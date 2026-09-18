El Samsung Galaxy S26 Ultra cae de precio, y no en su configuración mínima de almacenamiento

Los móviles, al igual que muchos otros dispositivos, están subiendo de precio como la espuma, pero lo bueno es que, de momento, seguimos encontrando ofertas bastante buenas. Un ejemplo actual lo tenemos en Powerplanet, tienda que ha dejado el Samsung Galaxy S26 por un precio de 1.179 euros.

Baja de precio en su versión de 512 GB

El Samsung Galaxy S26 Ultra es de los modelos de la gama alta de la marca que menos ofertas ha recibido hasta el momento. No obstante, ahora mismo tiene un buen descuento en su configuración de 512 GB, por lo que es ideal si queremos guardar mucha información en local.

Este móvil cuenta con algunas de las mejores características en telefonía dentro de la marca. Su diseño está a la altura de lo esperable con un acabado que se siente bien en mano y su pantalla de 6,9 pulgadas ofrece una buena resolución de 1 a 120 Hz y una resolución QHD+, además de un tratamiento antirreflejos que es ideal para utilizar el móvil en exteriores.

A nivel interno monta el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto con una configuración de 16 GB, su batería soporta una carga rápida de 60W y viene con un sistema de cámaras que destaca por su sensor principal de 200 MP y sus dos teleobjetivos 3x y 5x de 10 y 50 MP respectivamente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung galaxy s26 ultra hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con pantalla de privacidad , una de las grandes novedades de este modelo.

, una de las grandes novedades de este modelo. Su batería (por fin) soporta una buena carga rápida de 60W. ❌ LO PEOR Las cámaras pecan de poca ambición, aunque son muy consistentes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil de gama alta, sobre todo del ecosistema Samsung. Sigue siendo caro, pero la configuración de 512 GB ahora se encuentra más barata. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil que destaque más en autonomía que en otros apartados, sobre todo si tu presupuesto es más bajo.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Samsung

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