Aunque oficialmente el Black Friday es la semana que viene, no son pocas las tiendas que están adelantando una buena cantidad de ofertas a esta semana. Una de ellas es El Corte Inglés, que hasta el 22 de noviembre tiene activa una promo llamada, precisamente, Adelántate al Black Friday. Como de costumbre, podemos encontrar ofertas en tecnología de todo tipo, donde hay teles, robots aspiradores y mucho más.

TV Hi-QLED MiniLED Pro 65" (164 cm) Hisense 65U7S PRO UHD 4K Smart TV con IA - Aluminio / Gris carbón PVP en El Corte Inglés — 786,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

No nos quedan muchos días para aprovechar esta promo, pero cabe destacar que podemos acceder a financiación al 100 % hasta 12 meses sin intereses si tenemos la tarjeta de El Corte Inglés. Hay mucho que elegir, pero nosotros hemos hecho una selección de cinco dispositivos que nos parecen muy interesantes:

Aspirador escoba sin cable Bosch Unlimited 7 por 199 euros, con varios accesorios y batería extraíble.

por 199 euros, con varios accesorios y batería extraíble. Auriculares Logitech Gaming Pro X Wireless por 99,99 euros, de las mejores opciones de auriculares gaming.

por 99,99 euros, de las mejores opciones de auriculares gaming. Hisense 65U7S Pro por 786 euros, con retroiluminación MiniLED y 165 Hz.

por 786 euros, con retroiluminación MiniLED y 165 Hz. Cafetera espresso manual De'Longhi Stilosa por 83,99 euros, opción económica con espumador manual.

por 83,99 euros, opción económica con espumador manual. Robot aspirador Roomba Plus 575 Combo por 379 euros, robot aspirador con 25.000 Pa de potencia y base de autovaciado.

Aspirador escoba sin cable Bosch Unlimited 7

El primero de los dispositivos que hemos seleccionado de El Corte Inglés es este aspirador sin cable Bosch Unlimited, disponible actualmente a su precio mínimo histórico: 199 euros. Es ideal para suelos duros, pero también para hogares donde hay alfombras o moquetas. Su batería es extraíble, por lo que podemos adquirir una por separado si necesitamos un plus de autonomía. Además, viene con varios accesorios diferentes para poder aspirar muebles o tapicerías.

Aspirador escoba sin cable, Bosch, Unlimited 7, BCS711XXL - Negro PVP en El Corte Inglés — 199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares Logitech Gaming Pro X Wireless

Todos los Black Friday solemos encontrar buenas ofertas en auriculares gaming y este de 2026 no iba a ser una excepción. Ahora mismo tenemos los Logitech Gaming Pro X Wireless, que son de las opciones más vendidas, disponibles por 99,99 euros. Están diseñados para PC, ofrecen una autonomía de hasta 20 horas por carga y cuentan tanto con un sonido top como con un diseño pensado para llevarlos en sesiones largas de juego de forma cómoda.

Auriculares de diadema con micrófono Logitech Gaming Pro X Wireless - Negro PVP en El Corte Inglés — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hisense 65U7S Pro

Una de las teles más destacadas de esta promo de El Corte Inglés es esta Hisense 65U7S Pro. Se trata de un televisor de 65 pulgadas que utiliza retroiluminación MiniLED y tecnología QLED, por lo que podemos esperar de él un buen control de la iluminación y brillo alto (ideal para salones muy iluminados). Además, tiene 165 Hz de tasa de refresco, lo que la hace ideal para gaming. Está disponible por 786 euros.

TV Hi-QLED MiniLED Pro 65" (164 cm) Hisense 65U7S PRO UHD 4K Smart TV con IA - Aluminio / Gris carbón PVP en El Corte Inglés — 786,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera espresso manual De'Longhi Stilosa

Si te gusta preparar buen café en casa y quieres una máquina espresso, tienes la opción de adquirir esta De'Longhi Stilosa. Tiene una bomba de presión de 15 bares y permite preparar una o dos tazas a la vez según nos convenga en cada momento. Además, cuenta con sistema antigoteo y un espumador manual para preparar bebidas con leche, como los capuchinos o los lattes. Está disponible por 83,99 euros.

Cafetera espresso manual De´Longhi Stilosa EC235.BK con vaporizador de leche - Negro PVP en El Corte Inglés — 83,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Robot aspirador Roomba Plus 575 Combo

Y terminamos esta selección con otro dispositivo de limpieza, pero en este caso se trata de un robot aspirador. El Roomba Plus 575 Combo destaca por ofrecer una buena potencia de succión de 25.000 Pa, aunque cuenta también con un buen sistema de fregado. Su base de autovaciado está pensada para que apenas tengamos que hacerle mantenimiento al robot, puesto que se encargará tanto de vaciar el depósito de los residuos secos como de lavar (y secar) las mopas. Está disponible por 379 euros.

Robot aspirador y friegasuelos Roomba® Plus 575 Combo Base AutoWash multifunción, 25.000Pa, Lava y seca con calor, IA PrecisionVision™ - Negros PVP en El Corte Inglés — 379,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Bosch, Logitech, Hisense, De'Longhi, iRobot, El Corte Inglés

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