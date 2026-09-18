Cuatro de cada diez webs usan WordPress. Su cofundador acaba de enfrentarse a una rebelión dentro de su propia empresa

Quizá recuerdes lo que ocurrió en OpenAI a finales de 2023. Su consejo destituyó de forma fulminante a Sam Altman como CEO y, apenas unos días después, Altman estaba otra vez al frente de la compañía mientras OpenAI recomponía su consejo. Fue uno de esos episodios en los que una decisión pensada para apartar a una figura central termina produciendo casi el efecto contrario. Y lo interesante es que acabamos de ver algo con ciertos ecos de aquella historia en otra empresa estrechamente ligada a una parte enorme de la web.

La historia nos lleva ahora hasta Matt Mullenweg, uno de los creadores de WordPress y máximo responsable de Automattic, la compañía que opera WordPress.com. No estamos hablando de una tecnología marginal: WordPress se utiliza en aproximadamente cuatro de cada diez sitios web, según los datos actuales de W3Techs.

Una rebelión que apenas duró 33 horas

Todo empezó el 9 de septiembre. El consejo de Automattic votó poner a Mullenweg en un permiso remunerado y entregar temporalmente las riendas de la compañía al CFO Mark Davies, una decisión a la que el propio CEO se opuso. Mullenweg no tardó en presentar lo ocurrido como una maniobra organizada desde dentro: acusó a Davies y a los consejeros Ann Dunwoody, Toni Schneider y Sue Decker de haber “conspirado” para apartarlo. Según contó después, conoció la resolución solo 50 minutos antes de la reunión y no consiguió que fuese revisada previamente por abogados externos.

Para entender lo que ocurrió después hay que detenerse en una particularidad del poder de Mullenweg. WordPress, WordPress.com y Automattic están estrechamente relacionados, pero no son la misma cosa: mientras permanecía apartado como CEO de la compañía, él seguía liderando el proyecto WordPress. A eso se suma un dato que él mismo hizo público en 2024, cuando aseguró controlar el 84% de los derechos de voto de Automattic. Ese antecedente ayuda a entender por qué apartarlo de la dirección ejecutiva no equivalía necesariamente a dejarlo sin influencia sobre la empresa y el proyecto.

La situación cambió en poco más de un día. El 11 de septiembre, Mullenweg escribió a la plantilla que volvía a estar "al mando de Automattic", aunque en aquel momento todavía faltaba una confirmación pública que aclarase exactamente qué había ocurrido con el consejo. Esa confirmación llegó al día siguiente, cuando Automattic confirmó a TechCrunch que regresaba como presidente y CEO con el "pleno apoyo del consejo". La compañía terminaría poniendo una cifra exacta a aquel paréntesis: 33 horas y 20 minutos desde su salida hasta la recuperación del cargo. Mullenweg optó por tomárselo con cierta ironía. En X describió lo ocurrido como un "intento de golpe" y bromeó con que posiblemente era el quinto al que se enfrentaba.

El cofundador de WordPress describió públicamente lo ocurrido como un “intento de golpe” | Pulsa para ver la publicación original en inglés

El regreso de Mullenweg vino acompañado de una profunda reconfiguración de la cúpula. Según la reconstrucción de TechCrunch, Toni Schneider y Sue Decker abandonaron el consejo, Mullenweg apartó a Ann Dunwoody y Mark Davies y el responsable jurídico Andy Missan también fueron despedidos. Aquellas horas dejaron además otra consecuencia: Davies, entonces CEO interino, y Missan habían firmado mutuamente los acuerdos de indemnización del otro. Los documentos contemplaban, entre otras condiciones, 12 meses de salario base y una aceleración de la consolidación de determinadas participaciones. Según TechCrunch, el equipo jurídico de Automattic estudiaba si cumplir esos acuerdos o cuestionar su validez.

Lo que sigue sin estar claro es qué llevó al consejo a intentar apartar a Mullenweg. Automattic no ha explicado públicamente el motivo y, aunque la compañía arrastra desde 2024 un duro enfrentamiento con WP Engine, además de tensiones internas y recortes de plantilla. Esa incógnita permanece abierta. Lo que sí sabemos, a 18 de septiembre, es que Mullenweg continúa al frente de Automattic y que la estructura que trató de apartarlo ha cambiado profundamente desde entonces.

Imágenes | Xataka

Vía | TechCrunch

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