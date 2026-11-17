El lunes, Santiago Abascal protagonizó la emisión no deportiva más vista del año en La 1: La Revuelta. El miércoles, canceló su aparición un podcast que le garantizaba por contrato cero cortes en el resultado: el de Jordi Wild. El viernes grabó con el mecánico de TikTok en Toledo: Ángel Gaitán. La base de todos estos cambios y de una auténtica montaña rusa de reacciones de fans y detractores: quién se queda con las grabaciones.

Sin cortes. Ángel Gaitán, el mecánico con más de cuatro millones de seguidores en TikTok difundió este fin de semana una entrevista de más de una hora con Santiago Abascal. La grabaron el viernes en Toledo, donde el candidato tenía un acto de campaña, y Gaitán la anunció en X con una promesa: saldría “entera, sin cortes”.

Sin embargo, esa era la misma promesa que había hecho Jordi Wild a Abascal, y con contratro por medio. El creador de The Wild Project explicó en un vídeo en X que se había comprometido por contrato a “no tocar ni un solo píxel” de la charla. Vox la canceló el miércoles 11, el día en que estaba fijada la grabación. Es decir, en dos días, Abascal rechazó una entrevista íntegra y aceptó otra que prometía lo mismo.

Revueltos. El origen de esta problemática se remonta a la entrevista en 'La Revuelta' del lunes pasado: 96 minutos que reunieron a 4.815.000 espectadores de media y un 33,6% de cuota, la emisión no deportiva más vista de 2026. Superó así la visita de Pedro Sánchez del 22 de octubre, y el resultado fue de todo menos cómodo: Broncano contó que el equipo del invitado había solicitado encargarse del público y que, según creía, lo había hecho a través de una agencia. El resultado fue un plató en el que el presentador era cuestionado por el público, y el invitado, jaleado como presidente. Al día siguiente, Broncano admitió haberse "equivocado".

Las quejas. Y aunque la opinión generalizada fue que Abascal salió reforzado de una entrevista en la que llegó, con tono de broma, a decir a Broncano que necesitaría suerte si el gobierno cambiaba de signo, el miércoles Vox puso sobre la mesa que había 40 minutos grabados que no llegaron a emitirse. El partido acusó a RTVE y El Terrat de estar “secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato”, y anunció que Abascal no volvería a ceder su imagen en exclusiva.

Enter the Wild. En cuanto a Jordi Wild, Abascal había aceptado la invitación de Wild en octubre. Según la versión de Wild, a última hora Vox pidió quedarse con el material completo y con los derechos audiovisuales; él ofreció que el partido llevara sus propias cámaras, pero se negó a ceder el control. Vox, por su parte, exhimía a Wild de "ningún incumplimiento" en el contrato, pero aún así se negaron a quedarse sin los derechos de la entrevista.

Arrecian las críticas. Las críticas llegaron, significativamente, del propio lado de Abascal. El Xokas llegó a pedir que no se votara a Vox, mientras Ibai Llanos y Auronplay también afeaban la cancelación. El viernes 13, primer día de campaña, Wild publicó sus charlas con Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Sánchez, que sumaron 3,1 millones de visualizaciones en pocas horas. Cuando comentamos la reacción a esta desbandada de Abascal, pusimos también sobre la mesa la reacción de Forocoches, auténtico caladero del voto joven de Vox: de 9000 mensajes que revisamos, un 64,7% criticaban al partido por la cancelación.

Mecánico político. La trayectoria de Ángel Gaitán en los últimos años ha sido fulgurante: empezó en TikTok durante la baja por un accidente en el taller, ganó notoriedad con su pleito contra Tesla y es colaborador habitual de 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez. En la DANA de 2024, Gaitán fue una de las caras más visibles y discutidas del reparto de ayuda, y el 4 de noviembre intervino como especialista en seguridad de vehículos ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, no sin su correspondiente polémica.

Como una seda. Sin duda, Abascal se sentía cómodo con Gaitán y lo dejó traslucir en unas cuantas declaraciones con un punto incendiario. Abascal dijo de su entrevista en 'La Revuelta' que “para mí no fue cómoda”, y pronosticó que “todos los homosexuales van a acabar votando a VOX”. Resumió la charla con Gaitán como “muy agradable”, porque “sobre todo, he podido explicarme”. La entrevista acabó con el entrevistador afirmando que “Tienes mi voto”, y el vídeo ha sido muy criticado por el tono complaciente de las preguntas y la falta de preparación del candidato en áreas como la económica.

Qué va a pasar. La mayoría de las encuestas pronostica un notorio crecimiento de Vox en las próximas elecciones. Una media de los resultados de las encuestas 14 institutos que publica Demócrata situaba a Vox en el 19,1% el 10 de noviembre, frente al 12,4% y los 33 diputados de julio de 2023. Está por ver si la semana más larga de Abascal repercute especialmente en un tesoro que todos los partidos se disputan (vista la gran afluencia de entrevistas en programas de entretenimiento que estamos viendo en las últimas semanas): el polémico pero poderoso voto joven.

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