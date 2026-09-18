La IA amenaza millones de empleos de oficina. Los fondos de inversión han encontrado dónde refugiarse: fontaneros y electricistas

Habitualmente hablamos de la IA y su impacto en el mercado laboral en términos negativos en alusión a los millones de puestos de trabajo que se espera que esta tecnología desplazará (no eliminará) en el futuro. Sin embargo, a ningún algoritmo le llamaran nunca un domingo para reparar una fuga de agua. Esta realidad parece un detalle menor, pero descubrirlo está cambiando las estrategias de los grandes fondos de inversión.

Hasta hace poco, estos grandes fondos de capital solo estaban interesados en empresas de desarrollo de software e IA. Ahora han puesto el ojo en las pequeñas empresas de instaladores de calderas, electricistas y técnicos de aire acondicionado. Tienen un buen motivo para fijarse en ellos: la escasez de mano de obra cualificada y la falta de relevo generacional.

La caldera no se arregla sola. El milmillonario empresario español José Elías lleva tiempo avisando de que "la inteligencia artificial se va a cargar el 80% del trabajo de oficina". Jensen Huang, jefe de Nvidia, ve la otra cara. Para él, "los grandes ganadores en la carrera de la IA serán los electricistas y fontaneros". Los inversores han tomado nota.

Bieito Ledo, socio de Roland Berger, explicó a El Mundo la estrategia de los grandes fondos para el futuro cercano: "La IA no te puede cambiar la caldera". Sofía Mendes, socia de Arcano Partners, cree que la IA va ha hacer que el sector de las instalaciones eléctricas, térmicas y de refrigeración se dispare a corto plazo. Según ella, "normalmente hablamos de sectores perjudicados por la IA, pero en este el impacto es muy positivo". Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, teme quedarse sin electricistas para levantar los centros de datos que las grandes tecnológicas están demandando.

Un mercado de pymes y furgonetas. Desde 2022, los fondos han comprado casi 800 empresas de climatización, fontanería y electricidad en EEUU. Tal y como explicaba Ledo a El Mundo, en España, este sector está formado por una gran cantidad de pymes, por lo que hacerse con buena parte del mercado no supone un gran reto para estos fondos de inversión. Su estrategia es crear una plataforma que va haciéndose con el control de sus pequeños competidores. No son grandes empresas cerrando fusiones por miles de millones.

Además, muchas de esas pymes y micropymes no cuentan con un relevo generacional, por lo que los grandes fondos estarían entrando en un mercado disperso y sin músculo competitivo para captar nuevo talento. "Está muy fragmentado y la gestión obedece a una especie de autoempleo con unas rutas poco eficientes", relata Ledo. En esta línea, no sorprende que fondos como Blackrock estén ahora financiando la formación de técnicos en oficios especializados.

El aire acondicionado es el nuevo oro. El sector de la fontanería y la climatización, conocida como HVAC (por sus siglas en inglés de Heating, Ventilation, and Air Conditioning), es hoy el campo con más compraventas empresariales del mundo. El calor extremo de los últimos veranos ha disparado la demanda de aparatos e infraestructuras de refrigeración, a la que se suma la demanda de personal técnico para construir centros de datos.

En España, el negocio de los aires acondicionados mueve 2.000 millones de euros solo en producto nuevo. Según los datos de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) , el mercado HVAC en España crecía un 11,4% en 2025, y las ventas de los sistemas de climatización se han incrementado en un 6,5%. Ese incremento también impulsa una mayor demanda de mano de obra para atender a un mayor volumen de proyectos e instalaciones. Cuanta mayor capacidad tenga una empresa para acaparar esa escasa mano de obra, mayor será su cuota de mercado.

En España los fondos empiezan a moverse. Portobello capital ya se ha hecho con el control de Serveo, empresa que ofrece servicios de mantenimiento e instalación de sistemas de climatización de edificios que estaba en manos de Ferrovial hasta que la vendió en 2024

En la línea de esa estrategia de comprar de pequeñas empresas para hacerse con una mayor porción del mercado se acaba de registrar Fire Ventures, que llega con un fondo de 100 millones bajo el brazo listo para adquirir empresas especializadas en la protección contra incendios. Lo gestiona Iberian Ventures y irá a por empresas de protección contra incendios.

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