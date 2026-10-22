Mejores ordenadores y accesorios: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Las votaciones de los Premios Xataka Verisure 2026 continúan y ahora ponemos el foco en los ordenadores y accesorios. Es el momento de decidir qué candidatos deben pasar a la final en las categorías de mejor ordenador portátil, mejor portátil gaming, mejor portátil convertible, mejor componente y mejor monitor.

Vuestros votos decidirán qué candidatos pasan a la final en cada categoría. Después votará el jurado y ambos resultados se combinarán para elegir a los ganadores.

La gala de los Premios Xataka Verisure 2026 tendrá lugar el 17 de noviembre, cuando conoceremos a los ganadores. Antes, tienes hasta el 29 de octubre a las 23:59 para votar en estas categorías.

Mejor ordenador portátil

Elegir un buen portátil en 2026 ya no pasa solo por buscar potencia. Autonomía, peso, pantalla, conectividad y eficiencia forman parte de una ecuación cada vez más completa, y los candidatos de este año reflejan precisamente esa variedad. Estos son los candidatos:

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Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Mejor portátil gaming

En los portátiles gaming casi todo gira alrededor de una pregunta: cuánta potencia podemos meter en un equipo que todavía siga siendo portátil. Los modelos de 2026 vuelven a empujar ese límite con configuraciones más exigentes y pantallas orientadas al juego. Estos son los candidatos:

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Mejor portátil convertible

Los convertibles llevan años intentando reunir en un mismo equipo lo mejor de un portátil y una tablet, y en 2026 la fórmula está más madura que nunca. Más que reinventar el formato, los modelos actuales buscan afinarlo con mejores pantallas, más autonomía y hardware cada vez más capaz. Estos son los candidatos:

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Mejor monitor

Afortunadamente para los usuarios, las fronteras entre un monitor gaming y uno para trabajar se están estrechando, pero lo que no cambia es que un buen o mal monitor puede cambiar por completo la experiencia frente al ordenador, y este año la categoría vuelve a estar especialmente competida. Estos son los candidatos:

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Mejor componente

Este año hemos tenido varios prodigios técnicos en componentes, pero también unos precios de locos. Esta es una de las categorías más variadas de los Premios, pero los componentes de nuestros ordenadores son fundamentales. Estos son los candidatos:

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Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para enviar tu voto necesitas estar identificado con tu cuenta de Gmail o Google en el navegador, ya sea desde escritorio o móvil. De este modo, cada lector puede emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, dividida en tres fases:

Votación del público: es la fase en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinarán con los del público para elegir a los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos son productos que han salido a la venta en 2026 o que lo harán con fecha confirmada antes de que termine el año. También incluimos los que quedaron fuera de la edición anterior por haberse anunciado después de los Premios del 20 de noviembre de 2025.

Es la solución que consideramos más razonable: la gala no puede celebrarse el 31 de diciembre y queremos que los Premios sigan sirviendo como referencia de cara a una época especialmente intensa en compras y regalos.

Vota en otras categorías

¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026? Estas son en las que ya puedes hacerlo:

¡Muchas gracias!

Imagen | Xataka