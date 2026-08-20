Hoy en Lidl, la colección completa de electrodomésticos de cocina en tonos pastel: microondas, tostadora y más

A la hora de comprar un electrodoméstico debemos prestar atención a sus funciones, pero también a su diseño para que no desentone demasiado con la cocina. Y si te apasionan los tonos pasteles, Silvercrest ha lanzado en Lidl esta colección de electrodomésticos.

Tostadora Silvercrest por 17,99 euros, con doble ranura y función de descongelación.

por 17,99 euros, con doble ranura y función de descongelación. Espumador de leche Silvercrest por 15,99 euros, con cuatro programas para conseguir un resultado personalizado.

por 15,99 euros, con cuatro programas para conseguir un resultado personalizado. Hervidor de agua Silvercrest por 17,99 euros, con capacidad de 1,7 litros y apagado automático.

por 17,99 euros, con capacidad de 1,7 litros y apagado automático. Cafetera Silvercrest por 54,99 euros, con presión de 15 bares y función de apagado automático.

por 54,99 euros, con presión de 15 bares y función de apagado automático. Microondas Silvercrest por 44,99 euros, con capacidad de 20 litros y bloqueo de seguridad para niños.

Cafetera Silvercrest PVP en Lidl — 54,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tostadora Silvercrest

La tostadora Silvercrest tiene un precio de 17,99 euros y cuenta con doble ranura para colocar las rebanadas de pan. Incluye una bandeja recogemigas extraíble y viene con varias funciones de descongelación, recalentamiento, elevación automática y antibloqueo para evitar que se apague de forma automática.

Tostadora Silvercrest PVP en Lidl — 17,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Espumador de leche Silvercrest

El espumador de leche Silvercrest es ideal para aquellas personas que prefieren la leche espumada. Su precio es de 15,99 euros y cuenta con cuatro programas para leche caliente y consistente, para leche cremosa, para espumar en frío y para poca espuma. Su base giratoria es de 360º, cuenta con protección contra sobrecalentamiento y viene con una función de apagado automático.

Espumador de leche Silvercrest PVP en Lidl — 15,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hervidor de agua Silvercrest

El hervidor de agua Silvercrest tiene un precio de 17,99 euros y su volumen útil es de hasta 1,7 litros. Está fabricado en plástico, aluminio y acero inoxidable, ofrece una potencia de 3.000 W, tiene un filtro antical extraíble e indicador de nivel de agua y viene con una función de apagado automático.

Hervidor de agua Silvercrest PVP en Lidl — 17,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera Silvercrest

La cafetera espresso Silvercrest cuesta 54,99 euros y viene con un depósito de agua de aproximadamente un litro. Viene con dos filtros para una o dos tazas, ofrece una presión de 15 bares, cuenta con una boquilla de vapor de alta presión, incluye una cuchara para café y tiene una función de apagado automático.

Cafetera Silvercrest PVP en Lidl — 54,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Microondas Silvercrest

Por último, el microondas Silvercrest tiene una capacidad de 20 litros y su precio es de 44,99 euros. Tiene ocho programas automáticos para calentar, para verduras, pescado, carne, pasta, patatas, pizza y sopa. Además, es capaz de calentar, cocinar y descongelar, viene con un bloqueo de seguridad para niños y su temporizador es de hasta 95 minutos.

Microondas Silvercrest PVP en Lidl — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo de comprar estos electrodomésticos...

Este tipo de productos suele agotarse muy rápido en el supermercado online de Lidl, por lo que te dejamos con algunas alternativas de Amazon que también son muy atractivas:

Cecotec Microondas Mecánico de 20L Proclean 3010 Green. 700 W, 6 Niveles de Potencia, Modo Descongelación, Señal de Fin de Cocción, Lámpara Interior, Temporizador hasta 30mins, Diseño en Verde Hoy en Amazon — 59,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

CREATE / THERA RETRO/Cafetera Express Semiautomática blanco mate y madera / 20 bares, brazo doble salida, depósito 1,25L, café molido y monodosis ESE 55mm, con vaporizador, 1100W Hoy en Amazon — 90,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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