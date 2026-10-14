Mejor plataforma de streaming: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Ahora sí que sí, arrancamos oficialmente la recta final a los Premios Xataka Verisure 2026[LINK POST SDT]. Y lo hacemos con una fase que nos encanta: la elección de finalistas en cada categoría, que decidiréis exclusivamente vosotros.

Para ello, esta semana publicaremos artículos como este donde podréis encontrar los candidatos de cada categoría junto con su formulario de votación. La idea es sencilla: que nos ayudéis a elegir los mejores productos tecnológicos de este 2026. Solo pasarán a la final aquellos productos que vosotros votéis.

Además, como siempre, vuestro voto se sumará al del jurado para elegir posteriormente a los ganadores, que revelaremos en nuestra gala el próximo 17 de noviembre.

Este año hemos hecho cambios en las categorías para que se adapten más a la realidad del mercado actual y, sobre todo, para que sirvan mejor a la hora de comprarnos un producto u otro, así que tenemos muchas ganas de conocer vuestra opinión.

Ponte un recordatorio: podrás votar en todas las categorías desde que abramos el formulario hasta el 29 de octubre a las 23:59h

Empezamos con los candidatos en la categoría de Mejor plataforma de streaming.

Candidatos a Mejor plataforma de streaming 2026

Ya os contamos todo lo que valoramos de un servicio de streaming en 2026, porque va mucho más allá del catálogo o del precio, pero ahora os toca decidir a vosotros cuál de estos candidatos merece ganar en la categoría de Mejor plataforma de streaming:

Amazon Prime Video

AMC+

Apple TV+

Atresplayer

Crunchyroll

DAZN

Disney+

Eurosport / Max

Filmin

FlixOlé

HBO Max

Movistar Plus+

MUBI

Netflix

Rakuten TV

SkyShowtime

YouTube

Cargando…

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

Aunque hay categorías peculiares como esta, en general los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

¡Muchas gracias por participar un año más!

Imagen | Xataka



