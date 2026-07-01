Ya es oficial: iRobot renueva su gama para 2026 con los nuevos Roomba Combo 575 y 515, ahora más compactos y potentes

El mercado de los robots aspiradores y friegasuelos sigue librando su particular batalla en la reducción del mantenimiento por parte del usuario y en la optimización del espacio. En este contexto, iRobot ha anunciado de forma oficial el lanzamiento en España de sus nuevos Roomba Plus 575 y Roomba Plus 515 Combo, pertenecientes a su nueva hornada de dispositivos para la gama 2026.

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Ambos modelos llegan con una importante novedad a nivel de ingeniería de diseño: son un 21% más pequeños y finos que las generaciones previas (tomando como referencia el volumen del Roomba Plus 505 Combo). Esta reducción de tamaño busca solucionar uno de los problemas habituales de estos dispositivos: la dificultad para acceder y limpiar de forma efectiva debajo de muebles bajos, sofás y camas.

Hasta 25.000 Pa de succión y navegación por mapa tridimensional

En el apartado técnico, iRobot ha escalado la potencia bruta de succión en ambos dispositivos. El modelo premium, el Roomba Plus 575 Combo, alcanza una capacidad de succión de 25.000 Pa. Para el guiado y mapeado de la vivienda, hereda la tecnología ClearView Pro LiDAR combinada con PrecisionVision, un sistema de sensores capaz de generar mapas tridimensionales de las habitaciones y reconocer las dimensiones de los objetos cotidianos para evitar colisiones o enredos en tiempo real.

Por su parte, el Roomba Plus 515 Combo reduce ligeramente su potencia de succión hasta los 22.000 Pa. Mantiene la navegación basada en tecnología LiDAR y añade una autonomía capaz de cubrir superficies de hasta 185 metros cuadrados con una sola carga de batería, lo que lo sitúa como una opción equilibrada para viviendas de tamaño medio y grande.

Presión en el fregado y mopas que se extienden en las esquinas

El fregado también recibe novedades de software y hardware. Los dos dispositivos integran la tecnología SmartScrub, un modo que ejerce presión constante sobre el suelo para tratar de deshacer manchas resecas en lugar de limitarse a pasar el paño húmedo por encima.

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Además, para atajar el clásico fallo de los robots redondos en las esquinas, el Roomba Plus 575 incorpora un brazo articulado que extiende las mopas giratorias hacia fuera hasta 30 mm, logrando (según datos del fabricante) un 18% más de cobertura en bordes y rodapiés en comparación con una mopa no extensible. El modelo 515, por su parte, soluciona este aspecto mediante cepillos y mopas extensibles con tecnología PerfectEdge.

El gran valor tecnológico de esta gama se encuentra en su Base AutoWash. La estación no solo se encarga de vaciar el depósito de sólidos del robot, sino que rellena de manera autónoma el tanque de agua limpia para el fregado y lava y seca las mopas del dispositivo a 60 ºC para evitar la proliferación de bacterias y malos olores. El sistema promete una autonomía de mantenimiento de hasta 90 días sin que el usuario tenga que intervenir.

Disponibilidad y precio oficial

Los nuevos modelos de la firma ya se encuentran listos para su comercialización en la tienda oficial de iRobot en España. Como suele ser habitual en los lanzamientos de la marca, llegan acompañados de una promoción de lanzamiento sobre su coste oficial.

Roomba Plus 575 Combo (con Base AutoWash): su precio de venta oficial es de 699 euros, pero se puede adquirir ahora por 479 euros.

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Roomba Plus 515 Combo (con Base AutoWash): su precio oficial se sitúa en los 599 euros, estando rebajado ahora a 429 euros.

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Imágenes | iRobot

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