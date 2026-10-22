Mejores ordenadores y accesorios: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Las votaciones de los Premios Xataka Verisure 2026 continúan y ahora ponemos el foco en los ordenadores y accesorios. Es el momento de decidir qué candidatos deben pasar a la final en las categorías de mejor ordenador portátil, mejor portátil gaming, mejor portátil convertible, mejor componente y mejor monitor.
Vuestros votos decidirán qué candidatos pasan a la final en cada categoría. Después votará el jurado y ambos resultados se combinarán para elegir a los ganadores.
La gala de los Premios Xataka Verisure 2026 tendrá lugar el 17 de noviembre, cuando conoceremos a los ganadores. Antes, tienes hasta el 29 de octubre a las 23:59 para votar en estas categorías.
Índice de Contenidos (7)
Mejor ordenador portátil
Elegir un buen portátil en 2026 ya no pasa solo por buscar potencia. Autonomía, peso, pantalla, conectividad y eficiencia forman parte de una ecuación cada vez más completa, y los candidatos de este año reflejan precisamente esa variedad. Estos son los candidatos:
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio.
- Acer Swift Air 14
- Apple MacBook Pro 16 con M5 Pro
- ASUS Zenbook A16
- Chuwi Unibook
- Dell XPS 16 (2026)
- Framework Laptop 13 Pro
- Gigabyte AERO X16 EG64H
- Honor MagicBook 16
- HP OmniBook Ultra 14
- Lenovo Yoga Pro 9n
- LG Gram Pro 16
- Microsoft Surface Laptop 8
- MSI Prestige 16 AI+ C3MG
- Samsung Galaxy Book6 Ultra
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Mejor portátil gaming
En los portátiles gaming casi todo gira alrededor de una pregunta: cuánta potencia podemos meter en un equipo que todavía siga siendo portátil. Los modelos de 2026 vuelven a empujar ese límite con configuraciones más exigentes y pantallas orientadas al juego. Estos son los candidatos:
- Acer Predator Helios 18 AI
- Asus ROG Strix SCAR 18 (2026) G835
- Asus ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
- Dell Alienware 16 Area-51
- Gigabyte AORUS MASTER 16 GEN 2 (AM6J)
- HP HyperX OMEN MAX
- Lenovo Legion 7a Gen 11
- MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic
- Razer Blade 16 (2026)
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Mejor portátil convertible
Los convertibles llevan años intentando reunir en un mismo equipo lo mejor de un portátil y una tablet, y en 2026 la fórmula está más madura que nunca. Más que reinventar el formato, los modelos actuales buscan afinarlo con mejores pantallas, más autonomía y hardware cada vez más capaz. Estos son los candidatos:
- Acer TravelMate P4 Spin 14 AI
- ASUS ProArt GoPro Edition PX13
- CHUWI MiniBook X (Intel U300)
- Dell Pro 7 14 2-in-1 (P704260, Intel)
- HP EliteBook X Flip G2i 14
- Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11 (16" NVIDIA)
- Microsoft Surface Pro de 13 pulgadas (12.ª edición, Snapdragon)
- MSI Prestige N16 Flip AI+
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Mejor monitor
Afortunadamente para los usuarios, las fronteras entre un monitor gaming y uno para trabajar se están estrechando, pero lo que no cambia es que un buen o mal monitor puede cambiar por completo la experiencia frente al ordenador, y este año la categoría vuelve a estar especialmente competida. Estos son los candidatos:
- Apple Studio Display XDR
- Acer ProDesigner PE320QXT
- AOC Agon Pro AG326UZD2
- ASUS ProArt Display OLED PA32USD
- BenQ MA270S
- Dell UltraSharp U3226Q
- Gigabyte MO32U24
- LG Ultragear 39GX950B-B
- MSI MPG 322UR QD-OLED X24
- Samsung Odyssey OLED G8 G80SH
- Philips Evnia 32M2N8900P
- TCL 32X3A
- INZONE M10S II
- Lenovo Yoga Pro 27UD-10
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
Mejor componente
Este año hemos tenido varios prodigios técnicos en componentes, pero también unos precios de locos. Esta es una de las categorías más variadas de los Premios, pero los componentes de nuestros ordenadores son fundamentales. Estos son los candidatos:
- AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (CPU)
- ARCTIC Xtender VG (caja para PC)
- ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC (tarjeta gráfica)
- ASUS ROG Cronox (caja para PC)
- be quiet! Dark Rock Pro 6 (ventilador para CPU)
- Cooler Master HAF II 500 (caja para PC)
- Corsair WARTHOG Airflow Mid-Tower PC Case (caja para PC)
- DeepCool LT360 VISION ARGB (refrigeración líquida)
- ENDORFY Signum M30 ARGB (caja para PC)
- Forgeon VISION LCD ARGB (caja para PC)
- Fractal Design Pop 2 Vision RGB (caja para PC)
- FSP MEGA-1200GM 1200 W (fuente de alimentación)
- GIGABYTE Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12G (tarjeta gráfica)
- G.SKILL Trident Z5 NeoX RGB DDR5 (RAM)
- Intel Core Ultra 7 270K Plus (CPU)
- Kioxia EXCERIA PRO G2 4 TB (unidad SSD)
- Lian Li Edge Platinum V2 1350 W (fuente de alimentación)
- Montech TG3 (caja para PC)
- MSI MEG X870E ACE MAX (placa base)
- Noctua NL-LC1-42 420 mm (refrigeración líquida)
- NZXT H6 RGB+ (2026) (caja para PC)
- Patriot Viper PV593 1 TB PCIe 5.0 SSD (unidad SSD)
- Phanteks XT V5-LCD (caja para PC)
- PNY CS2341 1 TB SSD (unidad SSD)
- PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB GDDR6 (tarjeta gráfica)
- Samsung P9 Portable SSD USB4 4 TB (unidad SSD externa)
- Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC GPU 12GB (tarjeta gráfica)
- SilverStone FLP03 (caja para PC)
- Thermaltake TR300 TG Mid Tower Chassis (caja para PC)
- XPG VALOR AIR NANO (caja para PC)
Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.
|
Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para enviar tu voto necesitas estar identificado con tu cuenta de Gmail o Google en el navegador, ya sea desde escritorio o móvil. De este modo, cada lector puede emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!
Cómo funcionan las votaciones
Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, dividida en tres fases:
- Votación del público: es la fase en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría.
- Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán entre los finalistas que habéis elegido.
- Elección de ganadores: los votos del jurado se combinarán con los del público para elegir a los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.
En general, los candidatos son productos que han salido a la venta en 2026 o que lo harán con fecha confirmada antes de que termine el año. También incluimos los que quedaron fuera de la edición anterior por haberse anunciado después de los Premios del 20 de noviembre de 2025.
Es la solución que consideramos más razonable: la gala no puede celebrarse el 31 de diciembre y queremos que los Premios sigan sirviendo como referencia de cara a una época especialmente intensa en compras y regalos.
Vota en otras categorías
¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026? Estas son en las que ya puedes hacerlo:
- Mejor plataforma de streaming
- Mejor coche eléctrico y mejor coche híbrido
- Mejores televisores y dispositivos de sonido
- Mejores móviles
- Mejores electrodomésticos y dispositivos del hogar
- Mejor tablet y smartwatch
¡Muchas gracias!
Imagen | Xataka
Ver 0 comentarios