Llevamos años diciendo que una cerveza cura la resaca. La ciencia dice que solo alargamos lo inevitable

Cuando se sale de fiesta y se toman un par de copas de más, a la mañana siguiente aparece la temida resaca, siendo este el momento en el que juramos que nunca más vamos a tomar una gota de alcohol (aunque luego no sea así). Y aquí aparece el clásico consejo que llevamos años escuchando y que apunta a que una cerveza es el remedio perfecto para acabar con esta sensación resacosa, ya que "un clavo saca a otro clavo". Pero... ¿Es cierto?

El origen de la resaca. Para entender si este consejo es cierto o no, primero hay que saber por qué nos levantamos tan mal por las mañanas tras una noche de fiesta. Y el responsable está en la deshidratación que causa el alcohol en nuestro organismo, puesto que se ve inhibida la hormona responsable de "atrapar" todo el líquido posible en nuestro cuerpo, que es la 'hormona antidiurética'.

Esto es algo que se puede comprobar fácilmente cuando tomamos varias cervezas, ya que automáticamente vamos varias veces al baño. El problema es que, si tomamos sin un mínimo de control, a la mañana siguiente vamos a estar para el arrastre por esta falta de líquido en nuestro organismo junto a la falta de electrolitos como el sodio o el potasio.

Tomar una cerveza parece funcionar. Que esta frase no se pare de repetir entre diferentes grupos sociales no es por casualidad, sino porque quien lo ha hecho en alguna ocasión ha visto que funciona de verdad y afirman categóricamente bajo su propia experiencia que tomar una cerveza elimina la resaca.

El problema es que esto es un gran mito, puesto que únicamente conseguimos 'camuflar' los síntomas de la resaca. Y aquí el consenso al que llegó el Alcohol Hangover Research Group en 2016 apunta a que la resaca comienza exactamente cuando la concentración de alcohol en sangre se acerca a cero. Esta es la clave de todo, puesto que si se vuelve a introducir alcohol en el cuerpo, la alcoholemia vuelve a subir y simplemente se aplaza el momento en el que empezará la verdadera resaca.

Una sensación falsa que tiene como explicación la "mini-abstinencia" que generamos, ya que, como apuntaba una revisión clásica de 1998, el cerebro se adapta a los efectos relajantes y depresores del alcohol durante la noche. De esta manera, cuando el alcohol desaparece del cuerpo, el sistema nervioso sufre un efecto rebote y se genera un sentimiento de ansiedad. Pero al tomar otra cerveza, se vuelve a "sedar" al cerebro, calmando esa abstinencia.

En otras palabras, la cerveza únicamente es un parche que podemos poner a algo que no vamos a poder retrasar mucho más.

La cruda realidad a la que nos enfrentamos es que no hay ninguna 'cura' a la resaca más allá de paliar los síntomas que se van generando con analgésicos de venta libre. La única forma que tenemos de paliarla es prevenir el consumo de alcohol sin control y el quedarnos completamente deshidratados sin beber nada de agua mientras bebemos alcohol. Pero esto tampoco es nada mágico.

Imágenes | Ketut Subiyanto

Vía | unacordobessa

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