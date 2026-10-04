El hidrógeno quiere llegar al Puerto de Bilbao y ya sabe cómo: con un enorme tubo de 38 km para unir el Cantábrico con Europa

Desde Santurtzi a Bilbao hay unos 10 kilómetros que, como cuenta la famosisíma bilbainada, recorrían por toda la orilla las sardineras santurtziarras. Algo más recorrerá el hidroducto para el que Enagás Infraestructuras de Hidrógeno ha pedido autorización. En su interior, un hidrógeno verde llamado a sustituir el gas importado para usos industriales y que se integrará en la red que Europa está construyendo.

El proyecto. Más de 38 kilómetros de longitud, una inversión de 68 millones de euros y una tramitación de urgencia para el trazado del segmento que va desde Muskiz a Arrigorriaga y que incluye un punto clave: un ramal al Puerto de Bilbao. Empieza en el límite con Cantabria, atraviesa once municipios de Bizkaia (Abanto Zierbena, Arrigorriaga, Barakaldo, Bilbao, Ugao-Miraballes, Trapagaran, Santurtzi, Ortuella, Alonsotegi, Zierbena y Muskiz) y en su punto final enlaza con otro tramo que va hacia Haro, en la Rioja, que es objeto de otro proyecto.

De acuerdo con las especificaciones técnicas de diseño del hidroducto que detalla el BOE, será una tubería de acero de 30 pulgadas con recubrimiento interior de epoxi y un rango de presión de operación de entre 45 y 94 bares (máximo). Tendrá cuatro posiciones de válvulas (Muskiz, Zierbena, Barakaldo y Arrigorriaga), un cable de fibra óptica, un sistema de control a distancia (SCADA) y estaciones de protección contra la corrosión.

Por qué importa. Porque este segmento se integra dentro los primeros tramos de la Red troncal de hidrógeno renovable del país, como explica el MITECO y que a su vez están ligados a tres grandes proyectos de electrolizadores en Andalucía, Aragón y País Vasco. Estos ductos forman parte del corredor H2Med, que unirá la Península Ibérica con el centro de Europa, y su puesta en marcha es estratégica para para el estado, por lo que se está tramitando por la vía de urgencia para reducir los plazos de procedimiento a la mitad.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé cerca de 12 GW de electrolizadores en 2030, principalmente para usos industriales. Y la directiva europea RED III fija que, en 2030, el 42 % del hidrógeno industrial de uso no energético sea renovable. Para Bizkaia y Euskadi particularmente, la relevancia es industrial: sin una vía de transporte, el hidrógeno verde de la refinería tendría un mercado limitado a su entorno inmediato.

Las conexiones estratégicas. Este hidroducto pone el hidrógeno producido en Bizkaia en circulación. Así, estará enlazado con el electrolizador de 100 MW que Petronor (la otra empresa a cargo del proyecto junto a Enagás) tiene proyectado en su planta de Muskiz. Además, el ramal al Puerto de Bilbao lo conectaría con el corredor de hidrógeno Ámsterdam-Bilbao, que sigue en desarrollo tras dos acuerdos firmados en 2024, como detalla BilbaoHiria.

Las asignaturas pendientes. Aunque sea estratégico y vaya por la vía urgente, todavía no está autorizado, por lo que su materialización y su hoja de ruta aún están en el aire. Así, queda por resolver la autorización y la utilidad pública por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del estado y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitir la declaración de impacto ambiental, ambas entidades dependientes del MITECO.

El coste para el territorio es notable: según BilbaoHiria, el hidroducto de Enagás afectará a 649 fincas repartidas por los 11 municipios del trazado. El BOE distingue entre servidumbre de paso, ocupación temporal y, solo en instalaciones de superficie como las posiciones de válvulas, ocupación en pleno dominio. Los titulares disponen de 15 días desde su publicación para presentar alegaciones.

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