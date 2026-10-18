"Ya está resuelto". Meta admite un error en sus gafas inteligentes que grababa conversaciones sin permiso

Un usuario de Reddit contaba en dos hilos distintos que sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta guardaban conversaciones normales con otras personas sin activar la grabación con la orden "Hey, Meta". En los hilos hay otras personas que reportan haber visto lo mismo, aunque no hay evidencia de que sea un fallo generalizado. La buena noticia es que Meta asegura que el problema está resuelto. La no tan buena es que desconocemos qué provocó ese fallo.

Grabando que es gerundio. Como detalla el usuario, las conversaciones grabadas aparecían en la app de Meta AI tanto como audios guardados como en versión transcripción. Esto sucedía con la opción "Responder sin Hey Meta" desactivada y que la luz de notificación se encendía a veces mientras hablaba con normalidad y sin decir ese latiguillo de activación. Además, cuenta que le pasó con tres pares distintos de gafas Meta, concretamente con modelos de segunda y tercera generación, y que todo empezó tras una actualización de firmware.

Qué dice Meta. Según TechSpot, al poner en conocimiento el fallo con Meta, el soporte habría sugerido a este usuario desactivar los permisos de micrófono y cámara, borrar el historial de voz y desactivar las actualizaciones automáticas, medidas que no explican cuál es el fallo y al mismo tiempo, reducen enormemente la funcionalidad de estas gafas hasta convertirlas en unas gafas tontas cualquiera.

Sobre este problema, la respuesta que recibió Android Authority se reduce a una frase: el problema está resuelto y cada persona puede revisar y borrar sus registros de voz desde los ajustes. Así, desconocemos qué provocó el fallo, el número de dispositivos afectados o qué pasó con esos audios. Desde Xataka, nos hemos puesto en contacto con representantes de Meta para más información. La compañía se muestra más locuaz cuando se le pregunta por la manipulación de sus gafas: Alex Himel, vicepresidente de wearables de Meta, comentaba en Semafor que miles de gafas han sido desactivadas por la compañía como medida de protección ante una manipulación del sistema o el hardware.

Por qué importa. El compromiso de estos dispositivos es que solo escuchan cuando se les invoca y este fallo rompe de pleno esa promesa. En un wearable de este tipo, la confianza es esencial. Además, las gafas no solo captan a quien las lleva, que expresamente ha decidido a exponerse a la toma de datos (aunque obviamente, eso no significa renunciar al derecho de decidir cómo y cuándo), sino también a quienes están a su alrededor y que no han aceptado ninguna política de privacidad.

UN VISTAZO A...

Sí, hay una pequeña luz blanca que funciona como chivato, pero es fácil que pase desapercibida a cierta distancia o con usuarios no informados o simplemente, que están a otra cosa. El Comité Europeo de Protección de Datos ya reconoce a esas personas en sus directrices sobre asistentes de voz como "usuarios accidentales" que deben estar informados.

El mismo viejo problema en nuevos dispositivos. Que un asistente se active por error no es nuevo y, de hecho, si tienes uno en casa es probable que lo hayas sufrido con solo tener la tele encendida. Un estudio académico de 2020 lo cuantificó: al reproducir series de televisión junto a varios altavoces inteligentes, algunos se activaron por error hasta 0,95 veces por hora.

Meta tampoco es nueva en estas lides: en marzo ya se vio envuelta en la polémica cuando los trabajadores de la empresa de Zuckerberg encargados de revisar datos de las gafas vieron imágenes muy íntimas, como recoge Ars Technica.

Las gafas inteligentes siguen bajo lupa. Este fallo de voz (posiblemente tras una actualización) llega en medio de un escrutinio que ya existía y que está provocando que cada vez más locales prohiban o restrinjan el acceso a sus recintos con el wearable de Meta en el Reino Unido o que Noruega estudie su prohibición temporal en parques, playas y colegios.

En España, en mayo de 2025 se produjo la primera detención conocida por grabar sin consentimiento con unas Ray-Ban Meta en las calles de Barcelona. La AEPD recuerda que no se puede afirmar con carácter general que estas gafas incumplan la normativa, pero que, en cualquier caso, la responsabilidad por un mal uso recae en quien las usa, y pide prestar especial atención al audio, porque las grabaciones de voz de personas identificables son datos personales. Por su parte, Meta ya ha presentado las Ray-Ban Meta Audio, un modelo sin cámara que, según la compañía, solo escucha una palabra clave y no graba.

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