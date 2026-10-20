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Mejores electrodomésticos y dispositivos del hogar: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Mejores electrodomésticos y dispositivos del hogar: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

  • Momento para votar en las categorías de electrodoméstico y dispositivo para el hogar de los Premios Xataka Verisure 2026

  • Recuerda que solo aquellos modelos con más votos pasarán a la final

  • Plazo para votar: hasta el 29 de octubre a las 23:59h

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eva-rodriguez

Eva R. de Luis

Editor Senior
eva-rodriguez

Eva R. de Luis

Editor Senior
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4035 publicaciones de Eva R. de Luis

Continuamos con vuestras votaciones para determinar cuáles son los productos finalistas de los Premios Xataka Verisure 2026.

Como has ido viendo durante estos días, estamos publicando los candidatos de todas las categorías con su correspondiente formulario para que votes. En este artículo en concreto os listamos cuáles son los aspirantes dentro de de electrodomésticos y dispositivos del hogar, que incluye varias categorías nuevas, como mejor freidora de aire, mejor router, mejor frigorífico y mejor lavadora. Friendly reminder: solo pasarán a la final aquellos productos que más apoyos reciban, así que contamos con vuestro voto. 

Después, estos votos se sumarán a los del jurado con un objetivo: decidir quiénes se alzan como ganadores del premio durante la gala que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.

La fecha límite para votar es hasta el 29 de octubre a las 23:59 h.

Índice de Contenidos (8)

Candidatos a robot aspirador y dispositivo de limpieza de 2026

Si hay una categoría que nos está sorprendiendo en los últimos tiempos por innovaciones como el vapor o las extremidades, esa es la de los robots aspiradores y dispositivos de limpieza. Esta edición está que arde (y no solo por el vapor): estos son los candidatos:

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatas a mejor lavadora de 2026

Hoy en día tener una lavadora inteligente es mucho más que ponerles Wi-Fi y/o una pantalla: la idea es que se adelanten a nuestras necesidades para hacernos la vida un poco más fácil. Estas son las candidatas:

Verisure
Verisure

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio.

Consejo ofrecido por la marca

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatos a mejor frigorífico de 2026

Otra de las novedades de esta edición de los Premios Xataka son los frigoríficos, un electrodoméstico imprescindible en casa desde hace décadas, pero que pese a su veteranía sigue innovando en funciones como la conectividad o la eficiencia energética, como puedes ver en nuestra lista de candidatos:

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatas a mejor freidora de aire de 2026

Creíamos que la freidora de aire iba a ser una moda pasajera, pero los años pasan y este pequeño electrodoméstico sigue ahí en nuestra encimera y los últimos modelos distan mucho en funciones e innovación respecto a las pioneras y para muestra, las candidatas de este año: 

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatos a mejor router de 2026

Llevamos un rato largo hablando de electrodomésticos innovadores y sofisticados para ofrecer una experiencia más personalizada que nunca, pero para eso es requisito indispensable que tengan una buena conexión a internet. Este año los routers se han puesto las pilas más allá del Wi-Fi 7, como puedes ver en nuestros candidatos:

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatos a Mejor dispositivo de domótica de 2026

Qué tiempos aquellos en los que cuando pensábamos en domótica, lo que nos venía a la cabeza era un altavoz inteligente y poco más: la domótica está tirando la casa por la ventana y ya hay casi de todo, como puedes ver en nuestros candidatos a mejor dispositivo de domótica de 2026:  

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

  1. Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría.
  2. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido.
  3. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año. 

Vota en otras categorías:

¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026¿ Estas son en las que ya puedes hacerlo: 

¡Muchas gracias!

Imagen | Xataka

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