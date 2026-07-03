Casi a mitad de precio el smartwatch con NFC que promete más de dos semanas de autonomía

Hoy en día es difícil elegir un smartwatch porque hay muchísimos modelos en tiendas como MediaMarkt o El Corte Inglés (que se lo digan a mis padres que se han pasado un par de meses eligiendo modelos). Por ello viene bien prestar atención a las ofertas, ya que en muchas ocasiones el precio puede ser muy determinante. Si buscas un reloj apañado y que además tenga un buen precio, el Realme Watch 5 ahora mismo se encuentra en Amazon casi a mitad de precio: por 39 euros en lugar de 69,99 euros.

Un smartwatch con altavoz y una gran batería

El Realme Watch 5 es un smartwatch o reloj inteligente que destaca principalmente porque promete una autonomía de hasta 16 días; más de dos semanas de uso para no prestar tanta atención al momento en el que necesitemos recargar su batería. Con él se puede realizar prácticamente cualquier viaje sin tener que cargar con su cargador.

También incorpora una gran pantalla de 1,97 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 60 Hz, ofreciendo una imagen fluida a la hora de navegar por los menús. Su diseño, como vemos en muchos otros modelos o marcas, nos recuerda a los Apple Watch, con un formato cuadrado y una corona giratoria en el lateral, además de un altavoz.

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Por otro lado, el Realme Watch 5 incluye 108 modos de deporte y de monitorización de salud, cuenta con conectividad NFC, viene con GPS y Brújula y es resistente tanto al agua como al polvo (IP68). Además, cuenta con función de pantalla siempre activa y cuenta con un Modo Game Guardian dedicado a videojuegos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Realme watch 5 hoy ✅ LO MEJOR S u batería : ofrece una autonomía teórica de más de dos semanas, una cifra bastante alta.

: ofrece una autonomía teórica de más de dos semanas, una cifra bastante alta. Su diseño: es bastante elegante e incorpora una corona giratoria en el lateral. ❌ LO PEOR Su diseño es poco original. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj bueno, bonito y barato que cuente con una batería lo suficientemente buena como para estar semanas sin tener que recargarla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres un reloj que destaque en su diseño. ¿Es bonito? Sí, pero muy poco original teniendo alternativas, aunque más caras, como los Apple Watch o los Huawei Watch Fit.

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