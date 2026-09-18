Todo esto puedes ver este mes por 9,99 euros en Movistar Plus: Sevilla-FC Barcelona, la Copa Davis, estrenos de cine y más

Un mes es mucho tiempo, especialmente para saber si algo te gusta o no. Puede que alguna ocasión te hayas planteado suscribirte a Movistar Plus y ver lo que ofrece su catálogo, pero nunca has dado el paso. Hoy te vamos a contar todo lo que puedes ver en el próximo mes por los 9,99 euros que cuesta suscribirse y, como no tiene permanencia, te podrás dar de baja en cualquier momento.

Suscripción mensual a Movistar Plus Hoy en Movistar Plus — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fútbol, tenis y muchas, muchas producciones propias de Movistar Plus para ver

Es cierto que Movistar Plus tiene activo un Plan Gratuito desde hace varios meses para probar la plataforma, pero este no da acceso a todo su contenido. Por los 9,99 euros que indicamos más arriba, tienes acceso a un montón de películas, series y documentales a los que se suma una oferta deportiva muy variada. ¿No te interesa esta última? Puedes elegir entonces el Plan Libre de 4,99 euros al mes que excluye el deporte de la ecuación, dejando todo lo demás.

Pongamos que eliges para probar el Plan Libre que incluye deporte. Ya este fin de semana tenemos un montón de citas interesantes, empezando por un Sevilla-FC Barcelona o un Brighton-Arsenal el sábado 19. Si eres más de tenis, también podrás ver durante todo el fin de semana la segunda ronda de la Copa Davis entre Chile y España.

Además de todo lo anterior, también podrás ver por un mes varios partidos de la Serie A, de la Bundesliga alemana o incluso un partido de la próxima jornada de la Champions League, que tendrá lugar el 13 de octubre. Aún no sabemos cuál será, pero siendo esta competición, seguro que es un gran encuentro.

Si dejamos todos estos eventos deportivos de lado, también tenemos un catálogo enorme de contenido para ver. Ahí vamos a encontrar películas que han ganado diversos premios como 'Una batalla tras otra', 'Weapons' o 'Los Domingos', así como series propias de Movistar Plus como 'Se tiene que morir mucha gente' o 'El Inmortal'. También documentales con una fuerte presencia de true crime de la mano de Carles Porta.

A todo esto hay que sumarle que durante todo el mes podrás compartir tu cuenta con un amigo o familiar, así como descargar contenido para verlo sin conexión (ideal si, por ejemplo, tienes planeado algún viaje).

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Imágenes | Movistar Plus

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