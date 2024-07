Los ETF de Ethereum han arrasado en su primer día. Es señal que se abre una nueva etapa en el mundo cripto

Tras la aprobación de los ETF de Bitcoin a principios de año, ahora llegan los ETF de Ethereum. Y los primeros datos de estos fondos indexados han supuesto una alegría para los inversores interesados en el mundo cripto. En su primer día los ETF de ETH han captado más de 1.000 millones de dólares, según apunta Bloomberg.

Un enorme entusiasmo inicial. Varios de estos fondos indexados ligados al Ethereum han logrado colarse en el listado del top 50 de ETF en Estados Unidos. En la primera hora el volumen de negociación fue de 300 millones de dólares y a media jornada ya se superaban los 620 millones.

Entre los principales fondos tenemos Grayscale Ethereum Trust (ETHE) y BlackRock’s iShares Ethereum Trust (ETHA), que durante el primer día han tenido un volumen de 458M$ y 248,7M$, respectivamente, según datos del analista Eric Balchunas. Otros fondos han sido Fidelity Ethereum Fund (FETH) y Bitwise Ethereum ETF (ETHW), con 137,2M$ y 94,3M$, respectivamente.

No llega al ETF de Bitcoin, pero ha superado las expectativas. En una entrevista con The Block, Nate Geraci, presidente de The ETF Store, explicaba que "incluso si los ETF de ETH sólo atraen entre el 20% y el 25% de los ETF de Bitcoin, este sería un resultado muy exitoso".

Según los datos del primer día, el volumen de los ETF de Ethereum ha alcanzado el 23% de lo que supuso el ETF de Bitcoin, que se situó en los 4.600 millones de dólares. Unas cifras que según James Butterfill, analista jefe de CoinShares, han sido más altas al final del primer día, con un total de 1.600 millones de dólares en volumen.

Ethereum ha logrado atraer casi un cuarto de las inversiones de Bitcoin. Es solo el primer día, pero es ejemplo de cómo la confianza en la segunda criptomoneda más importante es suficiente firme.

El resto también quiere, empezando por Solana. Anticipándose al éxito de los ETF de Ethereum, empresas como VanEck y 21Shares también han presentado solicitudes a la SEC para que apruebe los fondos indexados de Solana.

Pero no está tan claro. Por el momento el organismo regulador estadounidense está analizando la viabilidad de los ETF de Solana. Aquí la situación es distinta, pues por el momento la SEC tiene dudas sobre qué es un valor y qué no.

Mientras que con Bitcoin y Ethereum la SEC lo tenía más o menos claro, con el resto de criptomonedas como SOL hay temor de que puedan sufrir manipulaciones del mercado. Y por tanto no serían susceptibles de tener sus propios fondos indexados.

Los inversores de toda la vida ya ven las cripto con otros ojos. Para Mireya Fernández, Country Lead de Bitpanda en el sur de Europa, los ETF de Ethereum demuestran que "la aprobación del ETF de Bitcoin no fue un hecho aislado".

Aunque reconoce que estos ETF solo operan en Estados Unidos, apunta que su impacto es global: "esta nueva situación permitirá una mayor adopción de esta clase de activos por parte de los inversores institucionales. Al fluir más capital de inversores institucionales hacia los activos digitales, se generará una mayor estabilidad, positiva a largo plazo en la demanda".

Imagen | Traxer

En Xataka | EEUU aprueba los ETF de Bitcoin. Cuando ocurrió con el oro, el metal acabó cuadruplicando su valor