Meta se pasa al otro lado del mostrador de la IA. Está pasando de comprar cómputo a venderlo

Meta está diseñando un negocio de computación en la nube para vender a terceros el exceso de capacidad de sus centros de datos de IA, según ha adelantado Bloomberg. La empresa valora dos vías:

Ofrecer acceso a modelos alojados en su infraestructura. O alquilar directamente potencia de cálculo, al estilo de las neoclouds.

La panorámica. Zuckerberg lleva tiempo insinuando esta jugada. En la junta de accionistas de mayo dijo que competir en cloud estaba "definitivamente sobre la mesa" y que había empresas que le preguntaban "casi cada semana" si podían comprarle cómputo. Ahora ese globo sonda es un plan de negocio.

El servicio incluiría acceso a Muse Spark, el modelo propio de Meta que todavía no tiene fecha de lanzamiento para desarrolladores externos.

También se estudia alquilar potencia bruta de GPU, el modelo de negocio de CoreWeave y Nebius.

Por qué es importante. Meta ha construido, entre 2023 y 2026, una de las mayores infraestructuras de cómputo del mundo casi en solitario, sin socios ni clientes externos que la rentabilicen. El 98% de sus ingresos sigue viniendo de la publicidad.

Convertir esos centros de datos en un producto que se vende, y no solo en un coste que se asume, es la primera señal pública de que Meta necesita otra fuente de ingresos para justificar el desembolso.

En cifras:

Meta ha subido hasta 145.000 millones de dólares su previsión de gasto en infraestructura para 2026, 10.000 millones más de lo previsto en enero.

Sus acciones han subido más de un 9% tras conocerse la noticia, su mejor sesión en más de cinco meses, si bien han tenido una corrección posterior.

El margen bruto de Meta es del 82%, y el operativo, del 41%. El negocio de cloud de Google, en cambio, opera con un margen del 18%, frente al 42% de su división de anuncios.

CoreWeave ha caído un 10,8% y Nebius un 12,4% en bolsa, ante el temor a perder a Meta como cliente y ganarla como competidora.

Entre líneas. El paralelismo más claro es con SpaceX. La empresa de Musk, dueña de xAI, ha empezado a alquilar capacidad de sus centros de datos a Google y Anthropic por más de 2.000 millones de dólares mensuales entre las dos empresas.

Ambas compañías comparten patrón: han entrenado LLMs propios sin conseguir que el mercado los adopte en masa, y ahora monetizan lo que sobra en vez de lo que producen.

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El contraste. Google es el espejo en el que se mira Meta, y no es un espejo bonito. Lanzó su negocio de cloud en 2008, lo hizo público en 2011 y no le dio beneficios hasta 2023. Quince años para que el cómputo diera dinero. Meta tendría que construir desde cero un equipo de ventas y soporte técnico que hoy no tiene, algo muy distinto de vender espacios publicitarios de forma automatizada como viene haciendo.

Sí, pero. No es algo que se deba interpretar únicamente como una señal de debilidad. Si vas a construir capacidad de todas formas, es racional no dejarla ociosa sino convertirla en un activo. El propio Zuckerberg lo enmarcó así en mayo, cuando explicó que la demanda interna había absorbido hasta ahora toda la capacidad disponible. Ya no.

Y ahora qué. La duda que queda sobre la mesa es de qué lado quiere estar Meta: del que compite por construir el mejor modelo, o del que vende infraestructura a quien sí lo consigue.

Hace unos meses, Google le cortó el acceso a Gemini por falta de capacidad y obligó a Meta a racionar el consumo de tokens entre sus propios empleados. Vender cómputo hoy también es dejar de depender de que otros le vendan a ella.

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