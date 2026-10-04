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Creíamos que los Wari conquistaron a los Nazca por la fuerza, pero cuatro momias no "dicen" lo mismo

¿Conquista o alianza? Las momias sentadas junto a un templo wari que cuestionan la historia

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Eva R. de Luis

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A veces, basta un hallazgo para reescribir lo que creíamos saber de una civilización. Durante siglos, los profesionales de la historia han trazado los límites de las culturas pasadas y sus interacciones a partir de lo que dejaron: construcciones, objetos, cuerpos. Y entonces aparecen cuatro momias intactas en Huaca del Loro, un gran yacimiento de la costa sur de Perú y obligan a replantearse cosas. Durante décadas hemos creído que los wari habían sometido a los nazca por la fuerza, pero el lugar del enterramiento de estos cuerpos apuntan a algo más complejo: a alianzas, diplomacia y colaboraciones.

El hallazgo. En 2022 aparecieron las cuatro momias en ese yacimiento de la civilización nazca, que vivió en la región entre los años 1 y 750 d. C. Estaban envueltas en tejidos, sentadas con las rodillas al pecho y con las manos junto a la cara. 

Lo llamativo de todo esto era dónde estaban: en lugar de haberlos encontrado en el cementerio, como el resto, estaban junto a un templo ceremonial wari. Es decir, que no los enterraron como a prisioneros o enemigos, sino colocados en una infraestructura sagrada del pueblo invasor.

Por qué importa. Este descubrimiento cuestiona la idea de que los wari conquistaron a los nazca mediante la violencia y la fuerza militar. Si cuatro personas de la cultura nazca fueron enterradas con cuidado junto a un edificio imperial, entonces quizá la expansión wari incluyó también cooperación e intereses compartidos. La antropóloga biológica Corina Kellner de la Universidad de Arizona del Norte e investigadora lo resume así para Phys: la colonización no siempre es un proceso brutal, porque hay otras formas de influir en una región.

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Breves apuntes sobre civilizaciones prehispánicas en los Andes. Los nazca, famosos por sus geoglifos y sus acueductos subterráneos, ocuparon la costa sur de Perú aproximadamente entre el año 1 y el 750 d. C. Después llegó el Horizonte Medio (hacia el 600-1000 d. C.), un periodo de transición que marcó el final de su civilización y el inicio de la influencia estatal del Imperio wari y de Tiwanaku, en Bolivia. Los wari se asentaron en Ayacucho, en la sierra, donde cultivar algodón era difícil, mientras que los nazca vivían en tierras más bajas, aptas para el algodón y la coca.

Históricamente se pensaba que los wari sometieron a las comunidades costeras de los nazca por la fuerza: hay estudios que apuntan a que Nazca estuvo gobernada por los wari, pero no está claro cuál fue su verdadero papel en la región. 

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No eran prisioneros ni enemigos. Que esas personas estuvieran junto a un templo wari y no en el cementerio apunta a un trato diferente, probablemente porque gozaban de prestigio en la sociedad, si bien los análisis de ADN, tomografías e isótopos pendientes arrojarán más información. Eso sí, no todo apunta a la armonía: a poca distancia está Zorropata, un sitio claramente defensivo, con murallas y piedras para hondas, donde se excavó una ofrenda de cabezas trofeo de estilo nazca. Cooperación y conflicto no son excluyentes, y es posible que convivieran.

Según el resumen del proyecto, Huaca del Loro es un asentamiento wari con un cementerio de prácticas híbridas nazca y wari, y un templo en forma de D, uno de los primeros identificados en la costa peruana, según una presentación del proyecto recogida por Gizmodo. ¿Qué pudo unir a ambas sociedades? Un estudio previo de Kellner y Schoeninger plantea que a los wari pudo atraerles la tecnología cerámica nazca. En el estudio actual, Kellner añade los textiles, ya que los wari necesitaban algodón. 


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Portada | Jerod Roberts y Northern Arizona University



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