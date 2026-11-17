¿Cuánto dan de sí ocho años?
Para que nos hagamos una idea, hace ocho años no habíamos pasado por el via crucis de la pandemia de coronavirus. No habíamos pasado por un apagón a nivel nacional ni habíamos experimentado las consecuencias de Filomena. El Madrid cerraría en 2018 un ciclo de tres Champions League seguidas y cuatro en cinco años. No nos olvidemos de lo importante.
Y hay quien culmina un proyecto enorme en ocho años.
Uno como para resucitar un mito del automovilismo utilizando otro de esos coches que siempre tienen un espacio en la memoria de los aficionados. Es el caso de un padre y un hijo, que no se llaman Juan y Esteban (Nathan Kennedy no suena a español), que se han creado un huequecito en nuestro corazón con este increíble proyecto.
Dando vida a un Lancia Stratos
Nathan Kennedy tenía 14 años. Entonces, nos cuentan nuestros compañeros de Motorpasión se puso manos a la obra con su padre. Objetivo: construir una réplica del Lancia Stratos.
El Lancia Stratos es un vehículo muy especial porque se nació como un coche por y para ganar el Mundial de Rallies. Mientras que sus rivales modificaban vehículos de calle para competir y utilizar el campeonato como un laboratorio que pudieran llevar a los coches del día a día y un reclamo para ganar ventas, Lancia se lanzó directamente a por el título.
Fabricó 492 unidades del coche para la calle. De hecho, explican en Not Enough Cylinders que en Lancia jugaron con la normativa porque debían fabricar componentes y chasis para 500 vehículos pero no se especificaba que éstos tuvieran que ser fabricados por completo. Con un diseño rompedor y un V6 en posición central-trasero, la marca se hizo con tres mundiales consecutivos a mediados de los años 70.
El coche, con su atractivo y radical diseño en cuña, pasó a la historia del Mundial de Rallies y del imaginario colectivo de los aficionados. Tanto es así que con el paso de los años son unos cuantos los que han lanzado réplicas a la calle para disfrutar de su propio Stratos.
Pero pocas réplicas hay tan curiosas como, os contábamos, la de Nathan Kennedy y su padre. Esta pareja de entusiastas vieron un capítulo de Top Gear en el que montaban desde cero un Caterham Seven tirando de kits. Ni cortos ni perezosos, como si estuvieran viendo un capítulo de Art Attack, se pusieron manos a la obra con su propio proyecto.
La historia se puede seguir en este vídeo de Youtube. Para empezar, sólo tenían dos elementos de los que parece imposible haber construido un coche: un chasis tubular desnudo y un contenedor marítimo. Sí, a falta de taller al uso, padre e hijo han estado creando su criatura en un contenedor marítimo.
Allí, mano a mano, fabricaron soportes y piezas en un proceso completamente artesanal. Pieza a pieza, crearon el coche desde cero aprovechando que el padre ya había producido otros coches antes para participar en rallies. Para el corazón del coche, optaron por tomar un V6 Busso de Alfa Romeo. El Stratos original contaba con un V6 de origen Ferrari pero, por lo que sea, el precio se iba de las manos.
El resultado es impresionante.
El coche pesa menos de una tonelada y funciona perfectamente. Al contrario que el original, lleva el volante a la derecha para poder circular más cómodamente por Irlanda donde padre e hijo salen ahora a pasear con este Lancia Stratos construido desde cero.
Las imágenes que se recogen son enternecedoras.
Foto | 9caars
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