Amazon lleva años atascada en un proyecto que prometía revolucionar los repartos: el uso de drones

2 de diciembre de 2013. Seguramente la fecha no te diga nada, más allá de que quizá ya estabas pensando en los regalos de Navidad, pero ese fue el día en el que Amazon anunció Prime Air, su programa de reparto con drones. Sin embargo, no fue hasta casi diez años después que los drones despegaron por primera vez. Eso fue en 2022. Ahora estamos en 2024 y, desgraciadamente, todavía no hay drones surcando los cielos con productos en sus entrañas.

California y Texas. Allí empezó todo. En 2022, Amazon lanzó su servicio de reparto con drones en dos ciudades de dos estados: College Station (Texas) y Lockeford (California). Según Amazon, han repartido "miles de objetos a los clientes en menos de una hora), incluyendo medicinas (a través del programa Amazon Pharmacy). Ahora este programa se expande a otra ciudad y otro estado: Phoenix Metro Area, en Arizona. Los drones de Amazon llegarán allí a finales de año.

Dron MK30 de Amazon | Imagen: Amazon

Novedades. Por primera vez, Prime Air estará totalmente integrado en la red de entrega de Amazon, "lo que significa que, por primera vez, los drones se desplegarán desde instalaciones próximas a nuestro centro de entrega Same-Day Delivery de Tolleson". Estas instalaciones, explican desde Amazon, son más pequeñas e híbridas y están cercas de las grandes áreas metropolitanas. Actúan tanto como centro de distribución como estación de entrega y, en pocas palabras, permiten una entrega más rápida de los paquetes. No obstante, todavía han de conseguir el permiso de la FAA.

California Arizona y Texas. Decíamos que el servicio se iba a expandir, pero lo cierto es que más bien se desplaza. Amazon va a llevar Prime Air a Arizona, pero al mismo tiempo lo va a cerrar en Lockeford (California), ciudad que lo vio nacer. "Con la vista puesta en el futuro y en la priorización de nuestros recursos para seguir ampliando el programa, también hemos tomado la decisión de cerrar nuestro centro de distribución de Lockeford", afirman desde Amazon, que además confirma que planea expandir el programa a más ciudades en 2025.

Dron MK30 de Amazon | Imagen: Amazon

A Europa en 2024. Amazon tiene, además, otro objetivo en el horizonte y es la llegada de Prime Air a Europa. Según confirmó la empresa en octubre del año pasado, su intención es tener operativo el servicio en Italia y Reino Unido a finales de 2024 (no a todo el país, sino a ciudades concretas). Estos drones repartirán productos de hasta 2,25 kilos en menos de 60 minutos. En Texas, por cierto, el producto más común repartido por drones son paquetes de pilas.

"Peros" por doquier. La realidad es que han pasado muchos años y todavía no es frecuente que los drones repartan productos, y eso que Amazon no es la única empresa que apuesta por ello (Walmart también lo hace en colaboración con DroneUp, Google tiene Wing...) . El objetivo de Amazon es repartir 500 millones de paquetes al año antes de 2030, pero desconocemos cuán cerca o lejos está Amazon de cumplirlo. Lo que sí sabemos es que, dos años después de su lanzamiento y más de una década después de su anuncio, Prime Air solo está disponible en dos ciudades.

En cualquier caso, tiene sentido. Y lo tiene porque el reparto con drones no es algo menor. Nadie quiere que un dron autónomo caiga sobre su cabeza, no todo el mundo tiene un jardín o una terraza amplia donde un dron pueda aterrizar y dejar su paquete y hay medidas de seguridad y certificaciones que se deben conseguir. Por ejemplo, en 2020 la Federal Aviation Administration (FAA) estadounidense publicó sus requisitos y no lo puso fácil. Sin ir más lejos, era necesario que los operadores humanos tuvieran el dron siempre a la vista. Además, hay que sumar que los drones tienen capacidad de carga y autonomía limitada. 30 kilómetros en el caso del MK30, el último dron de Amazon Prime Air, para ser exactos.

Sin embargo, puede funcionar. Que no sea una realidad actualmente no quiere decir que no pueda funcionar. Quizá no tenga mucho recorrido en las grandes ciudades, donde el reparto por carretera es el método estándar, pero sí puede tener sentido para llevar productos a zonas desconectadas. Es el caso de Zipline, que justo hace unos días cumplía diez años habiendo completado un millón de repartos con drones autónomos. La compañía ha trabajado en zonas como Ruanda y Ghana repartiendo, entre otras cosas, medicinas y su trabajo ha contribuido a reducir la mortalidad en hospitales en un 51% y un 56%, respectivamente.

Son trayectos más cortos enfocados a llevar cosas importantes y ligeras a lugares a los que, de otra manera, sería más lento, costoso o difícil llegar. Ahí los drones sí pueden tener algo que decir y, de hecho, ya lo están haciendo.

Imágenes | Amazon, Zipline

