial. Estos electrodomésticos incluyen una función que, al estar vinculados con un Galaxy Watch, detectan cuándo te has quedado dormido y entonces activan su modo ECO, al que llaman WindFree.

La inteligencia artificial aporta una cantidad enorme de funciones gracias a todos los sensores que van integrados en estos electrodomésticos con la intención de hacerle el día a día más cómodo al usuario. Además de prometer un consumo más eficiente, por lo que el ahorro en la factura de la luz puede llegar a notarse bastante.

Y en eso consiste AI Energy Mode, una función de SmartThings que permite al usuario acceder a toda la información relacionada con el consumo de energía que hacemos con nuestros electrodomésticos. De esta forma, es mucho más sencillo tener una imagen global de cuál es nuestro gasto en energía, cómo podríamos hacer un consumo más eficiente y cuál es el impacto medioambiental que tenemos.

¿Es la IA en los hogares algo para todo el mundo?

Está claro que la IA en los hogares va mucho más allá de poder tener bombillas de colores y pedirle a Alexa que encienda o apague la luz. Hasta ahora, si nos parábamos a pensar en un ecosistema de dispositivos conectados, lo más lógico es que se nos viniera a la mente una cadena de smartphone, smartwatch, ordenador y algún wearable más.

La propuesta de Samsung, en este caso, amplía este concepto y lo expande a una red completa de electrodomésticos conectados donde todos ofrecen funciones basadas en inteligencia artificial.

Nada de esto parece algo "del futuro". Pero desde luego no está al alcance de todo el mundo. Al menos, de momento. La inteligencia artificial encarece bastante el precio de los electrodomésticos y aunque desde Samsung hayan querido "democratizar" el acceso a estas funciones reduciendo la Family Hub a las dimensiones de la AI Home, no dejan de ser electrodomésticos con un precio muy elevado que no todo el mundo se puede permitir.

Hablando del precio, he aquí algunas cifras para que tengamos una foto más completa. La nueva Bespoke AI Jet Ultra de Samsung tiene un precio que parte desde los 1.349 euros. El frigorífico de cuatro puertas con la pantalla AI Home, French Door Bespoke AI, parte de los 3.779 euros y la lavadora Bespoke AI con pantalla AI Home cuesta 1.599 euros.

Visto lo visto, no parece ningún secreto que la IA queda reservada para los electrodomésticos de alta gama y, por lo tanto, para un sector más concreto de la población. Tocará esperar para ver qué estrategia sigue no solo Samsung, sino el resto de fabricantes, para democratizar esta tecnología.

Imágenes | Ana Suárez

