La DANA ha centrado el foco en la gestión de la crisis. Y tras el caso de Valencia, Andalucía y Cataluña lo han tenido claro

De los partes meteorológicos a la crónica de sucesos, medioambiental, política e incluso judicial. Con su balance de más de 200 fallecidos solo en la Comunidad Valenciana y pérdidas hoy por hoy incalculables, la DANA se ha convertido en un tema prioritario. Por su trágico balance de muertos, pero también por la polémica abierta en torno a la gestión de la crisis y el papel de las administraciones el 29 de octubre. Ahora, con parte de la península azotada por una nueva DANA que ha activado la alerta roja en algunas regiones, la cuestión cobra aún más fuerza.

¿Cómo actuó la Generalitat ante la peor DANA del siglo en Valencia? ¿Y cómo están actuando ahora en otras regiones, como Cataluña o Andalucía?

Una tragedia, dos focos. Casi desde el 29 de octubre, cuando parte de la Comunidad Valenciana sufrió el azote de una DANA histórica, el foco mediático y del debate público y político se dirigió hacia dos grandes puntos. El primero es el saldo de víctimas, desaparecidos y destrozos. El segundo, cómo respondieron las administraciones ante un episodio de fuertes lluvias al que la Aemet había asignado el "nivel rojo", el máximo posible, con horas de anticipación.

La polémica lleva desde hace dos semanas sobre la mesa. Pese a los datos publicados por la Aemet y el fuerte aguacero, no se echó mano del sistema Es-Alert, que permite informar a la población a través de sus móviles, hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando ya había comarcas muy castigadas por la DANA.

¿Confinamiento sí o no? Compromís ya ha acusado a Carlos Mazón de "homicidio imprudente" y reprocha al ministro de Interior no haber movido ficha ante la "incompetencia" de la Generalitat. Desde ayer al debate se suma una clave más: ¿Debió el Cecopi pedir a la población de las comarcas más afectadas que se "confinara" en sus casas o puestos de trabajo y no saliese al exterior? El motivo: ahora sabemos que esa idea, la del "confinamiento", estuvo sobre la mesa la tarde del martes 29 de octubre, horas antes de que se activase el sistema Es-Alert.

"Confinamiento" y "evacuación". La noticia la ha avanzado Levante-EM, que ha publicado una crónica que arroja algo más de luz sobre qué ocurrió en el comité reunido el 29 de octubre para organizar la respuesta ante la DANA. Según precisa el diario, durante la reunión el Cecopi se planteó la opción de recomendar a las poblaciones más afectadas que se "confinasen" en sus hogares o empresas.

A lo largo de la cumbre también se habló de "evacuación", de pedir a la gente que se refugiara en zonas altas o de recurrir a Es-Alert, aunque sin definir el contenido del mensaje que se enviaría a los móviles. El País precisa que entre las opciones que barajó el organismo estuvo hacer una conexión en directo con À Punt para alertar a la población. El resultado es bien conocido: el mensaje de Es-Alert se envió a las 20.10 h, cuando la situación era ya alarmante en algunas zonas.

Y llegó la segunda DANA. De aquello hace ya dos semanas. Y ahora España afronta otra DANA, aunque con una distribución geográfica diferente. La Aemet tiene activos el aviso rojo, de "riesgo extremo" por precipitaciones en una parte de Andalucía y Cataluña. Para ser más precisos en la Costa del Sol Occidental, Málaga y La Axarquía, donde el aviso se extiende hasta media noche; y el Litoral Sur de Tarragona, en el que la Aemet aprecia "riesgo extremo" hasta las 22.00 h.

Hay otras zonas de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana en aviso naranja por la DANA, el segundo en la escala de tres que maneja la Aemet; y amarillo, el más bajo, en Asturias, Castilla y León, Galicia y Murcia.

¿Y cómo han respondido? Con el recuerdo todavía reciente de la tragedia de hace dos semanas, en Andalucía han activado la fase de emergencia de su Plan ante el Riesgo de Inundaciones. Lo avanzaba ayer la propia Junta, que informaba de que a las 20.23 h se pasó de la etapa de preemergencia a la de emergencia.

¿En qué se traduce eso? El desalojo de la zona de la ribera del Guadalhorce y la suspensión de las clases en todos los centros educativos de la provincia de Málaga, así como en Granada capital, la cuenca del Genil, la costa granadina, Almuñécar, Motril y Albuñol. "La medida también afecta a los centros de día y personas con discapacidad, dependientes de la Junta de Andalucía", precisan desde el Gobierno regional, que no descarta mantener la suspensión también mañana.

Renfe ha adoptado una decisión similar y ha paralizado los servicios en Málaga, donde Adif ha optado por despejar los andenes y vestíbulos de la estación de la estación María Zambrano. Solo en Málaga hay más de 3.000 desalojados.

"Prevenir antes que curar". El entrecomillado es del presidente andaluz Juanma Moreno, que esta mañana subrayaba desde X cuál será la máxima de la Junta en la gestión de la DANA: "PREVENIR antes que curar. Esa es la premisa que vamos a seguir en todo momento". El dirigente, compañero de filas de Mazón, insistió en la necesidad de tomar medidas, aunque con ello se penalice la actividad y la economía de parte de la comunidad. "Sé que la provincia de Málaga está, en buena medida, paralizada con las medidas adoptadas por los técnicos; pero el objetivo de todos es minimizar el impacto de la DANA", defiende.

Ayer por la noche Emergencias 112 recurrió ya al sistema Es-Alert en Málaga capital, Axarquía, Sol y Guadalhorce, zonas con aviso rojo, pidiendo a los vecinos "prudencia" y que "eviten los desplazamientos". Una decisión que defendía hoy el Consejo de Presidencia e Interior de la Junta, Antonio Sanz Cabello. Los tempos y la demora en el uso del sistema Es-Alert es uno de los puntos más polémicos de la gestión de la DANA que azotó la provincia de Valencia hace dos semanas.

¿Y en Cataluña? Han optado por activar el plan de emergencias por riesgo de inundaciones y aplicar ciertas restricciones por la amenaza de las precipitaciones en el Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d´Ebre, Montsià y Tarragonès. En su web el Gobierno catalán detalla las limitaciones en las comarcas más expuestas. La máxima, recalca su presidente, Salvador Illa, es "máxima precaución".

Ayer el dirigente socialista participó en una reunión del comité de seguimiento de la DANA y desde Protección Civil han pedido que se extreme la precaución ante la previsión de que puedan superarse los 40 l/m2 en media hora en ciertos puntos.

¿Qué medidas se han tomado? La máxima parece ser la misma que en Andalucía: prevenir, aunque sea a costa de aplicar restricciones. Desde las seis de la mañana y hasta media noche en las zonas de Baix Camp, Baix Ebre, Riebra de Ebro, Montsià y Tarragonès se restringe la movilidad, "salvo situaciones de causa mayor" para los servicios esenciales; se suspende la actividad educativa, deportiva y en instalaciones adscritas a las universidades y se paraliza la actividad también en centros de día pensados para personas mayores o gente con discapacidad.

Las restricciones a la movilidad recuerdan en cierto modo a las aplicadas hace cuatro años, durante lo peor de la pandemia. Dejan fuera exclusivamente a los "servicios esenciales", como los dedicados a la seguridad, sanidad, suministros básicos, recursos energéticos, medios de comunicación, juzgados de guardia o transporte público, aunque este último opera en "servicios mínimos".

"Una atención especial". Las lluvias han llegado también a parte de la Comunidad Valenciana, donde la situación se afronta ahora con un cuidado especial, como ha reconocido el propio Mazón. "Lógicamente, después de haber ocurrido lo que ha ocurrido, hay una especial atención", asumía ayer. El Cecopi ha acordado aplicar restricciones a la movilidad con vehículo privado y Emergencias envió una circular a los municipios con mayor riesgo para que se planteasen la suspensión de clases "con antelación suficiente" para evitar desplazamientos.

