Hay infraestructuras que son mucho más que acero y hormigón. Representan poder, territorio y la capacidad de un país para imponer su voluntad. Por eso, cuando una de ellas se convierte en objetivo militar, la batalla no consiste únicamente en destruirla, que también, sino en encontrar la manera de superar todo lo que se ha construido para mantenerla a salvo.

Una piñata de 19 kilómetros. Ucrania ha convertido el puente de Kerch, la gigantesca infraestructura que conecta Rusia con la península ocupada de Crimea, en el objetivo de una campaña de ataques que ha puesto a prueba las defensas rusas.

La ofensiva de este mes de noviembre ha provocado el derrumbe de un gran tramo de carretera y daños en la estructura ferroviaria, mientras Kiev intenta cortar uno de los principales corredores logísticos de Moscú. Lo extraordinario, además, es cómo lo ha conseguido: antes de lanzar el ataque principal, Ucrania pasó semanas golpeando los sistemas que protegían el puente. Dicho de otra forma, primero trató de dejarlo ciego y después fue a por él.

Siete fases para dejarlo sin ojos. Según explicó Zelenski, la operación fue coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el Estado Mayor, y se desarrolló durante varias semanas en siete etapas. Las primeras estuvieron dirigidas contra radares, baterías antiaéreas, equipos de guerra electrónica y otras instalaciones que permitían a Rusia detectar e interceptar amenazas aéreas.

La fase decisiva llegó durante la noche del 16 al 17 de noviembre, cuando distintas oleadas de drones y misiles atacaron el puente. Zelenski identificó 11 sistemas de armas participantes, aunque no detalló los objetivos concretos de cada uno durante las primeras fases.

Once armas para un mismo objetivo. La ofensiva reunió drones de reconocimiento, aparatos de ataque de largo alcance, municiones FPV y misiles de crucero, en su mayoría de desarrollo ucraniano. Entre ellos figuraban los Dovbush, capaces en algunas variantes de transportar drones más pequeños; los Vendetta, equipados con cámaras térmicas, los Da Vinci, Sichen, MICH-2000, An-197 y FP-1, además de los misiles Ruta, Neptune y Flamingo y los drones a reacción Palianytsia.

Qué duda cabe, la variedad obligaba a las defensas rusas a enfrentarse a objetivos con velocidades, tamaños y perfiles de vuelo muy diferentes. Solo un matiz: a esta hora no se conoce cuántos fueron lanzados ni qué porcentaje consiguió atravesar las defensas.

El puente de Crimea en 2019, antes de la destrucción del vano principal del puente vial en 2026

El arma secreta eran los módems voladores. Una investigación del Financial Times acaba de revelar que una de las claves del ataque estuvo en una red de drones que actuaban como repetidores aéreos de comunicaciones. Estos aparatos permitían transmitir imágenes y órdenes entre los operadores ucranianos y las armas que volaban a cientos de kilómetros, manteniendo el control durante el recorrido.

A diferencia de los drones programados antes del despegue, los operadores podían corregir trayectorias y dirigir los ataques hacia puntos vulnerables de la estructura. Además, esta solución reducía su dependencia de Starshield, la versión militar de Starlink, cuyas conexiones llevaban más de una semana sometidas a una limitación de velocidad de 161 km/h, según los operadores citados por el medio.

Misiles de 1.200 kilos contra el hormigón. En la fase final aparecieron los FP-5 Flamingo, misiles de crucero fabricados por Fire Point capaces de transportar ojivas de hasta 1.200 kilos, alcanzar unos 950 kilómetros por hora y recorrer hasta 3.000 kilómetros, según sus especificaciones anunciadas. Zelenski aseguró que los drones Palianytsia atacaron la carretera, mientras que los Flamingo, Neptune y Ruta se dirigieron contra la sección ferroviaria.

Un vídeo difundido por Ucrania mostró imágenes captadas desde un Flamingo durante su aproximación a un arco del puente. Destinus, fabricante de los Ruta, afirmó que siete de sus misiles impactaron y provocaron el derrumbe de un tramo, aunque esa cifra no ha sido verificada de forma independiente.

El puente que se niega a morir. Pese a la magnitud de los ataques, Ucrania todavía no había conseguido inutilizar completamente la conexión entre Rusia y Crimea. El asalto del 17 de noviembre derribó un gran tramo de carretera y dañó uno de sus arcos de soporte, pero la estructura ferroviaria permaneció en pie y los trenes continuaron circulando.

La ofensiva tampoco terminó ahí: el gobernador instalado por Rusia en Crimea, Serguéi Aksiónov, confirmó otro ataque que obligó a suspender temporalmente el tráfico mientras se evaluaban los daños. Era la tercera vez en cuatro días que Ucrania golpeaba el puente, una infraestructura que Moscú necesita mantener operativa tanto por razones militares como económicas.

La guerra ya no consiste solo en lanzar misiles. La operación contra Kerch demuestra hasta qué punto las comunicaciones se han convertido en un arma decisiva: no basta con disponer de explosivos potentes si no se puede mantener el control sobre ellos hasta los últimos segundos. Rusia ya utilizaba redes de repetidores aéreos para ampliar el alcance de sus drones, y Ucrania ha desarrollado ahora soluciones propias para competir en ese terreno.

La evolución también se aprecia en otros ataques ucranianos, como el derrumbe de un edificio de seis plantas mediante varios pequeños drones FPV aparentemente detonados de forma coordinada, un episodio distinto analizado por Forbes. El puente de Putin sigue parcialmente operativo, pero Kiev ha demostrado que incluso una infraestructura de 19 kilómetros rodeada de defensas puede quedar expuesta cuando primero se neutraliza a sus guardianes.

Imagen | X, Wikimedia

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