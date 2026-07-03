La ciencia confirma lo que los hermanos pequeños ya sospechaban: tener un hermano mayor te está destrozando la salud

Si eres el pequeño de la casa, probablemente heredaste la ropa, los juguetes y los libros de texto de tu hermano mayor. Pero, según la ciencia, también heredaste algo mucho más perjudicial, que son sus virus. Y lo que podría parecer una simple anécdota de infancia sobre mocos y guarderías tiene un impacto real, medible y profundo en la salud, el nivel educativo y hasta el futuro económico de los menores.

Algo común. Durante décadas, la sociología y la economía han documentado que los primogénitos tienden a tener mejores resultados académicos y económicos. Tradicionalmente, esto se explicaba mediante la teoría de la "atención parental" apuntando que los padres primerizos dedican más tiempo, energía y recursos al primer hijo que después con un segundo hijo es más complicado de ofrecer.

Sin embargo, una nueva ola de macroestudios con millones de datos está demostrando que la biología y la epidemiología tienen tanto o más peso que la crianza.

La guardería. Un reciente y masivo estudio basado en los registros administrativos de Dinamarca, que ha seguido a 1,2 millones de individuos durante cuarenta años, ha puesto cifras a este fenómeno. Y su conclusión apunta a que los hermanos menores tienen entre dos y tres veces más probabilidades de ser hospitalizados por infecciones respiratorias durante su primer año de vida en comparación con los hermanos mayores.

El motivo es evidente para cualquier padre, ya que el hermano mayor actúa como un "vector de contagio", trayendo a casa un sinfín de patógenos de la guardería o el colegio justo cuando el sistema inmunológico de su hermano menor, que en este caso es un simple bebé, es más vulnerable.

El impacto en la nómina. Lo verdaderamente revolucionario del estudio danés no es que los bebés se enfermen, sino las consecuencias a largo plazo. Aquí los investigadores han vinculado directamente esta exposición severa a enfermedades respiratorias tempranas con menores ingresos, menor nivel educativo y peores resultados de salud mental, tanto en la adolescencia como en la edad adulta.

De hecho, los datos sugieren que esta exposición temprana a enfermedades explica aproximadamente la mitad de la brecha económica y vital entre primogénitos y hermanos menores. El otro 50% seguiría siendo atribuible a la diferencia en la atención parental.

Ya se había estudiado. Estos datos vienen a confirmar estudios clásicos, como el realizado en 2005 con registros poblacionales en Noruega que ya advertía de que a mayor orden de nacimiento, peores resultados socioeconómicos. Los datos noruegos mostraban que el cuarto o quinto hijo de una familia llega a tener casi un año menos de educación formal que el primero, y que las mujeres nacidas en último lugar tienen mayores tasas de embarazo adolescente.

La enfermedad. Pero el orden de nacimiento no solo castiga a los pequeños, sino que simplemente reparte los riesgos de manera diferente. Un colosal estudio de la Universidad de Chicago realizado este 2026 sobre 10,3 millones de personas y un macroanálisis sueco previo han trazado el mapa definitivo de cómo nuestra posición en la familia moldea nuestro historial médico.

En este caso, aunque los primogénitos gozan de mejor salud general a lo largo de su vida adulta, los primogénitos tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar autismo, síndrome de Tourette, psicosis infantil, ansiedad y depresión. Además, se llevan la peor parte en enfermedades autoinmunes y dermatológicas: más alergias, rinitis y acné.

Es solo estadística. Ante esta avalancha de datos de Dinamarca, Noruega, Suecia y EEUU, es fácil caer en el determinismo. Sin embargo, los investigadores detrás de todos estos trabajos hacen hincapié en una regla de oro de la ciencia estadística al apuntar que todo esto hace referencia a tendencias poblacionales, no de condenas individuales.

Imágenes | Annie Spratt

En Xataka | Carles Lalueza-Fox, genetista: "Seguramente tengamos más de un doble en algún lugar del planeta"