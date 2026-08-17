Renovar tu tablet es mucho más fácil con la última campaña de AliExpress: cinco modelos que se quedan a un precio fantástico

AliExpress nos tiene acostumbrados a realizar varias campañas cada pocas semanas. En estos momentos, el famoso marketplace ha dado comienzo a la campaña "Ahorros en aranceles", con la que podemos encontrar grandes descuentos en todo tipo de productos. Entre ellos, podemos encontrar varias tablets en oferta, y lo mejor de todo es que, como la campaña comenzó hace unas horas, todavía tenemos disponibles todos los cupones de descuento.

Xiaomi Pad 8 PVP en AliExpress — 251,47 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 3 euros 15 euros XATAKAES03 DSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 DSES06 10 euros 69 euros XATAKAES10 DSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 DSES20 33 euros 229 euros XATAKAES33 DSES33 50 euros 349 euros XATAKAES50 DSES50 70 euros 489 euros XATAKAES70 DSES70 110 euros 650 euros XATAKAES110 DSES110

Además de estos cupones, por ahora también está activa una promoción con la que, al pagar con PayPal, podremos recibir un descuento adicional en nuestra compra. Concretamente, podremos rebajar el precio hasta en 33 euros al elegirlo como método de pago. Y aunque hay varias opciones, a continuación os dejamos con cinco modelos que a nosotros nos han gustado mucho:

Xiaomi Pad 7 por 209,75 euros, con el cupón XATAKAES33, una gran tablet relación calidad-precio.

por 209,75 euros, con el cupón XATAKAES33, una gran tablet relación calidad-precio. Xiaomi Pad 8 por 251,47 euros, con el cupón XATAKAES33, una evolución con más potencia y autonomía.

por 251,47 euros, con el cupón XATAKAES33, una evolución con más potencia y autonomía. OnePlus Pad 3 por 415,77 euros, con el cupón XATAKAES50, una de las tablets más potentes del mercado.

por 415,77 euros, con el cupón XATAKAES50, una de las tablets más potentes del mercado. Redmi Pad 2 por 186,57 euros, con el cupón XATAKAES20, una tablet para presupuestos superajustados.

por 186,57 euros, con el cupón XATAKAES20, una tablet para presupuestos superajustados. HONOR Pad 10 por 175,10 euros, con el cupón XATAKAES20, una gran tablet con carga rápida.

Xiaomi Pad 7

A pesar de no ser el último modelo de la marca, la Xiaomi Pad 7 sigue siendo una tablet muy recomendada. Cuenta con una pantalla de 11,2 pulgadas con resolución 3,2K a 144 Hz, lo que la convierte en una opción fantástica para consumir contenido multimedia. Además, gracias a su autonomía de 8.850 mAh, podremos usarla durante largas jornadas sin necesitar el cargador. Usando el cupón "XATAKAES33" y pagando con PayPal, se queda a 209,75 euros.

Xiaomi Pad 7 PVP en AliExpress — 209,75 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Pad 8

En el caso de que busquemos una opción más potente, la tablet más reciente de Xiaomi es la mejor opción. En este caso, la marca ha apostado por incluir el SoC Snapdragon 8s Gen 4. Con él, tendremos un rendimiento de alta gama a la hora de jugar y usar cualquier aplicación. Además, a ello hay que sumarle una mejora en la autonomía, ya que su batería crece hasta los 9.200 mAh. Usando también el cupón "XATAKAES33" y pagando con PayPal, se queda a 251,47 euros.

Xiaomi Pad 8 PVP en AliExpress — 251,47 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

OnePlus Pad 3

En el caso de que andéis buscando la opción más potente, la OnePlus Pad 3 es una de las mejores del mercado. Este modelo apuesta por una pantalla de 13,2 pulgadas con resolución 3,4K y 144Hz. El procesador, por su parte, es el Snapdragon 8 Elite, y su autonomía es de 12.140 mAh. Por tanto, es una tablet pensada para el que busque el mejor rendimiento posible. En este caso, usando el cupón "XATAKAES50" y pagando con PayPal, se queda a 415,77 euros.

OnePlus Pad 3 PVP en AliExpress — 415,57 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Redmi Pad 2

La gama Redmi de Xiaomi siempre ha sido una opción fantástica para presupuestos ajustados. La Redmi Pad 2 es un ejemplo perfecto, ya que es una tablet muy equilibrada. Cuenta con una pantalla de 12,1" con resolución 2,5K, el SoC Snapdragon 7s Gen 4 y una batería de 12.000 mAh. Y lo mejor de todo es que, usando el cupón "XATAKAES20" y pagando con PayPal, se queda a 186,57 euros.

Redmi Pad 2 PVP en AliExpress — 186,57 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HONOR Pad 10

La marca HONOR también es de sobra conocida por ofrecer productos con una buena relación calidad-precio. La HONOR Pad 10 es un gran ejemplo, y una alternativa más económica a la anterior opción. También cuenta con una pantalla de 12,1" con resolución 2,5K, aunque en este caso el SoC utilizado es el Snapdragon 7s Gen 3. Y su autonomía es de 10.100 mAh. Sin embargo, usando el cupón "XATAKAES20" y pagando con PayPal, se queda a 175,10 euros.

HONOR Pad 10 PVP en AliExpress — 175,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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