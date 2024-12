Esta es la estrategia que ha mantenido a NVIDIA en la cima durante más de dos décadas: el dilema del innovador

'El dilema de los innovadores' es uno de los libros favoritos de Jensen Huang, el cofundador y director general de NVIDIA. Tae Kim, el autor del recomendadísimo libro de ensayo 'The NVIDIA Way', lo menciona expresamente en esta obra. Y lo hace debido a que las ideas que Clayton M. Christensen expuso en 1997 han ayudado a Huang no solo a colocar su compañía en la posición de privilegio que ostenta actualmente en la industria de la tecnología; también le han permitido mantenerla en la cima del éxito durante más de dos décadas.

Christensen, que falleció en 2020, fue ante todo una persona inquieta desde un punto de vista intelectual. Dio clase en la Escuela de Negocios de Harvard (EEUU), ejerció como consultor para grandes compañías, fundó varias empresas y publicó varios libros dedicados a la innovación en el ámbito empresarial. No obstante, una obra destaca con claridad por su relevancia entre todas las publicaciones de este autor estadounidense: 'El dilema de los innovadores'. El libro que ha inspirado al máximo responsable de una de las compañías más exitosas de los últimos años.

Las nuevas tecnologías pueden condenar al fracaso a las empresas más exitosas

Para Clayton M. Christensen el mayor error al que se enfrentan las compañías exitosas, especialmente las que compiten en la industria de la tecnología, es no dar a las innovaciones disruptivas la importancia que merecen. Estas mejoras tienen potencialmente la capacidad de irrumpir en el mercado y transformarlo de arriba abajo. Incluso pueden crear nuevos mercados. Christensen se dio cuenta de que habitualmente las empresas a las que les va bien se esfuerzan para satisfacer las necesidades de sus clientes actuales y pasan por alto la posibilidad de innovar para atraer a nuevos clientes o llegar a otros mercados.

Jensen Huang no estaba dispuesto a permitir que NVIDIA cometiese el error de dejarse llevar por la inercia y no se esforzarse para desarrollar tecnologías disruptivas

Para este autor esta es una estrategia fallida. Y lo es debido a que no dedicar los recursos necesarios a la innovación deja el camino libre para hacerlo a otras compañías, habitualmente empresas emergentes, que pueden permitirse arriesgar y apostarlo todo a la innovación con el propósito de consolidarse en el mercado. Estas son las ideas sobre las que se articula 'El dilema de los innovadores' de Christensen. Las mismas ideas que han guiado a Jensen Huang durante toda su carrera profesional y le han ayudado a construir la NVIDIA que todos conocemos.

Este ejecutivo no estaba dispuesto a permitir que su compañía cometiese el error de dejarse llevar por la inercia y no se esforzarse para desarrollar tecnologías disruptivas. Cuando NVIDIA consiguió liderar el mercado de las tarjetas gráficas para PC, Huang se dio cuenta de que a sus competidores les resultaría muy difícil desarrollar chips para gráficos de más calidad que los suyos. El pensamiento que le permitió llegar a esta conclusión era muy sólido: para hacerlo era necesario afrontar una enorme inversión económica y acceder al mejor talento en el ámbito de la ingeniería. Estos recursos no estaban al alcance de muchos de sus competidores, pero NVIDIA los tenía.

Pese a todo, las ideas de Christensen le recordaron que lo que un rival sí podría hacer es desarrollar un chip gráfico de gama de entrada con una relación precio/prestaciones muy competitiva, y doblegar a NVIDIA en este segmento de mercado. "Nosotros fabricamos Ferraris. Todos nuestros chips estaban diseñados para la gama alta. Ofrecían el mejor rendimiento, la mayor tasa de triángulos y los mejores polígonos, pero no quería permitir que alguien llegase y liderase en precio. Posteriormente eso podría permitirle escalar hasta la cima", asegura Jensen Huang en 'The NVIDIA Way'. No cabe duda de que esa ambición para desarrollar innovaciones disruptivas e intentar liderar en todos los segmentos del mercado ha ayudado a Huang a dar forma a la extremadamente competitiva NVIDIA actual.

