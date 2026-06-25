Ya es oficial: el nuevo portátil de 16 pulgadas de Honor pesa solo 1,64 kg y estrena los chips de última generación de Intel

El mercado de los ordenadores portátiles enfocados en la productividad acaba de recibir un importante anuncio. Si estás buscando una pantalla generosa para trabajar cómodamente pero te horroriza la idea de cargar con un dispositivo pesado, la compañía Honor tiene una nueva propuesta.

Ya ha hecho oficial el lanzamiento del Honor MagicBook 16 2026, un equipo diseñado específicamente para equilibrar movilidad, autonomía y rendimiento de vanguardia. Su precio es de 1.199 euros (con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento)

Honor MagicBook 16 2016 PVP en Honor — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil muy ligero y con una batería de 80 Wh

El principal atractivo de este modelo radica en contar con especificaciones técnicas avanzadas en un chasis de aluminio con acabado arenado que mide apenas 15,9 mm de grosor y pesa tan solo 1,64 kg.

Integra el nuevo procesador Intel Core Ultra 5 325, fabricado mediante el proceso Intel 18A. Este chip distribuye sus tareas en cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia. Además, para evitar caídas de rendimiento en multitarea o edición de vídeo 4K, incorpora un sistema de refrigeración con un ventilador de gran tamaño, un heat pipe D12 y aletas de disipación ampliadas.

Su panel de 16 pulgadas cuenta con resolución WQXGA, una relación pantalla-cuerpo del 92,5% y una tasa de refresco fluida de 120 Hz. Además, añade la tecnología AI Defocus Display para atenuar la fatiga visual mediante simulación óptica.

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Dispone de una batería de 80 Wh optimizada con la tecnología Honor Turbo X, lo que asegura una autonomía superior a las 14 horas en tareas de oficina. El cargador incluido es de tipo GaN con 65 W de potencia y ofrece soporte para carga inversa PPS de hasta 60 W.

Este portátil cuenta con la certificación de resistencia SGS Exceptional Reliability. Asimismo, su teclado tiene certificación IPX2 frente a salpicaduras gracias a un sistema interno de drenaje que desvía los líquidos lejos de los componentes críticos.

Por último, se puede mencionar que utiliza la plataforma Honor WorkStation, lo que facilita la sincronización de archivos y la colaboración multipantalla con smartphones y tablets de la propia marca.

⚡ EN RESUMEN: ordenador portátil honor magicbook 16 2016 ✅ LO MEJOR Ligereza en gran formato : conseguir un peso de 1,64 kg en un tamaño de 16 pulgadas facilita enormemente el transporte diario en cualquier mochila o maletín.

: conseguir un peso de 1,64 kg en un tamaño de 16 pulgadas facilita enormemente el transporte diario en cualquier mochila o maletín. Tranquilidad ante accidentes: el sistema de drenaje del teclado IPX2 disminuye los riesgos de rotura por caídas fortuitas de café o agua. ❌ LO PEOR Gama cromática única... Inicialmente se ha puesto a la venta únicamente en un solo color (gris Starry Gray).

Inicialmente se ha puesto a la venta únicamente en un solo color (gris Starry Gray). Enfoque exclusivo de productividad... Al no equipar tarjetas gráficas dedicadas de corte gaming, su rendimiento está orientado al trabajo profesional, la creación de contenido y la ofimática. 💡 CÓMPRALO SI... Teletrabajas, creas contenido o requieres un amplio espacio de visualización en pantalla pero exiges un chasis ligero y resistente para desplazarte con frecuencia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un ordenador con fines puramente de entretenimiento para ejecutar videojuegos de última generación con alta carga gráfica

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