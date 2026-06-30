Honor Watch 6, análisis: el reloj inteligente con la mejor batería que he probado. Punto

Creo que he tocado techo en lo que a batería de un smartwatch se refiere: no he probado ninguno con mayor autonomía que el Honor Watch 6. Esto ya es de por sí un mérito, pero no es lo único: llevaba un tiempo sin probar un reloj de la marca y acaba de convertirse en uno de mis futuribles para llevar en la muñeca. Me ha gustado mucho. Y, a pesar de lo que eché de menos, no me va a costar recomendarlo. Tras 14 días probando el nuevo reloj de Honor, esta ha sido mi experiencia
✅ Cómpralo si...
- Lo último que quieres es preocuparte de la batería.
- Buscas un reloj deportivo de calidad a un precio que no sea exagerado.
- Quieres un seguimiento continuo de la salud sin que se agote la batería.
❌ No lo compres si...
- Buscas un sistema operativo al que instalarle aplicaciones.
- Quieres pagar con el reloj: no pude usar los pagos.
- Necesitas un smartwatch con eSIM.
Lo esencial en 30 segundos
Es un reloj grande, algo pesado y con una apariencia 100 % deportiva. Lo tienes en acero inoxidable (marrón) y aluminio (negro). En ambos el hardware es idéntico, también el tacto y los acabados: destila esencia premium. Aunque no es en eso en lo que más destaca: el Honor Watch 6 aguanta más de cuatro semanas con una carga. Con un registro deportivo a muy buen nivel, sensores que miden la salud general y que arrojan los datos a una aplicación de fácil lectura.
Me ha parecido un smartwatch que se queda a un par de pasos de convertirse en una elección a ciegas: me faltan pagos móviles (Honor incluye soporte para Fidesmo, de momento no funciona) y poder instalar aplicaciones. Te quedas con lo que trae de fábrica. Es más que suficiente si eres un deportista amateur, pero no puede sustituir al teléfono. Recibe y hace llamadas, sí, pero no puede responder mensajes, ni siquiera con plantillas de texto. Tampoco puede funcionar en modo independiente.
Es muy preciso en el ejercicio, cubre algunos deportes de manera ampliada (como el fútbol) y hasta incluye un entrenador por voz (solo en inglés). El Honor Watch 6 es un reloj del que te despreocupas, a cambio de sufrir carencias si vienes de un sistema operativo completo, como Wear OS o WatchOS.
9,0
A favor
- Batería que no se acaba nunca.
- Un medidor deportivo de gran nivel.
- Excelente construcción.
En contra
- Los pagos no están disponibles.
- Poca independencia del teléfono.
Honor Watch 6
Nuestra experiencia con el Honor Watch 6
Un smartwatch con cierta inclinación de pulsera. Honor equipa el Watch 6 con su propio sistema. Es funcional y rápido, se basta y se sobra para medir el deporte, arrojar las notificaciones e interactuar a nivel básico con el móvil. Puedes llamar desde la muñeca, no responder mensajes. Tampoco permite instalar aplicaciones ni esferas de terceros. Eso sí, viene con la mejor colección de “watchfaces” que he visto en un reloj de su tipo. Todos gratis, bien aquí.
Se ve a las mil maravillas. La pantalla es grande, igual que el reloj. No he tenido problemas para verla ni haciendo deporte bajo el sol de junio. La interfaz hace fácil interactuar con todas las apps y servicios, tiene linterna y una colección de widgets muy bien acabados. Se aprecia la calidad en todos los aspectos del reloj: desde el diseño exterior a la navegación de la interfaz. Si has usado un smartwatch no vas a perderte en el Honor Watch 6.
¿Alguien dijo variedad de deportes? Hasta 120 prácticas mide el reloj. El GPS mide recorridos en el exterior (es rápido y suficientemente preciso), las carreras tienen un entrenador algo pesado que se puede desactivar (lástima que solo tenga inglés), hay ejercicios poco habituales (está el pádel, pero no la bici de montaña) y Honor se especializa en prácticas como el fútbol. El reloj sabe regresar en caso de que te pierdas por el monte.
No es un reloj médico, pero se le acerca. Con sus comillas, ya que no está certificado como dispositivo de salud. Aun así, mide las variables habituales y es capaz de hacer un análisis corporal para saber el estado físico general. La medición del ritmo cardíaco es aceptable, aunque presenta cierta dificultad para registrar los cambios de ritmo a altas pulsaciones. Mide el umbral de lactato y sabe sacar hasta una estimación de edad en base al ejercicio registrado. Me ha dicho que tengo ocho años menos, solo por eso la review ya ha valido la pena.
La joya de la corona: la autonomía. Es lo más cerca que he estado de cargar mi reloj y olvidarme hasta el mes siguiente. De hecho, ni siquiera lo he cargado dos veces durante mi análisis: con una ha sido suficiente (una hora y media de carga, aproximadamente). Debería alcanzar algo más de cuatro semanas con un uso medio, registro deportivo diario y hasta entrenos en exterior con GPS (según los registros que obtuve durante mi prueba). No me ha gastado ni un 1% por hora en carrera. Con pantalla encendida, entrenador y todos los sensores en marcha. Lo más cerca que he estado de darle un diez a un reloj.
Ficha técnica del Honor Watch 6
|
|
HONOR Watch 6
|
PANTALLA
|
AMOLED redonda de 1,46 pulgadas
Resolución de 464 x 464 píxeles
317 PPP
Brillo pico de 3.000 nits
|
DIMENSIONES
|
46,5 x 46,5 x 10,8 mm
Diámetro de 46,5 mm
|
PESO
|
Negro (aluminio): aprox. 41 g (sin la correa)
Marrón (acero inoxidable): aprox. 50 g (sin la correa)
|
CUERPO
|
Negro: bisel de acero inoxidable 316L, carcasa frontal de aleación de aluminio, carcasa trasera de materiales poliméricos
Marrón: bisel de acero inoxidable 316L, carcasa frontal de acero inoxidable 316L, carcasa trasera de materiales poliméricos
|
BOTONES
|
Botón superior con función de corona giratoria
Pulsaciones prolongadas o cortas
|
RESISTENCIA AL AGUA
|
5ATM
IP69
|
CONECTIVIDAD
|
NFC
GPS L1+L5, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NavIC
Bluetooth 5.4, BLE/BR/EDR, 2.4 GHz
|
AUDIO
|
Altavoces
Micrófono
|
SENSORES
|
Acelerómetro
Giroscopio
Magnetómetro
Óptico de frecuencia cardíaca
Barómetro
Luz ambiental
|
CARGA
|
Puerto de carga magnético
Voltaje del cargador 5V/2A o más
|
COMPATIBILIDAD
|
Android 9.0 o posterior
iOS 15.1 o posterior
|
CONTENIDO DE LA CAJA
|
Reloj
Cable de carga
Guía de inicio rápido
Información de seguridad
Tarjeta de garantía
|
PRECIO
Honor Watch 6, la opinión de Xataka
Smartwatch recortado o pulsera de actividad con esteroides: el Honor Watch 6 se queda entre dos tierras, como decían Bunbury y los suyos. Por el precio me parece un buen reloj, aunque echo de menos un sistema de pagos definitivo y mayor separación del smartphone. Lo de hacer y recibir llamadas está bien, para todo el resto hace falta el teléfono. Si me permitiese responder mensajes, aunque fuese con plantillas, y tener acceso a mis apps imprescindibles, sería un reloj casi imbatible.
Es muy buen monitor deportivo y de salud, apto para muñecas grandes y para los que necesiten registrar sus entrenamientos sin que se le muera la batería al reloj. Estoy convencido de que podría medir un día entero de escapada por la montaña y regresar a casa aún con batería. Sabiendo dónde estoy en cada momento y con un reloj resistente y muy bien acabado.
¿Te lo recomiendo?
Yo digo sí. Con los matices que he dejado por el camino: no llega a ser un smartwatch con todas las de la ley. Si lo que buscas es medir tu dosis de deporte diaria con un dispositivo que te siga el ritmo, el Honor Watch 6 es para ti. Ten en cuenta que vas a necesitar el móvil para la mayoría de tareas.
Imágenes | Xataka
En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados
Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.
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