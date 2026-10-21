Mejor tablet y smartwatch: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

El próximo 17 de noviembre tienes una cita con la tecnología en los Premios Xataka Verisure 2026, pero antes de la gran gala los Xatakeros tenéis una misión importantísima: votar los dispositivos que más os han gustado. Esta vez toca elegir las mejores tablets y los mejores smartwatches.

Hemos reunido una selección de candidatos con los modelos más destacados que cada marca ha lanzado en el último año y ahora os toca votar cuáles son los mejores. ¿Qué tablet merece hacerse con el primer puesto? ¿Qué reloj inteligente te ha parecido más interesante?

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

Las votaciones estarán abiertas hasta el 29 de octubre a las 23:59h.

Mejor tablet

En 2026 nos hemos preguntado más que nunca dónde han quedado las tablets, sobre todo por la llegada de los teléfonos plegables, pero eso no quita para que haya habido nuevos lanzamientos muy interesantes. Ahora os toca a vosotros decidir cuál es la mejor, estas son las candidatas:

Cargando…

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Mejor smartwatch

Los relojes inteligentes se han convertido en compañeros habituales para quienes quieren controlar su actividad física, consultar notificaciones o monitorizar su actividad. La variedad de modelos ha seguido aumentando en 2026, con propuestas cada vez más específicas que ponen el foco en el deporte, la autonomía o el diseño. Estos son los candidatos de este año:

Cargando…

Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

Vota en otras categorías:

¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026? Estas son en las que ya puedes hacerlo:

¡Muchas gracias!

Imagen | Xataka