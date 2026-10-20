Mejores electrodomésticos y dispositivos del hogar: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Continuamos con vuestras votaciones para determinar cuáles son los productos finalistas de los Premios Xataka Verisure 2026.
Como has ido viendo durante estos días, estamos publicando los candidatos de todas las categorías con su correspondiente formulario para que votes. En este artículo en concreto os listamos cuáles son los aspirantes dentro de de electrodomésticos y dispositivos del hogar, que incluye varias categorías nuevas, como mejor freidora de aire, mejor router, mejor frigorífico y mejor lavadora. Friendly reminder: solo pasarán a la final aquellos productos que más apoyos reciban, así que contamos con vuestro voto.
Después, estos votos se sumarán a los del jurado con un objetivo: decidir quiénes se alzan como ganadores del premio durante la gala que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.
La fecha límite para votar es hasta el 29 de octubre a las 23:59 h.
Índice de Contenidos (8)
- Candidatos a robot aspirador y dispositivo de limpieza de 2026
- Candidatas a mejor lavadora de 2026
- Candidatos a mejor frigorífico de 2026
- Candidatas a mejor freidora de aire de 2026
- Candidatos a mejor router de 2026
- Candidatos a Mejor dispositivo de domótica de 2026
- Cómo funcionan las votaciones
- Vota en otras categorías:
Candidatos a robot aspirador y dispositivo de limpieza de 2026
Si hay una categoría que nos está sorprendiendo en los últimos tiempos por innovaciones como el vapor o las extremidades, esa es la de los robots aspiradores y dispositivos de limpieza. Esta edición está que arde (y no solo por el vapor): estos son los candidatos:
- AEG Serie Ultimate 8000 (aspirador sin cables)
- Aiper Scuba V3 (robot de piscina)
- eufy Anker E35 Omni (robot aspirador)
- Beatbot Sora 70 (robot de piscina)
- Bosch Spotless 2 (robot aspirador)
- Cecotec Conga R500 (robot aspirador)
- DJI Romo 2 (robot aspirador)
- Dreame X60 Pro Ultra Complete (robot aspirador)
- Dyson Spot+Scrub Ai (robot aspirador)
- Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone (robot aspirador)
- eufy C28 Omni (robot aspirador)
- Eureka J15 EVO Ultra Gen2 (robot aspirador)
- EZVIZ RE7 Edge (robot aspirador)
- Haier I-Pro Clean R5 (robot aspirador)
- iRobot Roomba Max 875 Combo (robot aspirador)
- Karcher RVF 7 (robot aspirador)
- Lefant M5 Pro (robot aspirador)
- Mova Z70 Ultra Roller Complete (robot aspirador)
- Proscenic Q20 Plus (robot aspirador)
- Roborock Saros 20 Flow Complete (robot aspirador)
- Rowenta X-Force Flex 16.60 (aspirador sin cables)
- Samsung Jet 95S (aspirador sin cables)
- Shark Cordless Vacuum IY143HEU (aspirador sin cables)
- Tp-Link Tapo RV50 Omni (robot aspirador)
- Xiaomi Robot Vacuum 6 Max EU (robot aspirador).
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Candidatas a mejor lavadora de 2026
Hoy en día tener una lavadora inteligente es mucho más que ponerles Wi-Fi y/o una pantalla: la idea es que se adelanten a nuestras necesidades para hacernos la vida un poco más fácil. Estas son las candidatas:
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- Beko BM3WFU41041W
- Candy MultiWash MQD 410CBL9-37
- Corberó CLA8J14WTH (el mismo modelo está en 10 kg)
- Fagor 5FE-10714X
- Hisense WF1I9042BTP2
- Hotpoint 10g HP 105 SPT
- LG F4WR7511AGH
- Samsung WF90H09C4ST2
- TCL FF1044WA0ES
- Xiaomi Mijia Front Load Washer 7 kg
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Candidatos a mejor frigorífico de 2026
Otra de las novedades de esta edición de los Premios Xataka son los frigoríficos, un electrodoméstico imprescindible en casa desde hace décadas, pero que pese a su veteranía sigue innovando en funciones como la conectividad o la eficiencia energética, como puedes ver en nuestra lista de candidatos:
- Beko B7RCNE418HXP
- Candy Fresco Flash Ice
- Corberó CCH185406NFN
- Fagor 3FFK-6980X
- Haier Colección Horizon HCW99F18DIMB
- Hisense RQ600P7SKE
- LG InstaView GMVW50DDMB
- Liebherr CBNbsa20 575i
- Samsung French Door Bespoke AI Family Hub
- Siemens iQ500 2026
- Whirpool WHK 22413 X6EE
- Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L EU
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Candidatas a mejor freidora de aire de 2026
Creíamos que la freidora de aire iba a ser una moda pasajera, pero los años pasan y este pequeño electrodoméstico sigue ahí en nuestra encimera y los últimos modelos distan mucho en funciones e innovación respecto a las pioneras y para muestra, las candidatas de este año:
- Bosch Serie 6 Doble Vertical
- Cecotec Cecofry&Crunch 8500
- Cosori ICONIC Single
- Create Studio Crystal 6L
- Dreame Tasty
- La Moustache 2 en 1 9L
- MOVA Aeroglass AF20 Pro
- Moulinex Dual Easy Fry Stack
- Ninja XL CRISPi Pro
- Philips Airfryer Serie 4000 Doble Cesta Vertical
- SMEG AFC01
- Taurus AIR FRY PIZZAGRILL XL
- Tefal Dual Easy Fry Flex 9L
- Typhur Dome 2
- Ufesa Flamingo duo
- Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Candidatos a mejor router de 2026
Llevamos un rato largo hablando de electrodomésticos innovadores y sofisticados para ofrecer una experiencia más personalizada que nunca, pero para eso es requisito indispensable que tengan una buena conexión a internet. Este año los routers se han puesto las pilas más allá del Wi-Fi 7, como puedes ver en nuestros candidatos:
- Acer Predator Connect X7S 5G CPE
- Asus ROG Rapture GT-BE19000AI
- devolo WiFi 7 BE6500 Router
- D-Link BE3600 Wi-Fi 7 Smart Router R36
- eero Outdoor 7
- FRITZ!Box 5690 XGS
- GL.iNet Flint 4 (GL-BE14000)
- Huawei Mesh X3 Pro
- Mercusys MR27BE v2
- Movistar WiFi 7
- Netgear Nighthawk 5G M7 Mobile WiFi 7 Router
- Tenda BE12 Pro (BE7200)
- TP-Link Archer 8 Ultra
- Xiaomi BE19000 Pro
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Candidatos a Mejor dispositivo de domótica de 2026
Qué tiempos aquellos en los que cuando pensábamos en domótica, lo que nos venía a la cabeza era un altavoz inteligente y poco más: la domótica está tirando la casa por la ventana y ya hay casi de todo, como puedes ver en nuestros candidatos a mejor dispositivo de domótica de 2026:
- Anker eufyCam C37 4K Edition (cámara de vigilancia)
- Fire TV Stick 4K (reproductor multimedia)
- Sensor Espacial Múltiple FP400 (sensor de hogar inteligente)
- Beko BCBIM17600KSBMPS (horno)
- D-Link DCS-8610 (cámara conectada)
- Dreame MF10 (ventilador sin aspas)
- Dreo 720S (calefactor)
- Ecovacs Winbot W3 (robot limpiacristales)
- Epson WorkForce Pro WF-4925 (impresora)
- Ezviz EP4 (mirilla)
- Google Home Speaker (altavoz)
- Govee Ball Lights (iluminación)
- Hisense PX4 Pro 4K (proyector)
- Ikea KAJPLATS (iluminación)
- Haier XF 4A4M4BX BioVitae (lavavajillas)
- HP Smart Tank 6006 (impresora)
- LG CineBeam HU925V (proyector)
- MOVA MeowgicPod LR10 Prime (arenero inteligente)
- Netatmo Termostato Inteligente Original (termostato)
- Ninja AutoBarista Pro (cafetera)
- Nuki Keypad 2 NFC (cerradura inteligente)
- Optoma UHZ67 (proyector)
- Philips Hue Play HDMI sync box 4K (hub de domótica)
- Reolink OMVI 3i WiFi (cámara)
- Battery Video Doorbell Pro (2.ª gen.) (timbre inteligente)
- Samsung The Freestyle+ Full HD (proyector)
- Shelly Camera (cámara)
- Siemens iQ700 (horno)
- Sonoff S61s (enchufe inteligente)
- SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro (ventilador)
- TCL VoxIN (aire acondicionado)
- Thomson Smart Face (videoportero)
- TP Link Tapo C575D (cámara de vigilancia)
- Xgimi Elfin Flip 4K (proyector)
- Xiaomi Smart Camera C701 Pro EU (cámara de vigilancia)
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
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Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!
Cómo funcionan las votaciones
Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:
- Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría.
- Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido.
- Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.
En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.
Vota en otras categorías:
¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026¿ Estas son en las que ya puedes hacerlo:
- Mejor plataforma de streaming
- Mejor coche eléctrico y mejor coche híbrido
- Mejores televisores y dispositivos de sonido
- Mejores móviles
¡Muchas gracias!
Imagen | Xataka
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