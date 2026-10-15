Mejor coche eléctrico y mejor coche híbrido: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Seguimos con nuestra particular campaña electoral, aunque esta es para elegir los mejores productos tecnológicos del año que reconoceremos en los Premios Xataka Verisure 2026.

En artículos como este encontraréis los candidatos de cada categoría junto con el formulario para votar. Solo los productos más votados por la audiencia conseguirán un puesto en la final, así que contamos con vosotros.

Después, los votos se sumarán a los del jurado para elegir a los ganadores, que conoceremos en la gala del 17 de noviembre.

Podrás votar en todas las categorías desde que abramos el formulario hasta el 29 de octubre a las 23:59h

Candidatos a Mejor coche eléctrico de 2026

Tenemos claro que este año el coche eléctrico se ha convertido en la opción más sensata si necesitas coche nuevo. Y la culpa la tienen estos candidatos a mejor coche eléctrico:

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Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatos a Mejor coche híbrido de 2026

La entrada de los fabricantes chinos dentro de los coches híbridos ha sido una de las protagonistas en una categoría en la que proponemos estos candidatos:

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Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

Los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

Vota en otras categorías:

¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026¿ Estas son en las que ya puedes hacerlo:

¡Muchas gracias!

Imagen | Xataka