Philips estrena nueva freidora de aire para cocinas pequeñas con doble cesta y ventanas para ver los alimentos

Philips tiene nueva freidora de aire. Este electrodoméstico se ha vuelto un esencial en muchas cocinas, da igual si es para familias grandes o pequeñas. Las hay de diferentes capacidades para cocinar grandes cantidades de alimentos, pero cuando se trata de cocinar variedad en lugar de cantidad, mejor si la freidora tiene dos cestas. Ahí encaja la serie 4000 de Philips, disponible en España por 229,99 euros.
serie 4000 Airfryer con doble cesta apilable
Doble cesta, pero sin ocupar media cocina
Como decimos, hay muchas freidoras de aire que tienen doble cesta. Esto es algo muy interesante porque te permite cocinar dos alimentos a la vez, cada uno con su propia temperatura y tiempo de cocción. Por ejemplo, puedes hacer unas alitas en una de las cestas mientras en la otra, tienes verdura o patatas. Philips apuesta por esta distribución con su serie 4000, pero lo hace con un electrodoméstico compacto que apenas mide 24 centímetros de ancho.
Cada una de estas cestas tiene una capacidad total de 5 litros y la freidora está diseñada para que el aire circule de forma uniforme por todo el interior. Además, cada cesta tiene ventana para que podamos ver el interior sin necesidad de abrirla, algo clave porque, al hacer esto, estamos liberando gran parte del calor del interior.
La freidora cuenta con 6 programas automáticos y hasta 13 técnicas diferentes de cocción, como deshidratar o gratinar, entre otras. Una de sus mejores funciones es que cuenta con un sistema que permite sincronizar automáticamente el tiempo de ambas cestas, por lo que puedes colocar diferentes temperaturas y tiempo de cocción, pero ambos cocinados acabarán a la vez.
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⚡ EN RESUMEN: Freidora de aire serie 4000 de Philips
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres una freidora de aire que te permita cocinar dos platos a la vez y tienes una cocina pequeña o quieres que ocupe lo mínimo posible.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un presupuesto ajustado o sueles usar la freidora de aire para un único alimento.
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Imágenes | Philips
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