BioWare ayudó a definir el rol occidental y la inclusión en videojuegos, pero no cabe en la nueva EA propiedad de Arabia Saudí

Electronic Arts está construyendo su próximo capítulo y, por eso, ha cerrado BioWare. El estudio canadiense que nació hace 30 años y ayudó a definir el rol occidental con sagas como 'Baldur's Gate', 'Star Wars: Caballeros de la Última República', 'Dragon Age' o 'Mass Effect', ha echado la persiana como parte de una profunda reestructuración en EA, la empresa matriz, que ha recortado unos 400 empleos.

La decisión llega dos meses y medio después de que la compañía pasara a manos de un consorcio liderado por el fondo soberano saudí. Y no por esperada, deja de ser una noticia triste.

Qué ha pasado. Si te has criado con alguno de los títulos de BioWare, la noticia pegó como un camión la tarde de este miércoles 21 de octubre. Cam Weber (presidente y director de estudios de EA) y David Tinson (presidente y director de operaciones) enviaron una carta a la plantilla en la que anunciaban el cierre del último estudio que quedaba a BioWare, el de Edmonton.

Reconocen que es un estudio legendario y que no han tomado la decisión a la ligera, pero que había un pequeño grupo de personas (se habla de unos 50 desarrolladores) trabajando aún en las fases iniciales de un nuevo 'Mass Effect' y que, ahora, desde EA habían tomado la decisión de no seguir adelante. Como decíamos, según Bloomberg es parte de un plan de despidos de 400 empleados, alrededor de un 3% de la plantilla de EA, aunque esto no ha sido confirmado por la compañía.

El tuit de despedida de BioWare

Prioridades. Lo que sí han mencionado es que esta reestructuración, similar al 'Reset' de Xbox, forma parte de un plan para concentrar equipos y presupuestos en tres prioridades:

Reforzar sus franquicias principales.

Llegar a más mercados y plataformas.

Crear nuevas formas de relación con los aficionados al deporte.

Siguiendo el camino de la pasta. Te puedes imaginar qué sagas son las que tienen en mente: las de juegos como servicio. EA ha calificado 'Battlefield 6' como un "gran éxito" (que no libró al estudio de despidos en marzo de este año) y DICE, la desarrolladora encargada de la saga, seguirá por ese camino. Además, el estudio sueco es el responsable de tecnología de la compañía, el motor Frostbite sobre el que se construyen juegos como 'Battlefield', 'Battlefront' o los 'FIFA' 'FC'.

EA Sports FC es el gran pilar de la compañía y, de hecho, dentro del nuevo plan, EA se muestra supercomprometida con los juegos de deporte. Esto es algo que cuadra con sus nuevos dueños, los saudíes, que no ven fricción ideológica en los títulos deportivos. De hecho, se dice que están preparando un juego de mundo abierto de fútbol americano como el EA Sports FC 27 y el regreso de los 'Fight Night' de boxeo.

Por otro lado, en el aire hay proyectos de 'Star Wars' y 'Iron Man', licencias acordadas con Disney que están desarrollando desde Respawn y Motive, respectivamente. Este estudio también es responsable de 'Apex Legends', con el que EA se ha comprometido para los próximos años.

Pintaba mal. Volviendo a BioWare, y como decía, el cierre no es en absoluto inesperado. Aunque fue un referente durante dos décadas, el último gran éxito del estudio con más de 12 millones de copias vendidas y convirtiéndose en el mejor juego del año, llegó en 2014 de la mano de 'Dragon Age Inquisition'.

Desde entonces, las cosas han sido bastante grises con un 'Mass Effect Andromeda' que salió muy roto y del que nunca se publicaron cifras de venta, un 'Anthem' que supuso un castañazo monumental en ventas y un 'Dragon Age The Veilguard' que tuvo buena acogida en crítica, pero que habían jugado un 50% menos de usuarios de lo previsto.

Entre bambalinas hay que hablar de problemas con el motor Frostbite (hecho para shooters, no para los juegos que desarrolla BioWare) que les hicieron perder muchísimos recursos, pero también situaciones caóticas en la dirección tanto de los juegos como del propio estudio y un guante lanzado en 2020 en forma de ese nuevo 'Mass Effect' del que, seis años después, sólo sabemos que está en la fase temprana de producción.

La compra de EA... y la deuda. Y llegamos al tema de los saudíes. En septiembre de 2025, EA anunció que sería adquirida por un consorcio formado por el fondo soberano saudí PIF, por la gestora Silver Lake y por Affinity Partners, una firma de inversión del yerno de Donald Trump. El montante sería de 55.000 millones de dólares y la operación se cerró el 4 de agosto de este 2026, cuando EA salió de bolsa.

¿Qué pasa? Pues que este tipo de compras tan enormes son... raras. Se financió con unos 36.000 millones de dólares de capital de los inversores y 20.000 millones de deuda comprometida por JPMorgan, de los cuales se preveía desembolsar 18.000 millones a corto plazo. Esto dejó a EA con una deuda de 20.000 millones.

Y si la pregunta es cómo es posible que la comprada adquiera deuda que tiene que devolver es porque, como expone Quartz, en este tipo de compras la deuda pasa al balance de la empresa adquirida. Vamos, que Electronic Arts tiene que devolver una enorme cantidad de dinero y ese dinero no lo saca vendiendo juegos, por lo que debe soltar lastre. En este caso, el lastre son los estudios y sus empleados.

El tema de los derechos humanos. Con el cierre de BioWare no sólo se pierde un estudio mítico y los empleados se van a la calle en uno de los peores momentos de la industria, sino que aparece la pregunta de qué pasará con las propiedades intelectuales que tenía el estudio. Es complicado que la actual Electronic Arts siga explotando sagas que, en otras manos, podrían dar muchas alegrías. Y luego está la serie de Amazon, que debería seguir adelante.

El problema con las de BioWare es que el estudio se ha comprometido históricamente con la inclusión y los contenidos LGBTQ+. algo que, por lo que sea, no cuadra con los ideales de los nuevos dueños. En Arabia Saudí, las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales (como el feminismo o el ateísmo) y, de hecho, cuando se anunció la compra, algunos empleados de EA expresaron que no se sentían cómodos.

En definitiva, otro día triste para los videojuegos al ver cerrar una empresa que nació para investigar sobre simulación médica... y que terminó convirtiéndose en una de las empresas de videojuegos más respetadas e influyentes de la industria. Ahora sólo queda ver qué ocurre con Maxis, que están desarrollando un nuevo juego de 'Los Sims', una saga inclusiva desde sus inicios y con uno de los públicos más diversos.

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