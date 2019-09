Aunque la Gota Fría se repite (casi) todos los años, nunca parece que estemos preparados: hemos buscado los motivos

Llueve en el Levante. Diluvia. La Gota Fría ya ha dejado tres muertos, ha inundado decenas de viviendas e infraestructuras y está desbordando ríos a su paso por Murcia y Alicante. El coordinador de emergencias de Protección Civil de Murcia, Chema Gil, ha dicho que "esta gota fría es histórica y que en decenas de años no se había visto algo así".

No obstante, las DANAS (Depresión Aislada en Niveles Altos) o Gotas Frías no son una novedad. Casi todos los años, el final del verano acaba con lluvias torrenciales en el este de la península y las islas Baleares ¿Cómo es posible que siempre se repitan las mismas escenas de improvisación? ¿Por qué no estamos preparados para lo que, a todas luces, parece inevitable?

¿Estamos ante la Gota Fría más grande en décadas?

"Tendemos a poner calificativos a esto este tipo de episodios demasiado pronto que hay que primero esperar a que termine el episodio porque no ha terminado claro", nos dice Emilio Rey, director de DivulgaMeteo. "Los titulares durante el episodio a mi me gustan cuando son informativos"

Efectivamente, parece que "hay algunos sitios donde se van a superar registros, pero en otras no". Por ejemplo, "parece que en Orihuela se va a superar la cantidad de precipitación recogida en un día. A lo mejor la recogida en una hora. Pero a lo mejor no se supera lo que pasó en la Pantanada de Tous hace ya muchísimos años que se recogieron más de mil litros por metro cuadrado en dos o tres días".

"Esperemos a que termine y luego califiquemos. Yo creo que durante un episodio la información tiene que ser útil, no espectacular. Después, ya nos ponemos a hacer cosas espectaculares y calificamos. Cuando acabe el episodio veremos si ha sido más fuerte que otro porque hay muchos datos que se pueden medir y comparar"

¿Cómo es posible que nos pille de sorpresa algo que pasa (casi) todos los años?

No se puede decir que la Gota Fría sea un fenómeno nuevo. Es algo que llena los telediarios y las webs de noticias casi todos los años. "Este tipo de fenómenos tiene un periodo de recurrencia de cierto tiempo" - nos explica Rey. "Algunos ocurren cada 20 años, otros cada 50 ó 100 años. Pero sabemos que va a pasar de nuevo. Ha pasado siempre y seguirá pasando en el futuro porque nuestra situación en el planeta y las circunstancias de esta época del año lo permiten. No va a pasar todos los años pero va a pasar"

Entonces, ¿Cómo es posible que se sigan repitiendo los mismos problemas una y otra vez? ¿No deberíamos estar preparados? "Por supuesto que sí, lo que pasa es que la gente tiene una memoria meteorológica muy corta". Lo hemos hablado en otras ocasiones, nos acostumbramos a la nueva normalidad de forma muy rápida y, entonces, ciudadanos y administraciones "piensan que no va a volver a pasarles a ellos hasta que ya no hay vuelta atrás".

Así que "por supuesto que deberían estar preparados todas las infraestructuras". "No se puede construir en cauces. Además hay que tenerlos limpios y esto supone un esfuerzo que a lo mejor tienes que hacer en julio o en agosto, o cada tres meses". Se necesitan planes a largo plazo y habitualmente son gastos complicados de defender ante la opinión pública.

Hay que invertir en infraestructuras, pero no solo en infraestructuras

No obstante, pese a la importancia de las infraestructuras, siempre "hay una cantidad de precipitaciones a partir de la cual va a haber problemas incluso con infraestructuras bien preparadas". Por eso, no es solo una cuestión de hardware, sino también de software, de como comunicamos las alertas y cómo está de preparada la población para actuar frente a un evento de este tipo.

Cuanto peor estén preparadas las infraestructuras, peores van a ser los daños. Pero "si cae un litro por metro cuadrado al minuto eso es torrencial. No hay quien pueda con eso. Es una burrada y ahora está cayendo mucho más en muchos sitios". "No te digo que en muchos sitios no se podría haber mejorado la situación, pero en en otros no", aclara Rey.

En los últimos años, existe cierta tendencia a tratar de ganar precisión en este tipo de comunicación meteorológica. De ahí, por ejemplo, que hayamos empezado a oír hablar de 'DANAs' en lugar de 'Gotas Frías' o la llegada a nuestras vidas de la "ciclogénesis explosivas". Sin embargo, ¿hasta qué punto lo que ganamos en precisión lo perdemos en eficacia comunicativa frente al gran público?

Hoy mismo, Mario Tascón, presidente de Fundeu, decía que "la comunicación clara es un derecho. Muchas de las desgracias de la gente vienen de no hablar claro". Y sucesos eventos meteorológicos como los de estos días, parecen un buen estudio de caso para reflexionar sobre si no solo nuestras infraestructuras físicas, sino también las comunicativas, necesitan una puesta a punto.

Imagen | Josep Castells