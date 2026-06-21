Carles Lalueza-Fox, genetista: "Seguramente tengamos más de un doble en algún lugar del planeta"

La idea de que todos tenemos un "doble" exacto caminando por alguna calle de otro continente ha alimentado la literatura, el cine y las leyendas urbanas durante siglos. Lo llamamos doppelgänger y, aunque se puede pensar que es fruto de la ciencia ficción, la realidad es que hay una sólida explicación biológica para esta idea.

Está demostrado. Investigadores españoles de primer nivel, como el genetista Carles Lalueza-Fox del Instituto de Biología Evolutiva y Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, demostraron que este fenómeno no es magia, sino que es pura estadística genética.

Para poder llegar a entender este fenómeno, los investigadores analizaron 32 parejas de "dobles" que no tenían ningún parentesco entre ellos y compararon su ADN, la epigenética y también el microbioma.

Lo que vieron. El equipo no solo se basó en la percepción visual de que dos personas se parecían demasiado, sino que utilizó algoritmos de reconocimiento facial para medir la objetividad del parecido de verdad. De esta manera, de las dieciséis parejas que los algoritmos clasificaron como 'extremadamente similares', nueve de ellas compartían múltiples variaciones genéticas que se conocen como 'polimorfismos de nucleótido simple'.

Pero estas similitudes no estaban repartidas al azar, sino que se concentraban en los genes responsables de esculpir la frente, los ojos, la nariz, la boca y la barbilla. Es decir, estas dieciséis parejas arrojaban resultados comparables a los de gemelos biológicos reales.

Hay un matiz. Si su ADN es tan parecido, ¿por qué no son idénticos en todo? El estudio resolvió que las sutiles diferencias entre estos dobles se deben a la epigenética, que básicamente es cómo se expresa el ADN según el estilo de vida o el entorno en el que nos desarrollamos, y a su microbioma, que son las bacterias que habitan en su cuerpo.

Un rompecabezas genético. Este estudio no es un caso aislado, sino que la comunidad científica lleva años mapeando la arquitectura del rostro humano, descubriendo que la combinación de genes que define nuestra cara es finita. De esta manera, a medida que la probabilidad de que los dados genéticos caigan en la misma combinación aumenta exponencialmente.

Los expertos. Uno de los autores de este estudio, Carles Lalueza-Fox, concedió una entrevista recientemente a El País y apuntó que, tras analizar los 200 genes más importantes de la estructura facial y calculando las probabilidades, vieron que "seguramente tengamos más de un doble en algún lugar del planeta".

Ahora este fenómeno es un poco más popular básicamente porque las redes sociales están haciendo más fácil encontrar a nuestros dobles.

Imagen | Anton Malanin

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