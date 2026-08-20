Si trabajas en Nvidia y te equivocas, todos tus compañeros conocerán tu error. Palabra de Jensen Huang

Jensen Huang ha construido Nvidia a su imagen y semejanza. El cofundador y director general de esta compañía ha hablado en algunas de sus intervenciones públicas y entrevistas acerca de las obsesiones que ha trasladado a su día a día profesional. Y también al día a día de sus empleados y compañeros. Una de ellas, probablemente la más importante, requiere eliminar la burocracia innecesaria dentro de Nvidia adoptando una estructura extraordinariamente horizontal en la que él trabaja codo con codo con una enorme cantidad de subordinados directos.

Sin embargo, quizá su característica más comentada en los foros en los que se habla acerca de su personalidad es su estilo directo, exigente e incluso agresivo. Huang, como explica Tae Kim en el libro de ensayo 'The Nvidia Way', puede interrumpir en cualquier momento a uno de sus ejecutivos, cuestionar delante de otras personas su estrategia y someter una decisión suya a un escrutinio que a priori puede parecer feroz.

Un antiguo ejecutivo de Nvidia confirmó a Kim que Jensen Huang puede arremeter contra alguien durante quince minutos seguidos tanto delante de toda la plantilla como en encuentros más pequeños en los que participan solo unas pocas personas. Lo interesante en este contexto es que estas "broncas" suele echarlas en público, y no en privado. Y lo hace con una intención muy clara: prefiere proteger su compañía a no hacerlo con el propósito de no dañar la sensibilidad de uno de sus subordinados.

No se trata de echar broncas en público

El propósito de Jensen Huang no es amedrentar a sus empleados delante de sus compañeros. Lo que persigue, como ha confirmado, es que todos, incluido él mismo, aprendan de los errores que cometen los demás. Por este motivo desaconseja las reuniones individuales y prefiere que las decisiones estratégicas, los problemas y otros desafíos sean abordados en equipo y no tan solo por una o dos personas. Esta estrategia es, para él, un proceso de aprendizaje sobre el que se ha vertebrado el éxito que tiene actualmente Nvidia.

Una forma ligeramente distinta de verlo consiste en asumir que Huang no quiere que los errores se circunscriban al ámbito privado. Si un ingeniero comete un error y solo aprende él, Nvidia aprende una vez. Pero si ese mismo fallo se analiza delante de un conjunto grande de personas, quizá veinte, Nvidia aprende veinte veces. Esta es su filosofía. Y persigue que su compañía incorpore ese aprendizaje a su propia memoria colectiva.

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Según Glassdoor, el 99% de los empleados de Nvidia aprueba la gestión de Jensen Huang al frente de la compañía

Sea como sea, podemos preguntarnos cómo llevan sus compañeros en Nvidia esta estrategia. Es probable que algunas personas encajen bien su estilo directo y agresivo, pero con toda probabilidad habrá empleados a los que les costará soportar este comportamiento tan vehemente. De hecho, el propio Jensen Huang ha reconocido que su enfoque a la hora de administrar su compañía no es ortodoxo, pero está convencido de que es la mejor práctica a su alcance.

En cualquier caso, según Glassdoor, el 99% de los empleados de Nvidia aprueba su gestión al frente de la compañía. De hecho, hace apenas unos días, el pasado 12 de agosto, ha pasado a encabezar la clasificación de los mejores directores generales que elabora esta plataforma web. Curiosamente, Tim Cook o Satya Nadella, que son dos de los altos cargos de las empresas de tecnología más admirados, ni siquiera han entrado en el top 50.

Puede parecer anecdótico, pero hay algo importante que merece la pena que no pasemos por alto: en Glassdoor son los empleados y los exempleados de las compañías los que publican reseñas anónimas y puntuaciones acerca de su experiencia laboral.

Imagen | Nvidia

Bibliografía | 'The Nvidia Way', de Tae Kim

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