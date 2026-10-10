Este mapa de 1922 dibuja cómo se conectaban Roma, India y China hace casi 2.000 años

El concepto de "Rutas de la Seda" tal y como lo conocemos hoy en día nació en el siglo XIX y desde el principio estuvo ligada a Roma. En el discurso colonial de la época, las naciones europeas veían al Imperio romano como el primer gran ejemplo de hegemonía imperial. Y no era para menos: hubo un momento en el que sus fronteras abarcaban tres continentes: desde Gran Bretaña a los Cárpatos en Europa, pero también el norte de África y Asia menor. Y eso, sus dominios. Otra cosa diferente y mucho más extensa es hasta dónde llegaban sus redes. Spoiler: de Roma no se libraba ni China.

Este mapa data de 1922 y es obra del arqueólogo y geógrafo Albert Herrmann y se llama "Las vías de comunicación entre China, India y Roma hacia 100 d.C." (lo puedes bajar o imprimir desde aquí), publicado por aquel entonces en el número 7 de la serie del Instituto de Investigación de Historia Comparada de las Religiones de la Universidad de Leipzig. Para elaborarlo, Herrmann empleó fuentes grecorromanas y chinas y los trabajos de Aurel Stein y Sven Hedin en el Turquestán oriental, entre otros.

Pues bien, casi un siglo después, Marco Galli lo ha estudiado a fondo para revisar el papel de Roma en las redes de Europa y Asia durante los tres primeros siglos de Roma. Si hoy en día usamos la IA para mostrar de forma gráfica datos y cuesta lo suyo, Herrmann fue capaz de plasmar en un mapa redes muy complejas donde las rutas terrestres y marítimas se mezclan, como explica el principal autor. Y esta cartografía fue de las primeras en visualizar que iban más allá de un único camino, sino uno red. Es además un documento que constata la existencia del comercio entre Europa y Asia cuando este era un concepto recién nacido.

UN VISTAZO A...

Las rutas comerciales de Roma a China hace 2.000 años

Este mapa está impreso a dos colores. Su leyenda diferencia las rutas principales entre Oriente y Occidente de las rutas secundarias, y delimita las fronteras del Imperio chino y del romano y las de los grandes imperios que estaban en medio del camino. Además, también distingue cuatro tipos de topónimos: grecorromanos, sánscritos, chinos y modernos. En cuanto a la escala, es de aproximadamente 1:30.000.000.

Die Verkehrswege zwischen China, Indien und Rom um 100 nach Chr. Geb

Según el texto que Herrmann publicó con el mapa, por tierra las rutas salen del noroeste de China, cerca de Dunhuang, y cruzan la cuenca del Tarim por tres caminos: norte, centro y sur. Después pasan las montañas del Pamir hasta Bactra y siguen hacia Siria o Mesopotamia. Por mar, la ruta empieza en Tonkín (norte de Vietnam), bordea el sudeste asiático y llega a los puertos de India, como Muziris. Desde allí sube por el golfo Pérsico o cruza el océano hasta el mar Rojo y Egipto.

Marco Galli defiende que Roma fue una pieza importante de las redes que unían Europa y Asia durante los tres primeros siglos del Imperio, y que esas redes eran variadas y de doble sentido. Para ello se apoya en la historia de la idea de "Ruta de la Seda" y en viajes concretos documentados: el de un comerciante romano llamado Maes Titianos y que en el año 100 envió agentes a China o del chino Kan Ying, que en el año 97 llegó al golfo Pérsico y no cruzó el mar. El investigador propone que este comercio pesó más en la economía de lo que se pensaba. Lo respaldan documentos como el Periplo del mar Eritreo (hacia el año 70), que menciona unos 140 productos orientales, y el papiro de Muziris (siglo II), que recoge un préstamo para un cargamento valorado en casi 7 millones de sestercios. Eso sí, las cifras son estimaciones.

Es importante tener en cuenta que mientras Herrmann dibuja un mapa en un momento concreto de la historia (hacia el año 100), Galli estudia los tres primeros siglos del Imperio, y en ese tiempo las cosas pudieron cambiar. Además, el mapa es de 1922 y el propio concepto de "Ruta de la Seda" se acuñó en 1877. Herrmann y Galli tampoco coinciden en qué era Ta Ts'in, el país que citan las fuentes chinas: Herrmann lo situaba en Arabia del Sur y Galli lo identifica con Roma.





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