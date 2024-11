Iker Jiménez ha triunfado difundiendo conspiraciones y bulos. Ahora ha perdido a su primer gran anunciante por la DANA

Iker Jiménez se ha convertido en uno de los nombres clave para entender el lado más polémico de la cobertura de la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó varias localidades de la Comunidad Valenciana. Una cobertura en la que se han ido sucediendo los bulos y la desinformación, temas que han manchado considerablemente las marcas 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio', los programas que dirige Iker Jiménez para Mediaset. Hasta el punto de que un anunciante, el banco ING Direct según El País, ha decidido retirar su publicidad de ambos programas.

El parking de Bonaire. El tema que ha arrastrado más polémica es el del aparcamiento subterráneo de Bonaire: en el programa del pasado 3 de noviembre se dio información falsa, asegurando que había decenas de cadáveres sumergidos en el mismo, cuando luego no se encontró ninguno. Jiménez también lo expresó con gran dramatismo en sus redes sociales: "En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos". El tema fue desmentido pocos días después y la información de Bonaire se convirtió casi en un símbolo de la mala práctica periodística en torno a la DANA.

La defensa. La situación ha llevado a Iker Jiménez a preparar un vídeo que ha fijado en sus cuentas de redes sociales y que presenta una cronología de los hechos, destapando a medios que conjeturaron con posibles muertos en el parking antes de que lo comunicara el propio Jiménez. El vídeo, de gran alcance, ha sido también discutido: tuiteros como Dani Domínguez han señalado los problemas que presenta. Por ejemplo, otros medios de los citados por Iker Jiménez, conjeturaban con la posibilidad de muertos, no lo aseguraban. Jiménez, también, se ha descargado de responsabilidad acusando a sus fuentes, no asumiéndola. Y además, el toque conspiranoico: en 'Horizonte' se sugirió que había muertos pero que no se estaba comunicando al público por intereses ocultos.

La retirada de publicidad. Son detalles que van más allá de una mala práctica puntual, y que han llevado a la retirada de la publicidad de ING según El País. En el comunicado de la firma, hecho público por varios medios, el banco concreta que "la decisión de retirar la publicidad de ING de un programa, cadena o medio se toma en base a diferentes factores como el contenido o la estrategia comercial, y en ningún caso está relacionado con programas o presentadores concretos. Por este motivo, tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible, decidimos modificar nuestra parrilla publicitaria". En estos momentos, el hashtag #AdiosIngDirect es tendencia en Twitter, con 40.000 tuits a favor y en contra de la firma.

Más bulos. Lo de Bonaire ha sido el ejemplo más representativo de un programa que siempre ha sido criticado por el tratamiento poco ético de la información, en consonancia con otros programas a los que se ha acusado de disfrazar de entretenimiento proclamas políticas de signo muy claro o demagogia y pura desinformación. Otras polémicas que han salpicado recientemente al programa han sido el comportamiento de su colaborador habitual Ángel Gaitán, que sorteó en Twitter ayuda para la DANA e inició prácticas dudosas con las donaciones que recogió, o Rubén Gisbert, conspiranoico putinista (como Beatriz Talegón, otra colaboradora de 'Horizonte') que simuló mancharse de barro antes de conectar con el programa o se coló en una residencia de ancianos para difundir bulos

Situación complicada. Iker Jiménez ha capeado el temporal como ha podido. Por ejemplo, se ha distanciado de los actos de Rubén Gisbert públicamente y lo ha despedido, y ha justificado bulos como el de Bonaire con largos vídeos personales, en los que acusa a otros medios de pedir su cabeza. En Mediaset, sin duda, recuerdan casos como el de 'GH Revolution' o 'La Noria', programas que tuvieron que cerrar por la desbandada de anunciantes (tras la violación de Carlota Prado y la entrevista a la madre de El Cuco, respectivamente).

Un historial de bulos. Es poco probable que la historia de las cancelaciones se repita con los programas de Jiménez, porque esos casos eran asaltos flagrantes a la ética periodística, o directamente a la legalidad, así que muy posiblemente la retirada de ING Direct será un caso aislado. Sin embargo, la relación de Iker Jiménez con la información poco contrastada viene de lejos: queriendo distanciarse de los temas sobrenaturales, pudo abrir 'Horizonte' en 2020 con motivo del COVID, donde el programa se convirtió en uno de los propagadores de bulos sobre la pandemia más polémicos de la parrilla.

Todo es mentira. Fue entonces cuando contó con colaboradores como el subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdigueiro, sancionado por propagar bulos. El programa se convirtió en altavoz de las teorías conspiranoicas más populares sobre el COVID, como la idea de que la pandemia era un arma biológica china. Más adelante, en 2022, el programa trató la emergencia climática también con teorías de la conspiración y falsedades que fueron discutidas por distintas organizaciones de fact-checking. La historia se repite, aunque esta vez las consecuencias parecen más graves.

