Las tablets de Amazon ya no serán lo que eran: Google Play, Alexa+ y una versión Pro con la que plantar cara a los grandes

Cuando buscábamos una tablet económica para leer, ver series o navegar por Internet, Amazon llevaba años siendo una opción a considerar. Sin embargo, si necesitábamos un dispositivo más ambicioso para estudiar o trabajar, lo habitual era mirar también hacia otros fabricantes. Las Fire tenían sus virtudes, pero también una limitación importante: aunque Fire OS estaba basado en Android, no ofrecía acceso oficial a Google Play. Aquella combinación de precios asequibles, servicios propios y un catálogo de aplicaciones más restringido había definido buena parte de su trayectoria. Ahora la compañía ha decidido tomar otro camino.

Ese cambio de rumbo ya tiene nombre: Amazon Alexa Tablets, una nueva familia de dispositivos presentada este 8 de octubre que llega con tres modelos diferenciados. Hablamos de la Amazon Alexa Tablet 12 Pro, la Alexa Tablet 11 y la Alexa Tablet 8, con propuestas que van desde la portabilidad hasta la productividad. Todas comparten una construcción de aluminio, funcionan con Android e incorporan acceso completo a Google Play. A ello se suma Alexa+, el asistente de inteligencia artificial que la compañía ha integrado directamente en la experiencia de uso de los tres dispositivos.

Ficha técnica de las nuevas Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 y Alexa Tablet 12 Pro

Alexa Tablet 8 Alexa Tablet 11 Alexa Tablet 12 Pro Pantalla 8,7 pulgadas 1340 × 800 píxeles 60 Hz 11 pulgadas 2560 × 1600 píxeles 90 Hz 12 pulgadas 2800 × 1840 píxeles 120 Hz Procesador MediaTek Dimensity 8189 MediaTek Dimensity 8189 MediaTek Dimensity 8400 Memoria 4 GB 8 GB 8 GB Almacenamiento 64 GB 64 GB 128 GB batería 4600 mAh 6500 mAh 9000 mAh Carga 18 W 18 W 27 W Conectividad Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Cámaras Delantera de 5 MP Trasera de 8 MP Delantera y trasera de 8 MP Delantera de 8 MP Trasera de 13 MP Google play Sí Sí Sí Alexa+ Sí Sí Sí precio Desde 229,99 euros Desde 329,99 euros Desde 499,99 euros

Un cambio de rumbo que empieza por Google Play

La diferencia se aprecia especialmente cuando hablamos de aplicaciones. Hasta ahora, Amazon Appstore ocupaba el lugar de Google Play como tienda de las Fire, mientras que los servicios móviles de Google quedaban fuera de la experiencia oficial. Eso podía dejar fuera herramientas familiares para quienes ya utilizaban Android en su teléfono, aunque el dispositivo fuese perfectamente capaz de realizar muchas otras tareas. Ahora la compañía abre esa puerta oficialmente: las Alexa Tablets llegan con acceso completo a Google Play y aplicaciones como YouTube, Netflix, Gmail y Google Docs, sin necesidad de recurrir a procedimientos alternativos de instalación.

Alexa tampoco llega por primera vez a una tablet de Amazon, pero su papel cambia considerablemente con esta generación. La compañía ha integrado Alexa+ directamente en el sistema, de manera que podemos invocar al asistente mediante la voz o el botón "Pregunta a Alexa" sin abandonar lo que estamos haciendo. La experiencia también busca ser más personal, con recomendaciones basadas en nuestras preferencias y contenidos de servicios como Kindle, Prime Video o Amazon Music reunidos en el apartado "Para ti". Una nueva pestaña dinámica completa la pantalla de inicio. En cuanto al acceso a Alexa+, Amazon ha confirmado directamente a Xataka que estará incluida sin coste adicional durante el periodo de acceso anticipado. Después, los miembros Prime mantendrán el acceso completo sin pagar un suplemento, mientras que quienes no tengan Prime podrán contratar una suscripción mensual o iniciar una prueba gratuita.

Alexa+ puede analizar lo que aparece en pantalla y ofrecer respuestas adaptadas al contexto | Imagen: Amazon

Lo interesante de esta integración es que Alexa+ no se limita a responder preguntas, sino que también puede utilizar el contenido de la pantalla como contexto. Amazon plantea situaciones cotidianas: consultar una receta y pedirle que extraiga información relevante, comparar rutas de senderismo o trasladar fechas deportivas al calendario. Además, las sesiones en directo permiten conversar sin repetir la palabra de activación entre intervenciones y compartir la pantalla si hemos habilitado esa función. La compañía asegura que el acceso visual requiere autorización y puede desactivarse cuando queramos. Ya habíamos visto algunas capacidades de Alexa+ durante su presentación en España, aunque todavía queda comprobar cómo funcionan específicamente en estas tablets.

La Alexa Tablet 12 Pro puede utilizarse con un teclado magnético y un lápiz activo | Imagen: Amazon

La apuesta más ambiciosa de esta familia es la Amazon Alexa Tablet 12 Pro, que concentra las principales mejoras de hardware en un cuerpo de aluminio de apenas 6,5 milímetros de grosor. Su pantalla de 12 pulgadas ofrece una densidad de 280 píxeles por pulgada, una frecuencia de actualización de 120 Hz y un formato 3:2, pensado para aprovechar mejor el espacio al leer o trabajar. Podemos elegir entre una pantalla convencional y otra Nanomatte, cuyo tratamiento antirreflejos ha sido desarrollado junto con Corning mediante fotolitografía. En su interior encontramos un procesador de ocho núcleos fabricado en 4 nm, configuraciones de hasta 16 GB de RAM, Wi-Fi 6E y cuatro altavoces Dolby Atmos. Amazon anuncia, además, hasta 16 horas de reproducción de vídeo.

Para quienes quieran utilizarla como herramienta de trabajo, Amazon ha preparado dos accesorios que se venden por separado. El Pro Keyboard se fija magnéticamente a la Alexa Tablet 12 Pro, incorpora un trackpad de cristal y funciona sin emparejamiento Bluetooth ni batería propia, ya que obtiene energía del dispositivo. El Pro Pen, por su parte, es un lápiz activo USI 2.0 con 4.096 niveles de presión, detección de inclinación y carga inalámbrica. Con ellos, la compañía propone una experiencia que permite trabajar con varias ventanas, escribir a mano, dibujar y realizar anotaciones sobre documentos PDF.

La Alexa Tablet 12 Pro puede utilizarse con un teclado magnético y un lápiz activo | Imagen: Amazon

Un escalón por debajo encontramos la Amazon Alexa Tablet 11, un modelo que apuesta principalmente por el entretenimiento sin renunciar a unas especificaciones interesantes. Incorpora una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2,5K, una densidad de 276 píxeles por pulgada, una frecuencia de actualización de 90 Hz y formato 16:10, pensado para disfrutar de contenidos audiovisuales. El dispositivo cuenta con un procesador de ocho núcleos acompañado de 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento en su configuración inicial. El conjunto se completa con dos altavoces compatibles con Dolby Atmos y hasta 15 horas de reproducción de vídeo, según Amazon.

La Alexa Tablet 8 es el modelo más compacto de la familia, con una pantalla de 8,7 pulgadas | Imagen: Amazon

La portabilidad cobra mayor protagonismo en la Alexa Tablet 8, con la que Amazon propone una alternativa para leer, navegar o disfrutar de contenidos sin necesidad de llevar un dispositivo de mayor tamaño. Su pantalla de 8,7 pulgadas está integrada en un cuerpo de aluminio que pesa 329 gramos y mide 7,95 milímetros de grosor. Bajo esa construcción encontramos un procesador de ocho núcleos, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento en la versión básica, además de conectividad Wi-Fi 6. La compañía también promete hasta 14 horas de reproducción de vídeo.

Las nuevas Alexa Tablets incorporan un modo de lectura que reduce las distracciones | Imagen: Amazon

Amazon tampoco quiere que olvidemos otro de sus productos más reconocibles: Kindle. La compañía ha incorporado una experiencia específica de lectura que se activa al abrir un libro y busca acercar sus tablets a la comodidad de un lector electrónico, aunque sin convertirlas en dispositivos de tinta electrónica. Las notificaciones se silencian, se reduce la luz azul y podemos adaptar la visualización con tres estilos diferentes. Según el fabricante, la autonomía puede alcanzar las 20 horas de lectura, aunque la duración varía según el modelo. Además, quienes utilicen la Alexa Tablet 12 Pro podrán escribir y subrayar con el lápiz Pro Pen, con anotaciones sincronizadas entre dispositivos compatibles.

Las nuevas Amazon Kids Tablets llegan en dos tamaños y con fundas adaptadas a distintas edades | Imagen: Amazon

La renovación también alcanza a las tablets infantiles de Amazon, que estrenan una nueva generación con tamaños de 8,7 y 11 pulgadas. La compañía ofrece versiones diferenciadas para niños a partir de tres y seis años, con fundas protectoras adaptadas a cada edad y un año de suscripción a Amazon Kids+ incluido. Estos dispositivos funcionan con Android y permiten acceder a Google Play, aunque las descargas requieren autorización parental. También incorporan un panel de control renovado para gestionar el tiempo de uso y los contenidos, mientras que la nueva herramienta Storybuilder permite crear historias ilustradas mediante instrucciones de voz.

El cambio de rumbo también tendrá consecuencias para las anteriores tablets de Amazon. Según explicó la compañía a WIRED, prevé dejar de distribuir los modelos Fire durante los próximos uno o dos meses, aunque mantendrá su soporte durante cuatro años desde la última fecha de envío. Las nuevas Alexa Tablets llegarán con Android 16 y Amazon se ha comprometido a proporcionarles al menos cuatro años de actualizaciones de software, con Android 17 previsto para principios de 2027. Es una transición que va más allá de renovar el catálogo de dispositivos.

Precio y disponibilidad de las nuevas Amazon Alexa Tablets

¿Cuánto tendremos que pagar por esta nueva generación? Amazon ha confirmado los precios para España, con una diferencia considerable entre el modelo más compacto y la versión Pro equipada con pantalla Nanomatte. La oferta arranca en 229,99 euros, mientras que la variante Nanomatte parte de 559,99 euros, aunque el desembolso puede aumentar si añadimos accesorios. Estos son los precios oficiales comunicados por la compañía:

Amazon Alexa Tablet 12 Pro : desde 499,99 euros, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La variante con pantalla Nanomatte comienza en 559,99 euros.

: desde 499,99 euros, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La variante con pantalla Nanomatte comienza en 559,99 euros. Amazon Alexa Tablet 11 : desde 329,99 euros, con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

: desde 329,99 euros, con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Amazon Alexa Tablet 8 : desde 229,99 euros, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

: desde 229,99 euros, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Teclado Pro Keyboard: 139,99 euros.

139,99 euros. Lápiz Pro Pen: 84,99 euros.

En cuanto a su llegada al mercado, Amazon ha confirmado que las tres Alexa Tablets ya se pueden reservar en España, al igual que las nuevas versiones infantiles. Los envíos comenzarán el 19 de octubre, de modo que todavía tendremos que esperar para conocer cómo se comportan estos dispositivos fuera de las demostraciones de la compañía. La propuesta sobre el papel resulta ambiciosa, pero será el uso cotidiano el que permita comprobar si las mejoras anunciadas consiguen convertir a estas tablets en una alternativa convincente frente a otros fabricantes.

Imágenes | Amazon

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