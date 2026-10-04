Dime en qué provincia vives y te diré cuántos años tiene tu coche

Cuando viajo, hay varias cosas que me gusta mirar para entender mejor quién vive allí: los supermercados, la arquitectura y, finalmente, los coches. Pocos indicadores hay mejores del nivel de vida y de los contrastes que el parque móvil. Por eso llama la atención que en Shenzhen abunden los eléctricos y los enjambres de motos eléctricas, o que en Noruega parezca que los Tesla los regalan. En España se puede resumir en una frase: es un país de coches viejos.

El proyecto Cartografía Digital ha tomado datos de la DGT y de ANFAC (la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y ha elaborado un mapa que visualiza la edad media de los coches, provincia a provincia. La media nacional de turismos es de 14,6 años en 2025, pero la realidad cambia mucho de un sitio a otro y hay un oasis de excepción.

Y es todavía peor: casi un tercio de los vehículos supera ya los 20 años. José López-Tafall, director general de ANFAC, lo calificó de "preocupante". El mapa usa colores de semáforo y cinco intervalos de antigüedad, de azul (joven) a rojo (viejo), desde los 11,4 años hasta los 17,2. Según ACEA, España queda por detrás de Europa, cuya media es de 12,7 años (eso sí, también con mucha disparidad entre países).

Una anécdota personal bastante mundana para reflejarlo: tengo un poco de hace 11 años y mi primer coche fue también un poco que ya ronda la treintena. Pues bien, en plena carretera tuve un problema y se rompió la palanca de cambios (se salía si pasaba de tercera): pude completar el trayecto hasta casa. Con mi Polo actual, que ni es gama alta ni nuevo precisamente, habría saltado un piloto y se habría parado en seco.

UN VISTAZO A...

La edad media de los coches en España, provincia a provincia

Que al director general de los fabricantes le preocupe es una obviedad, pero la edad del parque móvil habla también de emisiones y contaminación, seguridad y renovación tecnológica. Con un coche que ronde la veintena de años, poca asistencia a la conducción vas a encontrarte. Además, la transición hacia lo eléctrico exige renovar el parque, y los electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) apenas suponen todavía el 2,4 % del total en España (datos de 2025).

¿Cuántos años tienen los coches en España de media? Cartografía Digital con datos de DGT y ANFAC

Un vistazo al mapa y su leyenda deja varias cosas claras: los coches más antiguos se concentran en el noroeste y el oeste. Así, el máximo lo marca Ourense con 17,2, le sigue Lugo (16,3) y Zamora (16,4), Ávila (16,1) y Cáceres (16,2). También en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están entre las más envejecidas. El interior peninsular (Castilla-La Mancha, buena parte de Aragón y Extremadura sur) se mueve entre 15 y 16.

Madrid se sale del mapa: con 11,4 años es con diferencia, el único territorio del estado más joven. ¿La explicación? Probablemente varias causas, entre ellas: tiene más renta media y más empleo de servicios y sedes corportativas, el efecto de matriculación (las flotas de renting y empresas de alquiler con domicilio fiscal allí) y también el perfil urbano, con zonas de bajas emisiones con acceso restringido desde hace años. Le siguen Barcelona (13,1), Baleares (13,4), Valencia (13,6), Málaga (13,5) y las provincias vascas (13,5-13,7). En general, la franja mediterránea y el eje del Ebro rondan 13,8-14,2.

El mapa no deja de ser una fotografía que devuelve una imagen clara: entre Madrid y Ourense hay casi seis años de diferencia, y en el conjunto del estado la renovación va más despacio que la media europea. Electrificar el parque será imposible sin renovarlo primero, así que quizá la próxima vez que viaje, además de mirar los coches, me pregunte cuántos años llevan ahí aparcados.





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