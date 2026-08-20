Uber quiere que pedir comida sea casi tan rápido como enviar un mensaje. Para lograrlo, está metiendo un millón de vuelos diarios en la ecuación

Uber quiere que pedir comida a domicilio sea una experiencia todavía más rápida, y está dispuesta a cambiar a sus repartidores humanos por drones para conseguirlo. La empresa ha anunciado una alianza estratégica con Zipline, la mayor empresa de reparto con drones del mundo, para realizar las entregas aéreas autónomas de Uber Eats en Estados Unidos. El objetivo: llegar al millón de entregas diarias con drones al terminar 2029.

Qué han anunciado exactamente. El acuerdo entre ambas empresas, que fue hecho público el pasado 17 de agosto, tiene dos patas importantes. La primera es la integración de los drones de Zipline dentro de la propia aplicación de Uber Eats, por lo que no habrá que descargar nada nuevo, será una opción de entrega. Y la segunda es financiera, porque Uber hará una inversión estratégica con toma de participación en Zipline, aunque ninguna empresa ha revelado el importe.

Entregas en 5 o 10 minutos a partir de finales de año. Las empresas también han asegurado que los repartos empezarán a finales de este año en las áreas estadounidenses donde Zipline ya se encuentra operativo, que son Dallas-Fort Worth y Houston. Después, aunque no han dado fechas concretas, aseguran que se expandirán por "decenas de ciudades" estadounidenses. Según la propia Zipline, la promesa es la de ofrecer tiempos de entrega de entre 5 y 10 minutos para comida y productos de uso cotidiano.

La cifra del millón hay que cogerla con pinzas. Actualmente, Zipline presume de completar una entrega cada 20 segundos a escala global, lo que vienen a ser unas 4.300 entregas diarias en todo el mundo. La cifra que quieren alcanzar tras el acuerdo con Uber es la del millón de entregas diarias solo en Estados Unidos, lo que supone multiplicar sus operaciones por más de 200. Es una ambición legítima, pero ni Uber ni Zipline han detallado cómo piensan cubrir ese gigantesco salto en escala.

Eso sí, si algo demuestran las cifras de Zipline es mnúsculo. Opera en cuatro continentes, ha volado más de 135 millones de kilómetros de forma autónoma, y da servicio a más de 5.000 hospitales, acumulando más de 2,7 millones de entregas. La compañía tiene un valor en torno a 7.600 millones de dólares tras una ronda de 800 millones a comienzos de este 2026.

Tan rápido como enviar un mensaje. Keller Cliffton, confundador de Zipline, habla en el anuncio de construir "un mundo donde conseguir lo que necesitas sea tan rápido y sencillo como enviar un mensaje de texto". El CEO de Uber Dara Khosrowshahi aseguró en una entrevista con The Wall Street Journal que la entrega ultrarrápida está demostrando ser un mercado incluso mayor que el del reparto tradicional de comida.

La red de reparto híbrida de Uber. Este movimiento entra dentro de la estrategia de Uber de montar una red de reparto híbrida, combinando repartidores humanos, robots que van por las calles, y drones. La idea es que a cada pedido se le asigne el tipo de repartidor más adecuado. Antes del trato anunciado este mes, ya en 2025 cerró una alianza e inversión similar con la empresa israelí Flytrex para lanzar su servicio de envío por drones. Su estrategia es parecida a la de los robotaxis, en vez de fabricar ellos la tecnología la delegan a otras empresas, centrándose en el software que agregan a los operadores.

No son los únicos en la carrera. Esta nueva alianza se produce en plena carrera por el reparto aereo. La empresa DoorDash ha desarrollado su propio programa de drones y ha sido certificada por la FAA para operarlo. Mientras, Amazon Prime Air también sigue en la carrera, así como la propia Zipline, que ya reparte para otras empresas como Walmart, Chipotle, Wendy's o Panera.

Sin previsiones para fuera de Estados Unidos. El acuerdo alcanzado entre Uber y Zipline es exclusivo para Estados Unidos, y de momento no hay fechas ni planes anunciados para una posible llegada de este tipo de repartos a Europa. Aquí, conviene saber que en España estos envíos no están prohibidos, pero al volar fuera del alcance visual, sobre personas y con carga requeriría pedir autorización vuelo a vuelo a AESA,o a entrar en la categoría "certificada", la más parecida a la aviación tripulada. Tampoco hay zonas U-space declaradas en España, el sistema europeo que permitiría estos vuelos de forma rutinaria sobre ciudades. Por lo tanto, todavía no hay marco para que este tipo de reparto llegue a corto plazo.

Imagen de portada | Zipline y ChatGPT

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