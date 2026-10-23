Mejores herramientas IA: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Queremos saber cuáles son los mejores productos y dispositivos del año para los Premios Xataka Verisure 2026 y para eso necesitamos vuestros votos.

Como has podido comprobar durante estos días, estamos lanzando las diferentes candidaturas de todas las categorías participantes para que votes y hoy empezamos con una de las más innovadoras y sorprendentes de los últimos años: las mejores herramientas de IA, en la que entran en juego el mejor chatbot, la mejor suite de productividad y las mejores herramientas de generación de vídeos e imágenes. Recuerda que solo llegarán a la final aquellos productos que reciban más apoyos, así que contamos con vuestros votos.

A partir de aquí, vuestras votaciones se sumarán a las del jurado para así dilucidar quiénes se convierten en ganadores del premio, algo que descubriremos en la ceremonia de los premios que tendrá lugar el 17 de noviembre.

La fecha límite para votar es hasta el 29 de octubre a las 23:59 h.

Candidatos a mejor chatbot o IA conversacional 2026

La llegada de ChatGPT en noviembre de 2022 marcó un antes y un después en la tecnología, pero la herramienta de OpenAI no es ni mucho menos la única. Y la verdad sea dicha: saber cuál es la mejor está difícil, pero estos son los candidatos a mejor Chatbot o IA conversacional:

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

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Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatas a mejor suite de productividad 2026

Pero más allá de hablar con ella, integrar la inteligencia artificial en esos programas que usamos cada día en el trabajo puede marcar la diferencia para hacer más en menos tiempo. Hoy en día hay tantas opciones que cuesta elegir la mejor, pero estas son las candidatas de este año:

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Candidatas a mejor herramienta de generación de imágenes 2026

Qué tiempos aquellos en los que para tener la imagen deseada necesitabas dedicarle un buen rato a editarla y darle vueltas a la composición: hoy en día la IA es capaz de hacer auténticas virguerías en tiempo récord aunque no tengas demasiados conocimientos de diseño gráfico y para muestra, las candidatas a mejor herramienta de generación de imágenes:

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Candidatas a mejor herramienta de generación de vídeo 2026

Y si las imágenes que la IA es capaz de hacer dejan con la boca abierta, el vídeo no se queda atrás: hay ocasiones en las que lo pone verdaderamente difícil para discernir con un vídeo real, algo que logran las candidatas de este año:

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Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

Vota en otras categorías:

¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026¿ Estas son en las que ya puedes hacerlo:

¡Muchas gracias!

Imagen | Xataka