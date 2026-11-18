La Nintendo Switch 2 cuenta con bastante más almacenamiento que la consola original, pero muchos de los videojuegos actuales ocupan tanto espacio que puede que nos hayamos planteado la opción de comprar una tarjeta microSD. Si buscamos mucho almacenamiento, en Amazon podemos encontrar la Samsung P9 Express por 99,74 euros.

Samsung P9 Express microSD (512 GB) Hoy en Amazon — 99,74 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ideal para la Nintendo Switch 2

No todas las tarjetas microSD funcionan en la Nintendo Switch 2, por lo que tenemos que buscar las Express y que, además, estas sean compatibles con la consola de Nintendo. La de Samsung es cara, pero viene con 512 GB de almacenamiento, el doble de lo que tiene la consola de forma interna.

Esta tarjeta microSD Express es ideal para aquellos videojuegos que ocupan mucho espacio, como bien es el caso de 'Final Fantasy VII Rebirth' (91,5 GB), 'Split Fiction' (69,2 GB) o 'Xenoblade Chronicles 2' (37,6 GB); sin contar con las actualizaciones que puedan llegar a cada uno de ellos. De esta forma, no tendremos que ir desinstalando juegos para poder descargar estos títulos.

También se puede utilizar para otros dispositivos. La tarjeta microSD oferece velocidades de lectura de hasta 800 Mbps y de escritura de hasta 200 Mbps. Además, también cabe añadir que es resistente al agua, a la temperatura, a los rayos X, a los imanes, a las caídas y al desgaste.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Samsung P9 Express hoy ✅ LO MEJOR Su capacidad de almacenamiento .

. Su resistencia. ❌ LO PEOR Es una tarjeta microSD cara. 💡 CÓMPRALO SI... Te estás quedando corto de almacenamiento en la Nintendo Switch 2 o en otro dispositivos y buscas una tarjeta microSD rápida y muy resistente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres ir desinstalando videojuegos o si no vas a jugar a títulos que ocupen mucho espacio.

También te puede interesar

Sandisk Micro SD Express Card for Nintendo Switch 2 Hoy en Amazon — 56,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

8Bitdo Pro 3 Mando Bluetooth con Joysticks TMR, Botones ABXY Intercambiables, Botones Traseros Pro, Base Carga y Disparadores Efecto Hall para Switch/Switch 2, PC, Apple, SteamOS y Android (Naranja) Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores power bank en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados